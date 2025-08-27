Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Bordo-Mavililer, hücum hattında final paslarındaki sıkıntıları gidermek ve merkezde oyun yönlendirici bir ismi kadroya katmak için Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile Botafogo’nun Venezuelalı yıldızı Jefferson Savarino’yu listesine aldı.
Her iki oyuncu için de temasların sürdüğü, transferin bu iki isimden biriyle sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İngiliz ekibi Crystal Palace ile bir yıllık kontratı bulunan Kamada’nın ayrılığına kolaylık sağlanabileceği ve bu nedenle Japon oyuncunun transferinin daha olası göründüğü ifade edildi.
Savarino için görüşmelerin devam ettiği, BordoMavili yönetimin ise kısa süre içerisinde hücuma yön verecek ismi netleştirmek istediği öğrenildi.
(Fanatik)
Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny için önemli mesafe kat etti. SiyahBeyazlı yönetim, Çek oyuncu ile prensip anlaşmasına varırken, kulübü Wolfsburg ile kiralama konusunda da ciddi ilerleme sağladı. Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcunun sadece sadece sağ kanatta değil, sağ bekte ve zaman zaman sol bekte de görev alabilmesi, tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biri oldu. Beşiktaş teknik ekibinin de çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Cerny’ye onay verdiği öğrenildi.
Cerny, kariyerinde Ajax, Utrecht ve Twente formaları giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Wolfsburg’a transfer olmuştu. Almanya’da beklentilerin altında kalan oyuncu, Beşiktaş’ta yeniden çıkış yakalamak istiyor. SiyahBeyazlılar’ın, Cerny’yi kadrosuna katarak hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Yönetim, transferi kısa sürede sonuçlandırmanın peşinde.
(Fanatik)
David Jurasek, Rıdvan Yılmaz ve Taylan Bulut hamlelerinin ardından stoper arayışını Almanya pazarına yönelten Siyah-Beyazlılar, Leipzig’in deneyimli oyuncusu Lukas Klostermann için girişimde bulundu. Sky’ın haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperin çevresiyle iletişime geçerek transfer şartları hakkında bilgi aldı. Bundesliga’da forma şansı bulmaya devam eden Klostermann’ın ayrılığa sıcak bakmadığı, ancak Leipzig’in tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maça çıkan Alman savunmacı, 1 gol kaydetti. Klostermann’ın Bundesliga ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaleci mevkisi için uzun zamandır yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreci en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. İngiliz devi, bir süredir peşinde olduğu Gianluigi Donnarumma’nın bonservisini 50 milyon Euro’dan 35 milyon Euro’ya kadar indirmeyi başardı. İtalyan file bekçisi için seyahat planlamasını bile yapan Manchester City, işi bitirmek için Ederson’un ayrılığını bekliyor. Mavi-Beyazlılar, Aslan’a mesaj göndererek yıldız kalecinin transferinin hızlandırılmasını istedi.
PAZARLIKLAR YAPILDI
Manchester City, PSG ile sıkı pazarlıklar yaptı. Fransızlar’ın 50 milyon Euro’luk talebi 35 milyon Euro’ya indi. Manchester City, hem PSG hem de Donnarumma ile anlaşma sağladı. City, İtalyan file bekçisi için seyahat planlamasını bile yaptı, ancak Ederson’u satamadığı için işi bitiremedi. İngiliz ekibinin bu nedenle Galatasaray’a, “Ederson için sürecini hızlandırın ve transferi bir an önce tamamlayın” mesajını gönderdiği kaydedildi.
Sarı-Kırmızılılar’ın son teklifi 10 milyon Euro olmuş, City ise 15 milyon Euro talep etmişti. Yönetimin rakamı artırıp artırmayacağı merakla bekleniyor. İngiliz ekibinin Donnarumma için daha fazla beklemek istememesi ve Günay’ın başarılı performansı, pazarlıklarda Galatasaray’ın önemli bir kozu olacak gibi görünüyor.
(Fanatik)
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins’in aktardığı habere göre, Sarı-Kırmızılı yönetim ve Tottenham’ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Malili futbolcunun transferi için Galatasaray ile İngiliz kulübü arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği öne sürüldü. Malili yıldızın adı, daha önce yaz döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. 2024- 25 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Bissouma, 2 gol kaydederken UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Yönetimi’nin, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor.
(Fanatik)
Galatasaray’ın imza aşamasına getirdiği önemli oyunculardan biri Manuel Akanji. Manchester City ile 17 milyon Euro’ya el sıkışan Aslan, İsviçreli stoperle de yine 5.5 milyon Euro maaşa anlaştı. Yönetim, iki yıldız için de yoğun mesai harcadıktan sonra son kararı teknik patron Okan Buruk’a bıraktı. Singo, stoperin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor. Buruk’un başından beri ilk tercihi de Fildişili savunmacıydı. Akanji ise yıllardır Dortmund ve Manchester City gibi önde baskıyla oynayan takımlarda görev yaptığı için Galatasaray’ın oyun sistemine rahatça uyum sağlayabilecek bir savunmacı. Öte yandan Crystal Palace da Akanji için harekete geçti ve Galatasaray’la aynı teklifi yaptı. Okan Buruk’un kısa sürede kararını vermesi ve bu iki yıldızdan birinin bu hafta İstanbul’a gelip imzayı atması bekleniyor.
(Fanatik)
Süper Lig'de 3'de 3'le yoluna devam eden Galatasaray, transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece iki imza attırdı, ancak ikisi de tüm dünyada büyük ses getirdi: Leroy Sane ve Victor Osimhen. Aslan, üçüncü yıldızı kadrosuna katmaya artık çok yakın.
Yönetim, Okan Buruk’un çok istediği savunma takviyesi için iki ismi bitirme noktasına geldi. Wilfried Singo için Monaco ile yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı. Fildişi Sahilli yıldız da senelik 5.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık teklife ‘evet’ dedi.
(Fanatik)
Başkan Dursun Özbek ‘satmayacağız’ dedi, Okan Buruk, ‘geri kazanmalıyız’ açıklaması yaptı. Neom’a transfer olmak istediği için idmanlara çıkmayan ve Kayseri maçında oynamayan Barış Alper’in geleceği bu hafta şekillenecek.
Transfer çalışmalarını hızlandıran, lige süper başlayan Galatasaray’da her şey yolunda gözükürken, geçen hafta Barış Alper Yılmaz krizi patlak vermişti. Milli yıldız, Neom’a transfer olmak istediği için idmanlara çıkmamış ve Kayseri maçında da oynamamıştı. Başkan Dursun Özbek, başarılı oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söylerken, Okan Buruk da öğrencisini geri kazanmaları gerektiği mesajını vermişti.
Barış Alper önceki gün idmana çıksa da ayrılık talebinden vazgeçmediği öne sürüldü. 25 yaşındaki oyuncunun bu hafta Okan Buruk ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Bu toplantıda Barış Alper’le ilgili son karar verilecek. Öte yandan Galatasaray’ın transfere sadece kasasına 50 milyon Euro girmesi karşılığında onay vereceği iddia edildi.
(Fanatik)