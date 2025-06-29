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Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan Beşiktaş, transferde gözünü Premier Lig'de kulüpleriyle sözleşmeleri sona ermiş 2 yıldıza çevirdi.
TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, sağ bek transferi için Osayi Samuel'in ardından Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.
Vitor Perreira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'da geride kalan sezon 38 maçta forma giyen Portekizli yıldız Semedo, söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 5 asist katkısı sağladı.
Kyle Walker-Peters ise Southampton ile 35 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Trabzonspor’un Portekiz ekibi Estoril Praia’dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wagner Pina, bu gece Trabzon’a geliyor.
Bordo-mavililerin genç sağ beki, bu gece saat 02.45’te Trabzon Havalimanı’na iniş yapacak.
Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna kattığı Wagner Pina’nın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan Dusan Tadic, son olarak Panathinaikos'a önerildi.
Yunan temsilcisi, Tadic'in yıllık 4 milyon Euro'luk maaş talebinden dolayı transferi veto etti.
[Newspao/Gr]
Kontratı gelecek sezon bitecek 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya yakın olunduğu öğrenildi.
Yıllık garanti ücretinde de iyileştirme yapılması planlanan Yunus için sarı kırmızılı yönetimin bonuslarla 2 milyon 800 bin euroya kadar çıkacağı edinilen bilgiler arasında.
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istediği öğrenilen genç futbolcunun kısa zaman içerisinde sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim oyuncunun temsilcisinin, görüşmelerde yüksek komisyon istediği iddialarını da yalanladı.
(TRT Spor)
Europa Calcio'da yer alan habere göre Beşiktaş, Lecce forması giyen Antonino Gallo'yu transfer etmek istiyor.
Haberde Gallo'nun sözleşmesini yenilemeyeceği ve bunu kulübüne ilettiği yazıldı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yanı sıra Parma'nın da İtalyan sol beki transfer etmek istediği aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için resmi teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bologna, Ciro Immobile'ye yaptığı 2 milyon euroluk teklifi, 2.5 milyon euro'ya çıkarttı.
İtalyan ekibi Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya yakın.
Fenerbahçe’nin transfer gündemine gelen Dusan Vlahovic için İtalyan basını son durumu paylaştı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic, Juventus'tan ayrılmak istemiyor ve takımda kalacağını arkadaşlarına bildirdi.
Juventus'un sezon sonunda Vlahovic ile yollarını ayırmak istediği ve yerine Jonathan David’i transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
Geçen sezonu Juventus’tan kiralık olarak Fenerbahçe’de geçiren Filip Kostic, sonrasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alan kulübüne geri dönmüştü. Sarı-Lacivertliler, sol kanat beki transferinde Kostic’i yeniden takımda görmek istiyor. Henüz geleceğiyle ilgili kararsız olduğu konuşulan Sırp oyuncunun durumunun ise ABD’deki turnuvanın bitmesinin ardından belli olacağı ifade ediliyor.
(Fanatik)
Son olarak Juventus’un yeni genel menajeri Damien Comolli üzerinden transferini bitirmeye çalıştığı Jonathan David’in yeni sezondaki durağı henüz netlik kazanmış değil. Fenerbahçe’nin de radarında olan David’in, İtalyan ekibine daha yakın olduğu konuşuluyordu. Ancak Çizme basınında çıkan haberlere göre Juve ile Kanadalı oyuncunun tarafının sadece ön bir görüşme yaptıkları, henüz mali konularda masaya oturmadıkları vurgulandı.
(Fanatik)
Rusya’da CSKA Moskova ile ilgili haberlere yer veren PFC CSKA News adlı internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, bir süredir listesinde yer alan Matvey Kislyak için çalışmalarını sürdürüyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemeyen CSKA’nın kapısını yeni bir teklifle çaldığı iddia edilen SarıLacivertliler’in, bu transferde Sofyan Amrabat’ı gözden çıkarmaya hazır olduğu bildirildi. Amrabat’ın karşılığında Kislyak’ı isteyen Kanarya’nın, karşı tarafın cevabını beklediği ifade edildi. Ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan genç orta saha oyuncusu geçen sezon 33 resmi maça çıktı, 4 kez rakip fileleri salladı ve 1 de asist yaptı.
(Fanatik)
Manchester United’dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen oyunculardan biriydi. Yıllık maaşı 13 milyon Euro olan Sancho’yu İngiliz ekibi, 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline göndermeye sıcak bakıyor. Yakın zamanda Kanarya’nın yanı sıra İtalya’dan Napoli ile Juventus, yıldız futbolcu için devreye girmişti. Ancak bu iki kulübün de, tecrübeli futbolcunun yüksek maaşını tam olarak ödemeye istekli olmadığı bildirildi. Şu aşamada Kanarya ile birlikte tüm kulüplerin, oyuncu tarafının maaşında indirime gitmesi için bekleyişe geçtiği bildirildi.
Avrupa ekiplerini peşine takan Romulo için Fulham ve Leipzig tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.