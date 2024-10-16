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Osimhen'den 'ocakta ayrılacak mısın' sorusuna dikkat çeken yanıt: 3-4 ay sonra ayrılacaktım...

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#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig
Osimhenden ocakta ayrılacak mısın sorusuna dikkat çeken yanıt: 3-4 ay sonra ayrılacaktım...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 18:03

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Geleceğine dair soruları da yanıtlayan Osimhen, net ifadeler kullandı. Sakatlığı hakkında da bilgi veren Nijeryalı yıldız, sahalara dönüş mesajı verdi.

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, açıklamalar yaptı. 

SAHALARA DÖNME MESAJI
SAHALARA DÖNME MESAJI

"Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım."

"GOL KRALLIĞI DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ"
GOL KRALLIĞI DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ

"Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim."

"3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM"
3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM

"Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."

"GALATASARAY'A GELMEK AYRICALIK"
GALATASARAYA GELMEK AYRICALIK

"Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSAHALARA DÖNME MESAJI
timeline"GOL KRALLIĞI DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ"
timeline"3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM"
timeline"GALATASARAY'A GELMEK AYRICALIK"
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig

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