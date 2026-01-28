Sadettin Saran'dan N'Golo Kante talimatı: Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a 2. çıkarma!

TRABZONSPOR 'YENİ OULAI'SİNİ BULDU!

Ouali, Batagov, Augusto, Pina gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katıp, transferde farklı bir rota çizen Trabzonspor’un pek çok futbolcusuna Avrupa’dan talipler var. Özellikle Oulai ile Batagov dev kulüplerin radarında.

18'LİK ORTA SAHA

Bordo-Mavililer, yeni genç yıldız adayları için de takipte. Keşfedilen son isim Portekiz’den. Casa Pia forması giyen Renato Nhaga’yı bir süredir izleyen ve oyuncuda ciddi bir potansiyel gören Trabzonspor’un profesyonelleri, kolları sıvadı. 2007 doğumlu orta saha için plan belli. Karadeniz ekibi, 18 yaşındaki Nhaga’nın transferini gerçekleştirip, yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak sezon sonuna kadar kulübünde oynamasını düşünüyor.

6 VE 8 OYNUYOR

Gine Bissau’lu oyuncu orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Genç yaşına rağmen 6 kez milli formayı terleten Nhaga, bu sezon Casa Pia’da 21 maçta oynadı. 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de izleyip beğendiği Nhaga konusunda 6 Şubat’a kadar işin netleşmesi ve transferin bitirilmesi hedefleniyor.

(Fanatik)