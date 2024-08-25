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RİZESPOR-FB MAÇI CANLI İZLE: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor
RİZESPOR-FB MAÇI CANLI İZLE: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 18:45

Fenerbahçe, Süper Lig 3. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u tek golle geçerken, ikinci hafta maçında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Ayrıca önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor. Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-Rizespor maçı canlı izle ekranı!

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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. İki ekip daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken; 97 gol atıp, 41 gol yedi. Diğer taraftan Çaykur Rizespor ise açılış haftasında Başakşehir ile berabere kalırken, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u mağlup etti ve 4 puan topladı. Fenerbahçe'nin de ligde 4 puanı bulunuyor. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Aliulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

RİZE'DEKİ MAÇLAR
RİZEDEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.

Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

45. RANDEVU
45. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineSON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
timelineRİZE'DEKİ MAÇLAR
timeline45. RANDEVU

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün (25 Ağustos Pazar) saat 21.45'te başlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

 

 

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor

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