Sadettin Saran'dan N'Golo Kante talimatı: Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a 2. çıkarma!Güncelleme Tarihi:
The Telegraph'ın haberine göre; Fenerbahçe, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
İskoç ekibi, sezon başında yaklaşık 9 milyon euro ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki 1.92'lik golcüyü Ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı için bu teklifi reddetti.
PERFORMANSI
Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Chermiti, sahada bulunduğu 1376 dakikaya 4 gol - 2 asist sığdırdı.
Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya satan Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor.
Romelu Lukaku’dan istediği yanıtı alamayan, Patrick Schick ile maaş konusunda anlaşamayan yönetimin listesine son giren isim Dortmund’dan Fabio Silva olmuştu. Fakat 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Borussia Dortmund’un, şu an için satışa sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı.
Hal böyle olunca yeni isimler üzerinde durulmaya başlandı. Gelen son haberlere göre ise Kara Kartal’ın efsanesi Atiba Hutchinson, kulübe bir öneriyle geldi.
'GEREKİRSE KONUŞURUM'
Buna göre Atiba, vatandaşı Promise David konusunda Siyah-Beyazlı ekibe olumlu rapor gönderirken, gerektiği takdirde genç futbolcuyla konuşacağını da bildirdi.
Teknik heyetin de David’i istediği belirtilirken, kısa süre içerisinde satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.
PERFORMANSI
Belçika Ligi ekiplerinden Union SG forması giyen Kanadalı, bu sezon 31 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
(Fanatik)
Ouali, Batagov, Augusto, Pina gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katıp, transferde farklı bir rota çizen Trabzonspor’un pek çok futbolcusuna Avrupa’dan talipler var. Özellikle Oulai ile Batagov dev kulüplerin radarında.
18'LİK ORTA SAHA
Bordo-Mavililer, yeni genç yıldız adayları için de takipte. Keşfedilen son isim Portekiz’den. Casa Pia forması giyen Renato Nhaga’yı bir süredir izleyen ve oyuncuda ciddi bir potansiyel gören Trabzonspor’un profesyonelleri, kolları sıvadı. 2007 doğumlu orta saha için plan belli. Karadeniz ekibi, 18 yaşındaki Nhaga’nın transferini gerçekleştirip, yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak sezon sonuna kadar kulübünde oynamasını düşünüyor.
6 VE 8 OYNUYOR
Gine Bissau’lu oyuncu orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Genç yaşına rağmen 6 kez milli formayı terleten Nhaga, bu sezon Casa Pia’da 21 maçta oynadı. 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de izleyip beğendiği Nhaga konusunda 6 Şubat’a kadar işin netleşmesi ve transferin bitirilmesi hedefleniyor.
(Fanatik)
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem N'Golo Kante.
SADETTİN SARAN'DAN TALİMAT
Göztepe karşısında alınan beraberlik, Fenerbahçe’de transfer çalışmalarının hızlanmasına neden oldu. Başkan Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda, N’Golo Kante sürecinin daha fazla uzamadan tamamlanması talimatını verdi.
TEKLİF ARTIRILACAK
Kanarya, dünyaca ünlü oyuncuyla yaklaşık 2 hafta önce anlaşma sağladı. Ancak Al-Ittihad’ın son olarak 10 milyon ruro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
Fenerbahçe, 5 milyon euroluk teklifini artırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Türkiye Kupası’nda 14 Ocak’ta oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonrası, “Kante geliyor” müjdesini veren ve işin bitmemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ertan Torunoğulları’nın, bu hafta yeniden Suudi Arabistan’a gideceği öğrenildi.
HEDEF KOCAELİ MAÇI
Sportif direktör Devin Özek, futboldan sorumlu yönetici Torunoğulları’na eşlik edecek. Fenerbahçe yönetiminin hedefi, N’Golo Kante’nin ligde Kocaelispor’la pazartesi günü oynanacak maçta kadroda olmasını sağlamak.
(Fanatik)