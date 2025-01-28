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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ve 13 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi son derece hareketli geçiyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'a yetişmek isteyen Fenerbahçe, transferleri arka arkaya açıklıyor. Milan Skriniar, Diego Carlos'un ardından dün de Anderson Talisca'yı transfer ettiğini açıklayan sarı-lacivertliler Ocak ayına damga vurdu. Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıklarken Trabzonspor, Sikan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş henüz resmi bir transfer yapmazken ezeli rakibinin futbolcusunu kadrosuna katmak üzere...
Süper Lig devlerinin transfer hamleleri sürerken günün sıcak gelişmelerini haberimizde derledik.
Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ı transfer etmekle ilgileniyor. )AS)
Fichaje Goleador'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Brighton'da bulunan Arjantinli sol bek oyuncusu Valentín Barco'yu gündemine aldı.
Sezon başında Sevilla'ya kiralanan ancak düzenli forma şansı bulamayan 20 yaşındaki savunmacının İspanyol temsilcisiyle olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Brighton'ın yeniden kiralayacağı Barco'yu Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica'nın da istediği belirtiliyor.
Borussia Dortmund'un transfer dönemindeki hedeflerinden birinin Yunus Akgün olduğu aktarılmıştı.
Alman ekibinin, Galatasaray'ın yıldızını renklerine bağlamayı hedeflediği belirtilirken Sky Sport'ta bu planın suya düştüğü ifade edildi.
Haberde Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü ara tranfer döneminde satılmayacak futbolcular arasında gördüğü ve ayrılığa onay verilmediği aktarıldı.
Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından biri olduğu, Borussia Dortmund'un bu transferi yazın gerçekleştirmek isterse en az 20 milyon euroluk bir teklif vermesi gerektiği ifade edildi.
Galatasaray, yeni hocası Amorim’le de anlaşamayan ve kadro dışı kalan Marcus Rashford’ı kiralamak üzere bir kez daha devrede. Üstelik Cim Bom bu defa Rashford’ın sezonun ikinci yarısındaki tüm alacaklarını karşılamayı kabul etti. Böylece United’la anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki yıldızla da el sıkıştığı ve artık aradaki ‘tek’ pürüzün giderilmesini beklediği öğrenildi.
Bilindiği üzere Rashford gözden çıkarıldığı andan itibaren çok sayıda kulüp bu transfer için devreye girmişti. Şu ana kadar bu kulüplerle herhangi bir mutabakat sağlanamadı. Ancak son olarak Barcelona’nın Rashford konusunda temaslarda bulunduğu belirlendi.
Fanatik'in haberine göre, İngiliz yıldız, İspanyol deviyle sözleşme masasından olumsuz bir sonuçla kalkarsa Galatasaray’ın bu transferi bitirme ihtimali çok yüksek görünüyor. Rashford’ın bu nedenle Sarı-Kırmızılılar’dan süre talebinde bulunduğu belirtiliyor.
FussballTransfers'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Union Berlin'in Portekizli stoperi Diogo Leite'yi gündemine aldı.
26 yaşındaki savunmacının Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı, ancak iki kulübün de henüz bir teklifte bulunmadığı belirtildi.
Galatasaraylı Dries Mertens için, Belçika basınından transfer gelişmesi ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların yıldızı Dries Mertens'in, sezon sonunda Anderlecht'e dönebileceği iddia edildi.
Anderlecht altyapısında da oynayan Mertens'i, Belçika temsilcisinin sportif direktörü Olivier Renard'ın gelecek sezon için kadroda düşünebileceği aktarıldı.
Kadroda orijinal mevkisi kanat olarak sadece Milot Rashica’yı bulunduran Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards ile ilgileniyor. Portekiz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sporting kadro dışı bıraktı
Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards’ı göndermeye sıcak bakıyor. Sporting’te bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.
1 yıl sözleşmesi kaldı
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ocak ayının son günleri yaklaşırken özellikle sağ bek transferinde daha somut adımlar atmak isteyen Galatasaray, İngiltere’deki girişimlerini sürdürüyor.
Okan Buruk’un listesinin 1 numarasına yükselen Kyle Walker-Peters’ın bonservisi için Southampton’la pazarlık halinde olan Galatasaray Yönetimi, istenen bedeli 8 milyon Euro seviyesine kadar düşürmüş durumda. 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulüpleri de devrede, ancak sözleşmesi sezon sonunda biteceği için onlar da tıpkı Galatasaray gibi bu transferi çok daha düşük maliyetlerle bitirmeye çabalıyor.
Fenerbahçe hücum hattını Anderson Talisca ile güçlendirirken Brezilyalı yıldızın gelişiyle birlikte forma giyme şansı daha da azalan Cengiz Ünder konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, futbolcuyu transfer etmek için sarı lacivertli yönetimle temasa geçti.
KİRALAMA ÜCRETİ YOK
Siyah beyazlılar takıma girmekte zorlanan Cengiz için Fenerbahçe’ye 1.5 senelik kiralama+satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Anlaşma sağlanması durumunda Kartal herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.
Sarı lacivertlilerden 2.5 milyon Euro alan milli futbolcunun maaşının 1 milyon Euro’sunu Beşiktaş ödeyecek. Daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Cengiz Ünder’in de teklife sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Transfer dönemi başladığında Sarı-Lacivertliler için en acil bölge stoper hattı olarak belirlenmişti. Becao ve Oosterwolde’nin sezonu kapatması, Samet Akaydın’ın gözden çıkarılması nedeniyle savunmanın merkezine iki takviye bekleniyordu. Sarı-Lacivertliler, Diego Carlos’a imzayı attırdı, Milan Skriniar’ı ise açıklamaya hazırlanıyor. Ayrıca Talisca’da da mutlu sona gelindi. Artık gözler sol bek transferine çevrildi.
Bu bölge için Fenerbahçe’nin hazırladığı liste oldukça kalabalık. Son olarak Botafogo’nun 21 yaşındaki yıldızı Cuiabano için 6+2 milyon Euro teklif eden Kanarya, pazarlıklara devam ediyor. Yönetim, Sambacı dışında sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere ağırlık verdi. Arsenal’dan ayrılmak isteyen Kieran Tierney, Tottenham’ın gözden çıkardığı Sergio Reguilon, Atletico Madrid’li Reinildo adaylar arasında bulunuyor.
Lecce’nin genç yıldızı Patrick Dorgu ise İtalyan ekibinin 40 milyon Euro talep etmesi nedeniyle gündemden çıktı. PSV’yle sözleşmesi bitecek olan Matteo Dams’ın yeni kontrat için anlaştığı haberleri yapılsa da henüz imza atmadı. Yönetimin, 20 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
Bu bölgede Kostic’in yanı sıra son iki maçta Szymanski’yi de kazanan Fenerbahçe’nin bu nedenle aceleci davranmadan hareket edeceği kaydedildi. (Fanatik)