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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek için İtalyan kulübü Bologna, teklif bulunmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin, genç futbolcu için kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye resmi teklif yapması bekleniyor.
Bologna yetkilileri, Fenerbahçe’nin Yusuf için 15 milyon Euro bandında bonservis belirlemesi halinde resmi temaslara başlayacak.
(TRT Spor)
Bonservisi Chelsea'de olan ve geride kalan sezon Milan'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bu sabah sürpriz bir şekilde İstanbul'dan fotoğraf paylaştı.
Tekneyle boğaz turu yaptığı görülen Portekizli futbolcunun İstanbul'a tatil için mi yoksa transfer görüşmeleri yapmak için mi geldiği genüz bilinmiyor.
ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILIYOR
Joao Felix'in adı transferde Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.
Jhon Duran ile yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hücum hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Bu doğrultuda Marco Asensio'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusuyla dün bir görüşme gerçekleştirmişti.
El Chiringuito'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio'yu bonservisiyle almak istiyor. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için 15 milyon euro bonservisi gözden çıkarmış durumda.
PSG maaş bütçesinde yer açmak istediği için oyuncunun satışına oldukça sıcak yaklaşıyor.
29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla Suudi kulüpleri de ilgileniyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Kanadalı forvet Jonathan David, Juventus ile anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki golcü futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
(Fabrizio Romano)
Samsunspor, Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve geçen sezon Hull City’de kiralık forma giyen Lincoln Henrique ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Bonservis noktasında ise Fenerbahçe sıkıntı çıkarmıyor. Ayrılmasına izin verilen Sambacı’nın herhangi bir kulüple anlaşması bekleniyor.
(Fanatik)
Kerem Demirbay’ın Galatasaray’la olan sözleşmesini son pürüzlerin de giderilmesinin ardından feshedeceği öğrenildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine geçen sezon Avrupa’yı kılpayı kaçıran Eyüpspor’da devam edecek.
Kerem, daha önce Samsunspor’un da transfer listesine girmişti. Ancak tercihini İstanbul’dan yana kullanan deneyimli oyuncu, Eyüpspor’la 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
(HT Spor)
Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Atalanta ve Fiorentina formaları giyen Zaniolo, Galatasaray'a geri döndü.
Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netleşmeyen ve 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.
Vigorelli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Zaniolo, bu yaz Galatasaray'dan ayrılacak. Transfer dönemi uzun, neler olacağını göreceğiz. Zaniolo, İtalya futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına olur."
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon iki farklı takımın formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Mohamed Diomande’ye teklif yaptı.
İskoç basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Diomande için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor.
23 yaşındaki Diomande, geçen sezon 54 maçta 6 gol - 9 asistlik performans sergiledi.
(Fanatik)
Trabzospor'da Muhammed Cham için Arap Yarımadası’ndan 7-8 milyon Dolar seviyesinde öneri var. Burada oyuncunun son kararı bekleniyor.
Yönetim oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
BATAGOV İÇİN BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO!
Bordo-mavililerde geçen sezon oynadığı her maçta fark yaratan, Avrupa U21 Futbol Şampiyonası’nda da Ukrayna Milli Takımı ile etkili performansını sürdüren Arseniy Batagov için özellikle İngiliz kulüpleri ısrarcı. Ayrıca İtalya’dan da isteyenler var. Bordo-Mavili yönetim, 15 milyon Euro’nun altına kesinlikle Batagov’u göndermek istemiyor.
(Fanatik)
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Milan'da oynayan Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
Ancak, Milanın İsviçreli futbolcuyu kiralık olarak bırakmak istemediği ve sadece bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.
Galatasaray, İtalya'nın Como takımıyla anlaşan Alvaro Morata'nın transferine şimdilik onay vermedi.
Sarı-kırmızılılar takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Victor Osimhen'in durumu netleşmeden Alvaro Morata'nın gitmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.
Hücum bölgesini güçlendirmek adına 2 farklı isimle görüşmelerini yoğun şekilde sürdüren Trabzonspor'da ilk aday Alan Virginius… Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Young Boys forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi Lille’de.
Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlanırken, kulüpler arası pazarlıklarda da önemli mesafe alındı. Sadece birkaç detay kaldı. Virginius’un en önemli avantajlarından biri 2003 doğumlu olması. Süper Lig’de yeni sezonda uygulanacak artı 2 yabancı kuralına uyan başarılı kanat oyuncusunun transferinin kısa zamanda bitirilmesi bekleniyor.
ELYOUNOUSSI'YE RESMİ TEKLİF
Yönetimin transferini sonuçlandırmaya çalıştığı diğer oyuncu; Mohamed Elyounoussi… Kopenhag forması giyen 30 yaşındaki yıldız için kulübüne resmi teklif yapıldı. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Elyounoussi’nin öncelikle forvet arkası pozisyonunda düşünüldüğü öğrenildi.
Geçen sezon 48 resmi maçta 11 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan Elyounoussi’nin transferinde ciddi hareketlilik söz konusu. Diğer yandan orta sahaya yapılacak 8 numara ve stoper transferinde de Trabzonspor’un girişimleri devam ediyor.
(Fanatik)
Konyaspor, Galatasaray’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı-Kırmızılılar’ın yeni sezon planlamasında yer almayan Eyüp’ün 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Yeşil-Beyazlılar oyuncu tarafını ikna etmesi halinde kulüpler arasında görüşmeler resmi boyuta taşınacak.
Galatasaray’ın, Eyüp’ün kontratını uzatıp kiralık olarak yollaması da gündemde.
(Fanatik)