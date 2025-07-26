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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Romulo, Avrupa ekibiyle anlaşma sağladı! 20 milyon euroya...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Romulo, Avrupa ekibiyle anlaşma sağladı 20 milyon euroya...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 17:26

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer piyasası alev aldı. Galatasaray, Sane sonrası Victor Osimhen'e imza için gün sayarken kaleci için bomba girişimlerde bulunuyor. Jhon Duran ve Archie Brown'u açıklayan Fenerbahçe, bir yandan dünyaca ünlü yıldızlar için girişimlerini sürdürüyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü duyuran Beşiktaş ile Onuachu'yla rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'de günün bomba transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

OSIMHEN'İN GELİŞ TARİHİNİ DUYURDULAR!
OSIMHENİN GELİŞ TARİHİNİ DUYURDULAR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi için resmi belgeler Napoli tarafından imzalanarak gönderildi.

Haberin devamında Osimhen'in pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor yazıldı.

DJIKU'YA AVRUPA'DAN 3 TALİP!
DJIKUYA AVRUPADAN 3 TALİP

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Alexander Djiku, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

L'Equipe'in haberine göre, Djiku Villarreal, Roma ve Lille'in transfer listesinde yer alıyor.

LEIPZIG, ROMULO İLE PRENSİPTE ANLAŞTI!
LEIPZIG, ROMULO İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Leipzig, Romulo ile prensip anlaşmasına vardı. Göztepe, oyuncu için 25-30 milyon euro arasında bonservis talep ediyordu. Ancak Leipzig, 20 milyon euro'nun altında transferi bitirmek istiyor.

(Sky DE)

BEŞİKTAŞ HEM KEREM'İ HEM RIDVAN'I LİSTEYE ALDI
BEŞİKTAŞ HEM KEREMİ HEM RIDVANI LİSTEYE ALDI

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig devinin gündemine sürpriz isimler geldi. İstanbul ekibi, Rangers'te forma giyen Rıdvan Yılmaz ve Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldı.

BEŞİKTAŞ TAKİBE ALDI

Siyah-Beyazlılar, Arthur Masuaku’nun takımdan ayrılması sonrasında sol bek hattını David Jurasek’le güçlendirmişti. Takıma Benfica’dan kazandırılan 24 yaşındaki Çek futbolcu, ilk resmi maçında önceki akşam Shakhtar karşısında sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Bu gelişme sonrasında yönetim, transferde sol bek hattını da güçlendirme kararı aldı.

Yönetimin, İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ın formasını giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. 2022 yılında Beşiktaş’tan Rangers’a 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderilen başarılı oyuncu, önceki dönemlerde Süper Lig’e geri dönüşe kapıları kapatsa da bu kez düşüncesi farklı... (Fanatik)

SOLSKJAER ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
SOLSKJAER ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski öğrencisi Brandon Williams’ı siyah-beyazlı ekibe kazandırmak için harekete geçti.

GALATASARAY'DAN ORTEGA HAMLESİ
GALATASARAYDAN ORTEGA HAMLESİ

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

Sky'da yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, Manchester City'nin Alman file bekçisi Stefan Ortega ile görüşmelere başladı.

AYRILMASI KESİN
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de yeni sezonda kale yine Ederson'a emanet edilecek. İkinci kaleci için James Trafford'u transfer etmeye hazırlanan İngiliz ekibinde Ortega'nın ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE, DOUGLAS LUİZ'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
FENERBAHÇE, DOUGLAS LUİZİ GÖZÜNE KESTİRDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor’un planlarında yer almayan 27 yaşındaki Luiz’in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi’nin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler’in, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp ardından satın alma opsiyonuyla bonservisini alma hedefinde olduğu öğrenildi.

Plan hazır...

Bu kritik transferde süreci bizzat yönetecek isim yine futbol sirektörü Devin Özek olacak. Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde olduğu gibi tüm51 görüşmeleri yürütecek olan Özek’in önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek Juventus’un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Transferin kilit rollerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho’ya düşecek. Portekizli çalıştırıcının Douglas Luiz ile birebir görüşme yaparak, takım içerisindeki rolünü ve projelerini anlatacağı, böylece oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmak için devreye gireceği ifade ediliyor. (Fanatik)

TRABZONSPOR, BOUCHOURİ'Yİ BİTİRİYOR
TRABZONSPOR, BOUCHOURİYİ BİTİRİYOR

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Étienne’de forma giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı. Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulübün sunduğu şartları kabul ederken, transferde artık gözler kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarına çevrildi.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor ile Saint-Étienne yönetimleri arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Taraflar arasındaki bonservis farkının 1 milyon Euro’nun altına indiği öğrenildi. Yönetim, kısa süre içinde pazarlığı sonuçlandırıp transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Kısa sürede imzaya

23 yaşındaki Bouchouari, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol–4 asistlik performans sergiledi. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke’nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor. Trabzonspor, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaştı. Transferin, birkaç gün içinde tamamlanması ve Bouchouari’nin kampa katılması bekleniyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineOSIMHEN'İN GELİŞ TARİHİNİ DUYURDULAR!
timelineDJIKU'YA AVRUPA'DAN 3 TALİP!
timelineLEIPZIG, ROMULO İLE PRENSİPTE ANLAŞTI!
timelineBEŞİKTAŞ HEM KEREM'İ HEM RIDVAN'I LİSTEYE ALDI
timelineSOLSKJAER ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
timelineGALATASARAY'DAN ORTEGA HAMLESİ
timelineFENERBAHÇE, DOUGLAS LUİZ'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
timelineTRABZONSPOR, BOUCHOURİ'Yİ BİTİRİYOR
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#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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