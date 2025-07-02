TRABZONSPOR'UN İKİ YILDIZINA TALİP ÇIKTI

Trabzospor'da Muhammed Cham için Arap Yarımadası’ndan 7-8 milyon Dolar seviyesinde öneri var. Burada oyuncunun son kararı bekleniyor.

Yönetim oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

BATAGOV İÇİN BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO!

Bordo-mavililerde geçen sezon oynadığı her maçta fark yaratan, Avrupa U21 Futbol Şampiyonası’nda da Ukrayna Milli Takımı ile etkili performansını sürdüren Arseniy Batagov için özellikle İngiliz kulüpleri ısrarcı. Ayrıca İtalya’dan da isteyenler var. Bordo-Mavili yönetim, 15 milyon Euro’nun altına kesinlikle Batagov’u göndermek istemiyor.

(Fanatik)