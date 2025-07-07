Orkun Kökçü transferinde sürpriz gelişme Yüz yüze görüşme bugün

FENERBAHÇE'NİN ASIL HEDEFİ RASHFORD

Fenerbahçe'nin alternatif isimleri arasında rota Manchester United'dan Marcus Rashford'a çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için oldukça avantajlı gözüküyor.

United gözden çıkardı

Fanatik'in haberine göre; başarılı oyuncu geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçirdi ancak Kırmızı Şeytanlar’a geri döndü. Manchester United, 27 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda istemediğini net bir şekilde gösterdi. Rashford’un 10 numaralı forması, yeni transfer Matheus Cunha’ya verildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yıldız hücum oyuncusu için girişimlere başladı. Rashford’a henüz başka bir takımdan resmi bir teklif gelmediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in önceliği Marcus Rashford’u kiralık olarak kadrosuna katmak.

Mourinho’nun eski öğrencisi

İngiliz futbolcuyu ikna etmek için en önemli koz, eski hocası Jose Mourinho olacak. Fenerbahçe’nin listesindeki hemen her futbolcuyla özel olarak görüşen Portekizli teknik adamın, kulüpler arasındaki pazarlıklarda mesafe katedilmesi halinde Rashford’la da temasa geçeceği kaydedildi.