RİZESPOR-FB MAÇI CANLI İZLE: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. İki ekip daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken; 97 gol atıp, 41 gol yedi. Diğer taraftan Çaykur Rizespor ise açılış haftasında Başakşehir ile berabere kalırken, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u mağlup etti ve 4 puan topladı. Fenerbahçe'nin de ligde 4 puanı bulunuyor. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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MUHTEMEL 11'LER Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Aliulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. RİZE'DEKİ MAÇLAR Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı. 45. RANDEVU Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı. Canlı Anlatım Özeti MUHTEMEL 11'LER SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK RİZE'DEKİ MAÇLAR 45. RANDEVU

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün (25 Ağustos Pazar) saat 21.45'te başlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.