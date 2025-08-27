TRABZONSPOR'DA 2 HEDEF BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-Mavililer, hücum hattında final paslarındaki sıkıntıları gidermek ve merkezde oyun yönlendirici bir ismi kadroya katmak için Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile Botafogo’nun Venezuelalı yıldızı Jefferson Savarino’yu listesine aldı.

Her iki oyuncu için de temasların sürdüğü, transferin bu iki isimden biriyle sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İngiliz ekibi Crystal Palace ile bir yıllık kontratı bulunan Kamada’nın ayrılığına kolaylık sağlanabileceği ve bu nedenle Japon oyuncunun transferinin daha olası göründüğü ifade edildi.

Savarino için görüşmelerin devam ettiği, BordoMavili yönetimin ise kısa süre içerisinde hücuma yön verecek ismi netleştirmek istediği öğrenildi.

(Fanatik)