Ocak transfer dönemini sallayacak imza hamleleri! David, Adama Traore, Kolo-Muani, Hadjam... | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sürpriz

GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI

Galatasaray'ın transfer listesinin başında PSG’nin 95 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Fransız santrfor Kolo Muani var. PSG’den Slovak stoper Milan Skriniar’ı kiralamak üzere bir süredir girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, kulübün Muani konusundaki tasarrufunu öğrenince bunu bir fırsat transferi olarak algıladı ve hemen teklifini sundu. Galatasaray, 26 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istediğini PSG’ye bildirdi. Fransız devi de bu teklife karşı oldukça sıcak. Ancak son anda bir başka Ligue 1 temsilcisi araya girdi. Zirve yarışı veren takımlardan Monaco da kiralık verilmesi halinde Kolo Muani’yi renklerine bağlamak istediğini PSG’ye iletti. Monaco’nun araya girmesiyle kıran kırana bir pazarlık süreci başlamış oldu. Oyuncunun maaşının büyük kısmının PSG tarafından ödenmesi konusu, tam olarak Galatasaray’ın istediği şekilde gerçekleşmiyor. Monaco her ne kadar daha fazla maaş yükü üstlenme teklifi yapsa da bu olumsuz gelişme Galatasaray cephesinde sadece küçük bir pürüz olarak görülüyor.