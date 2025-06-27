Marco Asensio, Süper Lig devine doğru Transferde sürpriz gelişme

UĞURCAN ÇAKIR PAYLAŞIMI SİLDİ İDDİASI

Türk futbolunda son yıllarda dört büyükler arasında büyük bir transfer yaşanmadı. Uğurcan Çakır ile bu durum değişebilir. Başarılı kaleci, yıllardır kalesini koruyup kaptanlığını yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor’dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre yurt dışından beklediği teklifi alamayan Milli file bekçisi, kendisini çok isteyen Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Uğurcan, tedavisi için önce İstanbul’a geldi, ardından tatil için gittiği Sırbistan’da kulüplerin anlaşma sağlamasını beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Trabzonspor cephesi, Uğurcan’ın tutumundan memnun değil. Fırtına, yıldız file bekçisini sadece yurt dışına satmak istiyordu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ İDDİASI

Ertuğrul Doğan son açıklamasında, “Parayı veren oyuncuyu alır” diyerek bu konuda farklı bir adım attı. Trabzonspor Yönetimi’nin her an Uğurcan Çakır’ı kadro dışı bırakma kararı alabileceği belirtildi. Öte yandan Milli file bekçisinin, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak 5 Ekim 2015’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımını sildiği iddiası da Bordo-Mavililer’i fazlasıyla kızdırdı.