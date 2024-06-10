MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? || Polonya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İlk 11'ler...

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Macar hakem Balazs Berke yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmanın ardından yarın Polonya’dan Almanya’ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında sürdürecek. İki ülke takımı bugün 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada A Millî Takımımız 3 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü. İşte Polonya-Türkiye maçı EURO 2024 hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

ZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KADRODA YOK A Milli Takımımızda Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan, sakatlıkları sebebiyle Polonya maçı kadrosunda yer almadılar. ARDA GÜLER VE SZYMANSKI BULUŞTU Fenerbahçe'nin eski ve yeni 10 numaraları Arda Güler ile Szymanski, özel maç öncesi buluştu. İLK 11'LER Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy POLONYA İLE 18. RANDEVU Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. MONTELLA 8. MAÇINDA A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. MİLLİ TAKIM'IN 626. MAÇI A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı. Canlı Anlatım Özeti ZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KADRODA YOK ARDA GÜLER VE SZYMANSKI BULUŞTU İLK 11'LER POLONYA İLE 18. RANDEVU MONTELLA 8. MAÇINDA MİLLİ TAKIM'IN 626. MAÇI

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

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Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını bugün Polonya ile mücadele edecek. Polonya - Türkiye mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

21.45’te başlayacak mücadele PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.