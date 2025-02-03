NAPOLİ, MAXIMIN'İ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Fenerbahçe'den Saint-Maximin'i kadrosuna katacakları yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Manna, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bizim için kesinlikle karmaşık bir transfer dönemiydi. Çünkü en iyi oyuncularımızdan birini Kvaratskhelia'yı satmak zorunda kaldık. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Saint-Maximin şu anda bizim oyuncularımızdan biri değil. Durum biraz karmaşık. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya basınında çıkan haberlerde, Napoli'nin 4 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Al-Ahli'yle anlaşmaya vardığı, Saint-Maximin'in de Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli forması giymeye hazırlandığı iddia edildi.

İtalyan kulübü, Maximin'in transferini yetiştirmesi için bu gece yarısına kadar belgeleri teslim etmek zorunda.