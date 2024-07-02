Canlı anlatım: Avusturya Türkiye maçı

AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI

Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.