Canlı anlatım: Avusturya Türkiye maçı

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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Milli Takımımız, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
AVUSTURYA 0-1 TÜRKİYE
GOL: 1' Merih
İlk yarı oynanıyor...
A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Portakallar Romanya'yı 3-0 ile geçti.
AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesi, Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
EURO 2024'te oynadığımız grup maçlarında olduğu gibi son 16 turu maçı öncesinde de taraftar yürüyüşü gerçekleşiyor.
Maçın oynanacağı Red Bull Arena'daki tribünler Türk Bayrakları ile donatıldı.
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda
Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.
Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.
Mücadeleye Avusturya başladı. Başarılar Türkiyem!
A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper
MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avusturya-Türkiye maçı saat 22.00'da başladı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.