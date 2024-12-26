Ocak transfer dönemini sallayacak imza hamleleri! David, Adama Traore, Kolo-Muani, Hadjam... | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sürpriz

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının bitmesinin ardından ilk yarı sona erdi. Galatasaray'ın liderliği ile girilen devre arasında 2. sıradaki Fenerbahçe ile çıkış arayan Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer çalışmaları başladı.
Liderliğini sürdürerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray transferde büyük oynarken, sarı - kırmızılıları yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin hücum hattına takviye yapacağı iddia edildi.
Seçim sürecine girecek olan Beşiktaş için de önemli isimler gündeme gelirken, yeni bir yapılanmaya girmeyi planlayan Trabzonspor'un hedefi de ortaya çıktı.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları...
Fenerbahçe, Al Nassr'ın ilgilendiği Youssef En-Nesyri için 40M€ bekliyor. [Milliyet]
Fennec Football, Jaouen Hadjam'ın sergilediği başarılı performansla birçok önemli Avrupa ekibinin transfer listesine girdiğini paylaştı. 21 yaşındaki oyuncuya özellikle İtalya Serie A'dan büyük bir ilgi olduğu belirtildi. İtalya'dan ilgilenen kulüplerin yanı sıra da Hadjam için Süper Lig'den de Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'un devrede olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın transfer listesinin başında PSG’nin 95 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Fransız santrfor Kolo Muani var. PSG’den Slovak stoper Milan Skriniar’ı kiralamak üzere bir süredir girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, kulübün Muani konusundaki tasarrufunu öğrenince bunu bir fırsat transferi olarak algıladı ve hemen teklifini sundu. Galatasaray, 26 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istediğini PSG’ye bildirdi. Fransız devi de bu teklife karşı oldukça sıcak. Ancak son anda bir başka Ligue 1 temsilcisi araya girdi. Zirve yarışı veren takımlardan Monaco da kiralık verilmesi halinde Kolo Muani’yi renklerine bağlamak istediğini PSG’ye iletti. Monaco’nun araya girmesiyle kıran kırana bir pazarlık süreci başlamış oldu. Oyuncunun maaşının büyük kısmının PSG tarafından ödenmesi konusu, tam olarak Galatasaray’ın istediği şekilde gerçekleşmiyor. Monaco her ne kadar daha fazla maaş yükü üstlenme teklifi yapsa da bu olumsuz gelişme Galatasaray cephesinde sadece küçük bir pürüz olarak görülüyor.
Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı’nın, iki yıldız için tüm kozlarını oynamaya hazır olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda İngiltere Premier Ligi’nde Fulham’da oynayan Adama Traore ile Southampton’da forma giyen Paul Onuachu gündeme geldi. Adalı, göreve gelmesi halinde zaten temasta olduğu iki oyuncu için çalışmalarını hızlandıracak. Adalı, Fulham’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Traore’yi, yeni teknik direktörünün huzuruna sunmak istiyor. Kanat pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcunun yanı sıra diğer isim, daha önce Trabzonspor’da oynayan Onuachu. Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan ve 20 takımlı Premier Lig’de son sırada yer alan Southampton’da sıkıntılı günler geçiren 30 yaşındaki forvetin, tekrar Türkiye’de oynamaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'de . Jonathan David isminin bir kez daha gündeme geldiği kaydedildi. Kanadalı yıldız, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler ise En-Nesyri’nin ayrılması halinde David’e ocak ayında imza attırmak istiyor. Fenerbahçe’nin bu oyuncuya yönelmesinin birçok nedeni var. Jonathan David henüz 24 yaşında ve önümüzdeki yıllarda yüksek bonservis getirisi sağlayabilir. Yıldız futbolcu, Gent’in ardından Lille’de de golcülüğünü kanıtladı. Kanadalı oyuncu ayrıca eldeki diğer forvet olan Dzeko’nun aksine daha hareketli, atletik ve hızlı. Lille, David’i sezon sonunda bedelsiz olarak kaybetmektense ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebilir.
Sağ ve sol bek pozisyonlarını yedekleyebilecek bir oyuncu istediğini açıklayan Şenol Güneş’e, Mustafa Eskihellaç önerildi. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5’ini sol bek, 3’ünü sol kanat, 2’sini orta saha, 1’ini sağ bek ve 1’ini ise sağ kanat olarak oynadı. Henüz kulüpler arasında bir görüşme yok ancak kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu gelmeye hazır. Yönetim bu doğrultuda harekete geçti ve işi bitirmek adına kurulan ilk temas da gayet olumlu geçti. Fırtına’da Şenol Güneş’in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncunun transferinin kısa sürede sona ermesine kesin gözle bakılıyor. Trabzonspor’un bu transferi takas artı para formülünü kullanarak mutlu sona ulaştırmayı hedeflediği de gelen haberler arasında.
Gaziantep FK, son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer Emmanuel Boateng, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.