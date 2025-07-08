Orkun Kökçü transfer için gemileri yaktı Tüm teklifleri reddetti

SKRINIAR'A DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ!

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe’nin bu yaz yapacağı hamleler merakla bekleniyordu. Bir süre sessizliğini koruyan Sarı-Lacivertliler, ilk bombayı müthiş bir isimle, henüz ocak ayında bonservisine 77 milyon Euro ödenen Jhon Duran’ı kiralayarak patlattı.

Yönetim, Kolombiyalı yıldızı bitirdikten sonra yeni bombalar için gaza bastı. SarıLacivertliler, bu hafta ikinci yıldıza imza attırmayı planlıyor: Milan Skriniar...

Slovak savunmacı, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Kanarya’da Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi olmuştu.

Fenerbahçe, tecrübeli stoperin tapusunu almak için bir süredir PSG ve Skriniar’ın menajeri Sistici ile görüşme halindeydi. Yönetim önce Fransız deviyle, bonuslar dahil 12 milyon Euro bonservis bedeli için el sıkıştı. Ardından oyuncu tarafıyla temaslar sıklaştırıldı.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Fenerbahçe sonunda Milan Skriniar ve menajeri Sistici ile de prensip anlaşmasına vardı. PSG’de yıllık imza parası dahil 12 milyon Euro kazanan ve 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler’in bonus ve imza parası dahil yıllık 9 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Skriniar’ın bu hafta İstanbul’a gelerek kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Fanatik)