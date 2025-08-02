FENERBAHÇE BRAHIM DIAZ'I İSTİYOR

Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, takıma katkı sağlayacak yıldız isimler için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim, taraftarların sosyal medyadan ‘Come to Fenerbahçe’ mesajları gönderdiği Brahim Diaz oldu.

TEMASA GEÇİLDİ

Diaz için Sarı-Lacivertliler’in kulübü Real Madrid’le temasa geçtiği ve yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu bilgisine ulaşıldı. Real’le sözleşmesi 2027’de bitecek olan oyuncuya Suudi Arabistan’dan 65 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edildi. Ancak Faslı oyuncu, oralara gitmeye sıcak bakmıyor. Bununla birlikte takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun, Diaz’ı direkt ilk 11’de düşünmediği de biliniyor.

TEK SEÇENEK KİRALAMA

Kanarya, kiralama formülünü devreye sokmak için hazırlık yaparken, 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm yollar denenecek. Arda Güler transferi sebebiyle zaten iki kulübün arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Teknik direktör Jose Mourinho, Los Galacticos’un başkanı Florentino Perez’e yakın isimlerden biri konumunda yer alıyor. Diaz’ın, söylentiler çıktıktan sonra Arda’dan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor. Ayrıca Diaz’ın Fas Milli Takımı’ndan arkadaşları Sofyan Amrabat ve Youssef En Nesyri’nin Kanarya’da oynamaları, ikna sürecinde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendirecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki temasların sıklaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Arda'nın Real'deki en yakın arkadaşlarından biri olan ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2027'de bitiyor.

(Fanatik)