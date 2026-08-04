FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!

Rus haber portalı Sport24'ün özel haberine göre; Fenerbahçe, Krasnodar'ın 24 yaşındaki kalecisi Stanislav Agkatsev için 10 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU

Krasnodar yönetimi ise bu teklifi düşük bularak reddetti. Yeşil-siyahlı kulübün, alt yapıdan yetişen ve performansından çok memnun olduğu genç file bekçisi için beklentisinin daha yüksek bir meblağ olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE KALECİ ARIYOR

Sarı-lacivertlilerin mevcut kaleci rotasyonundaki belirsizlik nedeniyle yeni bir kaleci arayışında olduğu ve ilk 11'de yer alabilecek en güçlü aday olarak Agkatsev'i gördüğü ifade ediliyor.

37 MAÇIN 15'İNİ GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon 37 maçta Krasnodar'ın kalesini koruyan Agkatsev, 15 maçta kalesini gole kapatmayı başardı, diğer maçlarda ise toplam 29 gol yedi.