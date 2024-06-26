MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM || EURO 2024 Çekya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

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Milli maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te bugün E ve F grubu maçları oynanacak. F Grubunda ülkemizi temsil eden A Milli Takım ise bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi geri sayım sürerken karşılaşmanın saati ve canlı yayın kanalı merak edilip araştırılıyor. Karşılaşmanın saati ve kanalıyla ilgili detaylar netleşirken Ivan Hasek ve Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki, Milli Maç canlı yayın kanalı hangisi? Çekya Türkiye Milli maçı saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
MİLLİ MAÇ (ÇEKYA - TÜRKİYE) SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. 26 Haziran Çarşamba günü yani bugün Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.
A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ile eşleşecek.
3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.
Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.
A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.
Türkiye: Altay (Uğurcan), Mert Müldür, Samet, Kaan, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Cenk
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)