Portekizliler duyurdu Kerem Aktürkoğlu ayrılmak istiyor

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Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji'nin şartlarını sordu. Oyuncu maaşında indirime giderse; resmi teklif yapılacak.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika’yı gündemine aldı. Teknik direktör Mourinho’nun Nijeryalı ön liberoyu kadrosunda görmek istediği öğrenilirken, Fenerbahçe Yönetimi de 23 yaşındaki oyuncunun maliyetini araştırmaya başladı. Fizik gücü, dinamizmi ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Onyedika, geçen sezon Club Brugge formasıyla Belçika Ligi ve Avrupa kupalarında 40’tan fazla maça çıktı. Orta sahada hem savunma katkısı hem de topu yönlendirme konusunda etkili bir performans ortaya koyan genç yıldız, Jose Mourinho’nun oyun planında Fred ile birlikte merkezde görev alabilecek potansiyele sahip.
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun kulübüyle olan sözleşme detaylarını incelerken, transferin mali boyutunu da değerlendiriyor. Club Brugge, Onyedika için yaklaşık 12-15 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep edebilir. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor. Takas veya bonuslarla dolu teklif hazırlıkları sürüyor. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan ilk temaslarda olumlu geri dönüşler alınırken, Onyedika’nın da Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Nijeryalı yıldız, Avrupa vitrininde kendisini gösterebileceği ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamaya istekli. Fenerbahçe’nin bu transferde önümüzdeki günlerde resmi adım atması bekleniyor. Mourinho’nun da süreci yakından takip ettiği ve yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki enerji ve tempo problemini çözmek için bu transferi kilit hamle olarak görüyor.
(Fanatik)
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(Ben Jacobs)
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Oyuncuyla görüşmeleri sportif direktör Devin Özek’in yürüttüğü öğrenildi.
Fernando Muslera’nın boşluğunu dolduracak kalitede bir kaleci arayan Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un transfer listesindeki 1 numaralı ismin Ederson olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, Barcelona’dan Alman Marc-Andre Ter Stegen, Milan’dan Fransız Mike Maignan ve Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır isimlerini de önerirken, tecrübeli hoca Manchester City’nin dünyaca ünlü Brezilyalı file bekçisinde karar kıldı.
AVRUPA'DAN BAŞKA KULÜPLER DE İSTİYOR
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için İngiliz kulübü 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ederson’un ise yıllık 10 milyon Euro net ücret beklentisi içinde olduğu öğrenildi. İki rakamı da yüksek bulan Galatasaray, hem Manchester City hem de futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa’dan başka kulüplerin de ilgilendiği Ederson’un transferi gerçekleşmezse listedeki diğer isimlere yönelecek.
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Suudi Arabistan ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.
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