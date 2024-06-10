×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? || Polonya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İlk 11'ler...

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024 Hazırlık Maçı#Polonya#Türkiye
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA || Polonya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak İlk 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 20:30

Milli maç hangi kanalda, sorusu heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala sporseverler tarafından gündeme geldi. A Millî Futbol Takımı, son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile deplasmanda mücadele edecek. İki ekip 31 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6’sı resmi, 11’i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar İlk hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Takım özel maçı canlı yayın izleme kanalı...

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Macar hakem Balazs Berke yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmanın ardından yarın Polonya’dan Almanya’ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında sürdürecek. İki ülke takımı bugün 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada A Millî Takımımız 3 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü. İşte Polonya-Türkiye maçı EURO 2024 hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

ZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KADRODA YOK
ZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KADRODA YOK

A Milli Takımımızda Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan, sakatlıkları sebebiyle Polonya maçı kadrosunda yer almadılar.

ARDA GÜLER VE SZYMANSKI BULUŞTU
ARDA GÜLER VE SZYMANSKI BULUŞTU

Fenerbahçe'nin eski ve yeni 10 numaraları Arda Güler ile Szymanski, özel maç öncesi buluştu.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

POLONYA İLE 18. RANDEVU
POLONYA İLE 18. RANDEVU

Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MONTELLA 8. MAÇINDA
MONTELLA 8. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

MİLLİ TAKIM'IN 626. MAÇI
MİLLİ TAKIMIN 626. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KADRODA YOK
timelineARDA GÜLER VE SZYMANSKI BULUŞTU
timelineİLK 11'LER
timelinePOLONYA İLE 18. RANDEVU
timelineMONTELLA 8. MAÇINDA
timelineMİLLİ TAKIM'IN 626. MAÇI

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Haberin Devamı

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını bugün Polonya ile mücadele edecek. Polonya - Türkiye mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

21.45’te başlayacak mücadele PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024 Hazırlık Maçı#Polonya#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!