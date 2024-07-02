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Canlı anlatım: Avusturya Türkiye maçı

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Türkiye#Milli Maç
Canlı anlatım: Avusturya Türkiye maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 21:50

EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Bu tarihi mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Milli Takımımız, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

AVUSTURYA 0-1 TÜRKİYE

GOL: 1' Merih

İlk yarı oynanıyor...

TURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA
TURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA

A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Portakallar Romanya'yı 3-0 ile geçti.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper

BAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU
BAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesi, Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

LEIPZIG KIRMIZI BEYAZ!
LEIPZIG KIRMIZI BEYAZ

EURO 2024'te oynadığımız grup maçlarında olduğu gibi son 16 turu maçı öncesinde de taraftar yürüyüşü gerçekleşiyor.

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STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI

Maçın oynanacağı Red Bull Arena'daki tribünler Türk Bayrakları ile donatıldı.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

 

Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda

TÜRKİYE'NİN OLASI RAKİBİ

Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.

AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI
AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI

Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Mücadeleye Avusturya başladı. Başarılar Türkiyem!

10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA
10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA

A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineBAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU
timelineLEIPZIG KIRMIZI BEYAZ!
timelineSTADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineTÜRKİYE'NİN OLASI RAKİBİ
timelineAVUSTURYA DEVLERi SOLLADI
timelineMAÇ BAŞLADI
timeline10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper

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MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avusturya-Türkiye maçı saat 22.00'da başladı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

 

 

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#Avusturya#Türkiye#Milli Maç

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