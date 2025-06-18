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Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcusu Bernardo Silva, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığını ve bu sürede takımda kalacağını söyledi.
İsmi transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu Zambo Anguissa, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti ve Napoli'de kalmaya karar verdi.
(La Gazzetta dello Sport)
Osayi-Samuel'in sözleşmesinin sona ermesiyle sağ bek bölgesi için arayışlara başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Manchester City'den Kyle Walker ile görüşmelere başlamıştı.
Alternatif isimlerle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MOURINHO, VAZQUEZ'İ İSTEDİ!
Fichajes'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Lucas Vázquez'in transfer edilmesini istedi.
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamdan gelen bu talep üzerine 34 yaşındaki İspanyol sağ bekle temaslara başladı.
GEÇEN SEZON 51 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Lucas Vazquez, 10 gole doğrudan katkı (2 gol - 8 asist) sağlamıştı.
REAL MADRID FORMASIYLA 400 MAÇA ÇIKTI!
Lucaz Vazquez, alt yapısından yetiştiği Real Madrid'de toplamda 400 maça çıkarken 38 gol - 73 asistlik performans sergiledi.
Vazquez, Real Madrid'de 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 4 La Liga, 4 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Avrupa kulüplerinin birçok yabancı futbolcusuna ilgi gösterdiği Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler belirsizliğini koruyor.
Sebastian Szymanski özellikle İtalyan ekiplerinin gündeminde yer alıyor. Polonyalı futbolcuya Serie A ekiplerinden Lazio, Napoli ve Fiorentina’nın ilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için en az 20 milyon euro istiyor.
(TRT Spor)
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından takımın tecrübeli bir ismiyle daha yollar ayrılmak üzere.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kerem Demirbay'ın transferi için Galatasaray ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kısa süre içinde eflatun-sarılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Golcü transferi için büyük bir mesai başlatan Beşiktaş, Brentford forması giyen Brezilyalı santrfor Igor Thiago'yu kadrosuna katmak üzere.
Oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetimin, Brentford'dan da onay çıkması halinde transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
İngiltere’de forma şansı bulmakta zorlanan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Igor Thiago, düzenli forma giyeceği bir takımda kendini yeniden göstermek istiyor ve Süper Lig’de oynama konusunda oldukça istekli.
(Fanatik)
Romulo için Sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti.
Son ciddi ve resmi teklifi Alman ekibi Leipzig'in verdiği öğrenildi.
Yeni sezonda kimsenin tartışmayacağı ve takıma hemen katkı verebilecek bir yıldız golcü almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Sörlotht’un kulübü Atletico Madrid’deki geleceğinin belirsizliğini korumasının ardından rotayı tekrar Norveçli futbolcuya çevirdi.
Yeni sezonda kanat bölgesine üst düzey bir oyuncu katmak konusunda kararlı olan Fenerbahçe, Heung-min Son'un menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda ilk teklifini iletti.
SENELİK 12 MİLYON EURO!
Kanarya’nın, 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık kontrat karşılığında senelik 12 milyon Euro önerdiği bilgisine ulaşıldı.
FENERBAHÇE'Yİ "İYİ BİR SEÇENEK" OLARAK GÖRÜYOR
Suudi Arabistan’dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun, eski hocası Jose Mourinho’nun da etkisiyle Kanarya’yı kariyeri için iyi bir seçenek olarak gördüğü bilgisine ulaşıldı.
Mourinho’nun yakın zamanda Son ile telefonda bir görüşme yaptığı ve Fenerbahçe’nin hedefleri ile yeni sezon planlamasını ayrıntılı şekilde anlattığı öğrenilmişti.
(Fanatik)