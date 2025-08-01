DONNARUMA İÇİN MANCHESTER UNİTED DEVREDE

Galatasaray, Gianluigi Donnarumma'nın transferi için uğraşırken, İtalyan file bekçisine sürpriz bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, PSG ile görüşmelere başladı.

MANCHESTER UNITED İÇİN KOLAY DEĞİL

Bu transfer Manchester United için şu an kolay görünmüyor. Çünkü takımın birinci kalecisi Andre Onana'nın gönderilmesi gerekecek ve oyuncuya talip olan herhangi bir takım yok. Öte yandan Alejandro Garnacho ve Jadon Sancho gibi yüksek maaşlı oyuncuların da satılması gerekiyor.

Öte yandan Manchester United'ın yanı sıra Chelsea de Gianluigi Donnarumma'ya talip olmuştu. İtalyan kaleci bu ayın ilk haftasında PSG ile son kez masaya oturacak ve ardından kararını verecek. (Fanatik)