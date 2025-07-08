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Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi neredeyse tamamlanmak üzere.
ORKUN'UN İSTEĞİ KİLİT ROL OYNADI!
Son birkaç saatte taraflar arasındaki temaslar yoğunlaştı ve görüşmeler önemli ölçüde ilerledi.
Orkun'un Beşiktaş'a transfer olma isteği transferde kilit rol oynadı.
(Record)
Fenerbahçeli Becao’nun menajeri, Brezilya’nın GZH adlı yayın organına konuştu:
"Internacional'in oyuncumla ilgilendiği bilgisi doğru değil. Brezilya’dan herhangi bir teklif almadık.
Beşiktaş'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya hazırlandığı Jens Cajuste için eski takımı Ipswich Town devreye girdi.
Napoli'yle anlaşmaya varan siyah-beyazlıların İstanbul'a getirmeye hazırlandığı İsveçli ön libero, İngiliz kulübünden gelen teklif sonrasında düşünmek için Beşiktaş'tan süre istedi.
(Football-Italia)
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in eski öğrencisi Sofyan Amrabat'ı istemesi sonrasında Fenerbahçe ile transfer için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre; Atalanta, Sofyan Amrabat için bonuslar dahil 15 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ise 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro talep ediyor.
SUUDİ KULÜPLERİ TRANSFERİ ZORA SOKABİLİR
Amrabat'la Atalanta'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da birkaç takımın ilgilendiği ve bu durumun Faslı orta saha oyuncusunun Atalanta'ya transferini zorlaştırabileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE'YE 14 MİLYON EUROYA MÂL OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan transfer edilen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol atıp 4 de asist üretmişti.
Orkun Kökçü gemileri yaktı, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
Şu ana kadar kendisine gelen bütün teklifleri reddeden 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Benfica'ya Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Suudi Arabistan’dan geçen sezon Allan Saint-Maximin ve Anderson Talisca’yı, bu sezon ise Jhon Duran’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu ülkeden iki yeni yıldızın daha peşine düştü.
L'Equipe gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'da forma giyen 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız stoper Etienne Youte Kinkoue'yi gündemine aldı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Le Havre, kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan Etienne Youte Kinkoue için 5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ediyor.
1.96 boyundaki savunmacıyla Beşiktaş'ın yanı sıra Anderlecht, Celtic, Burnley, Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda 28 maçta görev yapan Youté Kinkoué, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Filip Kostic’in bonservisini almayan ve yolları ayıran Fenerbahçe için sol bek transferi önceliklerden biri. Al-Hilal’den Renan Lodi’nin durumunu takip eden yönetim, hedefleri arasına Diego Moreira’yı da aldı.
Lizbon'da bulunan Beşiktaş yetkilileri, daha önce Türkiye'de oynamak istemediğini söyleyen Hidemasa Morita'yı ikna etmek için yeni bir girişimde bulunacak.
SPORTING 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Sporting, 1 sene sözleşmesi kalan Japon orta saha oyuncusunu 8 milyon euroya satmaya hazır.
MORITA, PREMIER LİG'İ BEKLİYOR
Morita ise şu anda Premier Lig olmazsa, Sporting'den ayrılmayı düşünmüyor.
(Abola)
Beşiktaş’ın gelecekte çok önemli katkı beklediği Keny Arroyo’nun kaderi yaz kampında belli olacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yakından takip ettiği başarılı kanat oyuncusu hakkında verilecek rapor geleceğini belirleyecek.
Arroyo ya takımda kalacak ya da gelişimi ve daha fazla süre bulması için kiralanacak. Bonservisiyle gönderilmesi düşünülmüyor.
(Fanatik)
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Premier Lig’in son yıllardaki yükselen takımlarından Aston Villa, Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’dan vazgeçmiyor. Geçen sezon Kara Kartal’ın kapısını çalan Aston Villa, Beşiktaş’ın yüksek talepleri nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı.
Bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanan İngiliz ekibine bu kez geçen yıla göre değişen yönetimin de olumlu yaklaşacağı öğrenildi.
(Fanatik)
Udineseli Bijol, geçen sezon Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki savunmacıyı 28 milyon Euro’ya, İngiltere Premier Lig’e geri dönen Leeds United’a sattı.
Siyah-Beyazlılar, Bijol’ün yerini doldurmak için ise rotasını eski yıldızı Rodrigo Becao’ya çevirdi.
Udinese’nin, 2023’de 8.3 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye gönderdiği Sambacı’yı geri istediği kaydedildi. Mourinho’nun planlarında yer almayan Becao’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Fanatik)
Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe’nin bu yaz yapacağı hamleler merakla bekleniyordu. Bir süre sessizliğini koruyan Sarı-Lacivertliler, ilk bombayı müthiş bir isimle, henüz ocak ayında bonservisine 77 milyon Euro ödenen Jhon Duran’ı kiralayarak patlattı.
Yönetim, Kolombiyalı yıldızı bitirdikten sonra yeni bombalar için gaza bastı. SarıLacivertliler, bu hafta ikinci yıldıza imza attırmayı planlıyor: Milan Skriniar...
Slovak savunmacı, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Kanarya’da Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi olmuştu.
Fenerbahçe, tecrübeli stoperin tapusunu almak için bir süredir PSG ve Skriniar’ın menajeri Sistici ile görüşme halindeydi. Yönetim önce Fransız deviyle, bonuslar dahil 12 milyon Euro bonservis bedeli için el sıkıştı. Ardından oyuncu tarafıyla temaslar sıklaştırıldı.
DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ
Fenerbahçe sonunda Milan Skriniar ve menajeri Sistici ile de prensip anlaşmasına vardı. PSG’de yıllık imza parası dahil 12 milyon Euro kazanan ve 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler’in bonus ve imza parası dahil yıllık 9 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Skriniar’ın bu hafta İstanbul’a gelerek kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
(Fanatik)