Marco Asensio, Süper Lig devine doğru Transferde sürpriz gelişme

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Galatasaray, Evan Ndicka'nın transferi için Roma ile iletişime geçti.
26 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperi Olimpik Marsilya da istiyor.
Roma, Ndicka için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.
(Orazio Accomando)
Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i kiralamak için anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun bu sabah duyurduğu habere göre Çek sol bek, Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgisini çekerken, tercihi Beşiktaş oldu. Transfer için tüm belgeler hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio Fenerbahçe'ye önerildi.
29 yaşındaki on numara, bu sezon toplam 37 resmi maça çıktı 10 gol 5 asist üretti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Torino, Zaniolo ile ilgileniyor. Torino'nun, Zaniolo'nun transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği kaydedildi.
Ayrıca Galatasaray'ın Carlos Cuesta'yı da İtalyan ekibine önerdiği iddia edildi.
Haberin devamında, Zaniolo'nun yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra yeniden canlanmak için istekli olduğu ve bu motivasyonunu Torino Teknik Direktörü Marco Baroni’ye iletmek istediği aktarıldı.
Miha Zajc, geçen sezonu Toulouse’ta kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe’ye geri döndü. Mourinho’nun kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusuna Eyüpspor talip oldu.
Selçuk Şahin’in tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. Fenerbahçe, Zajc için tüm tekliflere açık.
(Fanatik)
Ligde şampiyonluğu Sporting'e kaptıran ve Kulüpler Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda eden Porto, gelecek sezon kadrosunda revizyona gitmeyi planlıyor. Bu nedenle yükle bir bonservis girişine ihtiyaç duyan Mavi-beyazlılarda ayrılması muhtemel isimlerin başında Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Pepe geliyor.
ESPN Brezilya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Pepe'nin transferi için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla iletişime geçerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE
Pepe için Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley'nin de devrede olduğu belirtilirken, Porto'nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için en az 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
Porto formasıyla bugüne dek 193 maça çıkan Pepe, 55 gole doğrudan katkı (26 gol - 29 asist) sağladı.
2021 yazında Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson için Galatasaray, aynı rakamı yeniden kasasına koymadan oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor.
İtalya’dan Hellas Verona, Como ve Bologna kulüpleri Nelsson’un transferiyle ilgileniyor.
Galatasaray, yalnızca doğrudan satış formülüne sıcak bakıyor.
(HT Spor)
Beşiktaş, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick transferinde önemli bir ilerleme kaydetti.
Premier League'den Fulham, Göztepe'den Romulo için teklif yaptı.
The Athletic'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Romulo için 16 milyon euro bonservis bedeli, çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sundu. Ancak Göztepe, bu teklifi yeterli bulmadı.
Göztepe yönetimi, Romulo'nun bonservis bedelini 20 milyon euronun üzerinde belirlediğini Fulham'a iletti.
Türk futbolunda son yıllarda dört büyükler arasında büyük bir transfer yaşanmadı. Uğurcan Çakır ile bu durum değişebilir. Başarılı kaleci, yıllardır kalesini koruyup kaptanlığını yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor’dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre yurt dışından beklediği teklifi alamayan Milli file bekçisi, kendisini çok isteyen Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Uğurcan, tedavisi için önce İstanbul’a geldi, ardından tatil için gittiği Sırbistan’da kulüplerin anlaşma sağlamasını beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Trabzonspor cephesi, Uğurcan’ın tutumundan memnun değil. Fırtına, yıldız file bekçisini sadece yurt dışına satmak istiyordu.
PAYLAŞIMINI SİLDİ İDDİASI
Ertuğrul Doğan son açıklamasında, “Parayı veren oyuncuyu alır” diyerek bu konuda farklı bir adım attı. Trabzonspor Yönetimi’nin her an Uğurcan Çakır’ı kadro dışı bırakma kararı alabileceği belirtildi. Öte yandan Milli file bekçisinin, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak 5 Ekim 2015’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımını sildiği iddiası da Bordo-Mavililer’i fazlasıyla kızdırdı.
Yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Ciro Immobile için ülkesi İtalya’dan Bologna’nın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Immobile’nin menajeriyle masaya oturan Bologna’nın yaptığı görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli golcüyü kulüpten alacaklarına karşılık bonservissiz göndermeye hazır.
Joao Mario teklife bağlı
Geçen sezon Beşiktaş’a transfer olan Joao Mario’nun durumu henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer’in, 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını hazırlık maçlarına göre vereceği öne sürülüyor. Geçen sezon Siyah-Beyazlılar’da 39 maçta 7 gol atıp, 4 de asist yapan Mario’ya iyi bir teklifin gelmesi halinde ise satılacağı iddia ediliyor.
Semih ve Ersin oynamak istiyor
Siyah-Beyazlılar’da Semih Kılıçsoy ve kaleci Ersin Destanoğlu, yeni sezon öncesi düzenli ilk 11’de oynayacakları bir takıma transfer olmak istiyorlar. İki oyuncunun menajerlerinin, Beşiktaş’ta yönetimden izin aldıkları ve kulüp araştırmalarına başladıkları belirtildi. (Fanatik)
Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Alvaro Morata, Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya vardı.
İspanyol golcü, İtalyan ekibine gitmek istediğini iletse de G.Saray yönetimi başarılı oyuncuyu bedelsiz vermeyi düşünmüyor.
Morata için Milan’a 6 milyon Euro kiralama bedeli veren Aslan en azından bu bedeli tahsil etme amacında. Como, G.Saray ve oyuncunun bonservis sahibi Milan arasında görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu’da mutlu sona ulaştı. Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon Euro’da diretmişti. Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon Euro’ya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80’ini aldılar. İngiliz ekibi, Nijeryalı’nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Onuachu Trabzonspor’la üç yıllık sözleşme imzalayacak.
PAZARTESİ İMZAYA GELECEK
Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe’de forma giyen Taha Altıkardeş’in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic’in Southampton’dan Trabzonspor’a transferi sırasında Göztepe’ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20’sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti. Onuachu pazartsi özel uçakla Trabzon’a gelecek ve imza atacak.