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Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladı. Oyuncunun Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş, sol bek transferi için yeni adayı Almanya'dan belirledi.
Siyah-beyazlılar, Benfica'nın 25 yaşındaki sol beki David Jurasek'in transferi için görüşmelere başladı.(TRT Spor)
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, Jonathan David ile anlaşma sağlandı. Resmî açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.
Bir dönem Beşiktaş’ta oynayan Eric Bailly, mevcut kulübü Villarreal’in yeni sözleşme teklif etmemesinin ardından serbest kalacak.
İspanyol ekibi bu kararı oyuncuya bildirirken, 2 talibinin olduğu ortaya çıktı.
Africafoot’un haberine göre Espanyol ve Trabzonspor, Eric Bailly ile ilgileniyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Alvaro Morata, Como ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray ile Milan, kiralık sözleşmesini feshetme üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Nicolo Zaniolo'ya PSV Eindhoven'ın ardından Torino da talip oldu.
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Atalanta, ikinci yarısını ise Fiorentina'da kiralık geçiren İtalyan on numara, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.
Zaniolo'nun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
(Tuttosport)
Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar takımdan ayrılacakların da kimler olacağı merak konusu. Bir süredir ayrılacak isimlerden birinin Mert Hakan Yandaş olacağı konuşuluyordu.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki geleceği için nihai kararı verdi.
Mert Hakan Yandaş'ın aldığı teklifleri kulübe ilettiği, kulübün ise takımda önemli bir rolünün olduğunu düşündüğü futbolcuya ayrılık izni vermediği aktarıldı.
Yönetimin Mert Hakan Yandaş'a sözleşmesinin bittiği gelecek senenin yazına kadar takımda kalacağının mesajını gönderdiği belirtildi.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla toplam 149 maça çıktı. Yandaş bu karşılaşmalarda 11 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.
Başkan Ali Koç’un transfer sürecini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yürüttüğü öğrenildi. Daha önce ikili görüşmelerde milli file bekçisi için zemin yoklandığı fakat sonuç alınamadığı belirtildi.
Trabzonspor’un 20 milyon euroluk bonservis beklentisinin Fenerbahçe tarafından büyük ölçüde karşılanacağı gelen haberler arasında yer aldı. Yapılan görüşmelerde oyuncu takası konusu gündeme gelmedi.
(TRT Spor)
Sacha Boey'u Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ bek bölgesine Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi takviyeler yapan ve zaman zaman bu bölgede Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri değerlendiren Galatasaray'da sağ bekten beklenen verim bir türlü alınamıyor.
Yeni sezonda bu bölgeye bir takviye daha yapması beklenen Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
BILD gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Heidenheim forması giyen Omar Traore'yi gündemine aldı.
BUNDESLIGA'DAN 2 KULÜP DAHA İSTİYOR
27 yaşındaki Togo asıllı Alman sağ bekle Galatasaray'ın yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Gladbach ve Union Berlin de ilgileniyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Piyasa değeri 4 milyon euro olarak tahmin edilen Traore'nin kulübü Heidenheim ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe, transfer piyasasındaki fırsatları kovalıyor. Lyon’un mali gerekçelerle ligden düşürülmesi yönünde alınan karar ülkede şok etkisi yaratmıştı.
Fransa’da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa’nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon’un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde ‘Ligden düşülmesi halinde serbest kalır’ maddesi bulunuyor. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate. Fenerbahçe’nin, başarılı stoperin durumunu takibe aldığı öğrenildi.
LYON İTİRAZ EDECEK AMA...
Lyon’un, şok karara itiraz için 1 hafta süresi bulunuyor. Fransız basınındaki yorumlarda ise geçmişteki örneklere bakılarak itirazın kabulünün çok zor olduğu vurgulanıyor.
GEÇEN SEZON 32 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI!
Solak bir oyuncu olan Niakhate için Lyon, geçtiğimiz yaz Nottingham’a tam 32 milyon Euro ödemişti. 29 yaşındaki savunmacı, kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda.
Ancak ligden düşme kararı onanırsa, Senegalli yıldız boşa çıkacak ve bonservisini eline alacak. Fenerbahçe’nin bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Moussa Niakhate ile hemen görüşmelere başlaması bekleniyor.
(Fanatik)
Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimlerde netleşmeye başladı. Kiralıktan dönen Can Keleş ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Tayyip Talha ve Elan Ricardo da kiralanacak.
Masuaku kadroda düşünülmüyor.Immobile, Chamberlain, Onana, Musrati ve Zaynutdinov ile de yolların ayrılması planlanıyor. Immobile’ye İtalya’dan, Al Musrati’ye Arap yarımadasından, Zaynutdinov’a ise Rusya’dan ilgi var.
(TRT Spor)
Bir süredir ülkesine döneceği iddia edilen Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, kendisini transfer etmek isteyen Atletico Mineiro'ya olumsuz yanıt verdi.
"FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAYACAĞIM"
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, iki hafta önce Belo Horizonte'de yapılan görüşmede Atletico Mineiro yöneticisi Paulo Bracks'e sarı-lacivertli kulüpten şu an için ayrılmayı düşünmediğini ve Haziran 2027'ye dek sürecek olan sözleşmesini tamamlamak istediğini söyledi.
İKİ SEZONDA 80 MAÇA ÇIKTI
İki sezon önce Manchester United'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 80 maça çıkarken 8 gol atıp 16 da asist üretti.
(Globo)
Trabzonspor, ayrılığı gündeme gelen Uğurcan Çakır'ın ardından kaleci arayışlarına başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Eyüpspor ile resmi temas kurdu ve Berke Özer'in fiyatını sordu.
Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Bakhtiyor Zaynutdinov için Spartak Moskova devreye girdi.
Beşiktaş, 27 yaşındaki Kazak orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Beşiktaş'a transfer olmadan önce Rusya'da CSKA ve Rostov formaları giyen Zaynutdinov'la Dinamo Moskova ve Zenit'in de ilgilendiği biliniyor.
(Sport-express)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine almıştı.
Rus medyasında ise CSKA'nın 20 yaşındaki yıldızı için 20 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
İstenen bonservisi yüksek bulan sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'ya sürpriz bir takas önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen konusunda önemli bir adım attı.
Sürekli süre isteyen ve Avrupa’dan gelecek teklifler için beklemede olan Nijeryalı golcü için teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Edinilen bilgilere göre Buruk, Osimhen ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"EN DOĞRU SEÇENEK GALATASARAY"
Bu görüşmede Galatasaray’da devam etmesinin kariyeri açısından en doğru seçenek olacağını belirten tecrübeli teknik adam, takımın yeni sezon planlarını, yapılacak büyük transferleri ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini detaylı şekilde oyuncuya aktardı.
SICAK BAKIYOR
Okan Buruk’un bu birebir teması sonrası Osimhen’in fikirlerinde olumlu bir değişim yaşandığı ve Galatasaray’da kalmaya artık daha sıcak baktığı öğrenildi. Al Hilal’den gelen yüksek teklifleri altı kez geri çeviren ve ısrarla Avrupa’dan gelecek fırsatları değerlendirmek isteyen yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde nihai kararını Sarı-Kırmızılı yönetime iletmesi bekleniyor.
Galatasaray cephesi ise Osimhen’in takımda kalmasını, Avrupa’da başarı hedefleyen kadro planlamasında kilit rol olarak görüyor. Bu nedenle oyuncuyu ikna etmek adına tüm şartlar zorlanıyor. Önümüzdeki günler, transferde Galatasaray açısından kritik bir sürecin belirleyicisi olacak.
(Fanatik)
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak üzere önemli bir ismi gündemine aldı.
31 MAÇTA 16 GOL - 9 ASİST ÜRETTİ!
Siyah-Beyazlı ekip, Almanya ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın dikkat çeken forveti Tim Kleindienst için girişimlerini hızlandırdı. Kara Kartal, 29 yaşındaki golcü için resmi temaslarını yoğunlaştırdı.
Hava toplarındaki hakimiyeti, mücadeleci yapısı ve bitiriciliğiyle öne çıkan 1,94’lük tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Gladbach formasıyla Bundesliga’da 31 maçta 16 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER, 7.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş cephesi, oyuncunun kulübü ve menajeriyle temaslarını sıklaştırırken pazarlıklar yoğun şekilde sürüyor. Alman kulübünün, oyuncu için 15 milyon Euro talep ettiği, Siyah-Beyazlılar’ın ise ilk olarak 7.5 milyon Euro önerdiği, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Alman forvetin transferi halinde Mustafa Erhan Hekimoğlu’yla birlikte hücum hattında yer alması planlanırken, bu hamleyle gol yollarındaki etkisizliğin sona erdirilmesi hedefleniyor.
(Fanatik)
Transfer piyasasında son derece aktif olan Sarı-Lacivertliler, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor. Bu oyunculardan en fazla ön plana çıkanı Samuel Chukwueze oldu.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdüren Beşiktaş scout ekibi, St. Truiden forması giyen Joel Chima Fujita ve Cincinnati’de oynayan Evander'in transfer edilmesi yönünde yönetime tavsiyede bulundu.
Trabzonspor transferde bu kez gözünü Lyon’un tecrübeli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso’ya çevirdi. Fransız futbolcunun 2027’ye kadar süren kontratı bulunmasına rağmen, Karadeniz ekibinin oyuncuyu kadrosuna katmak adına ciddi bir hamlede bulunduğu iddia ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Tolisso, daha önce de Bordo-Mavili kulübün gündeminde yer almıştı. Ancak bu kez görüşmelerin daha ileri seviyeye taşındığı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, orta sahada liderlik yapabilecek kalitede bir oyuncu arayışında Tolisso’da karar kıldığı ifade ediliyor. Bordo-Mavili yönetimin, bu transferi bitirmek için tüm kaynaklarını devreye soktuğu gelen haberler arasında.
GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI
30 yaşındaki yıldız, geride kalan sezonda Lyon formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 10 gol, 9 asistlik katkı sağlayarak performansıyla dikkat çekti.
(Fanatik)