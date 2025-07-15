BAŞKAN OSIMHEN TALİMATINI VERDİ!

Cim Bom, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek olan Victor Osimhen transferinde son düzlükte... Napoli tarafıyla geçtiğimiz haftadan beri sıkı pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, bu hafta işi bitirecek.

BAŞKANDAN NET TALİMAT

Hafta sonunda başkan Dursun Özbek, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk üçlü zirve gerçekleştirirken, Özbek “İşi buraya getirdikten sonra artık geri dönüşü yok. Osimhen’i alıyoruz. Artık olumsuzluk duymak istemiyorum” sözleriyle talimatı verdi.

TAKSİT ZAMANI KONUŞULUYOR

Galatasaray, Napoli’nin istediği gibi 40 milyon Euro peşin olmak üzere kalan 35 milyon Euro’yu 2 eşit taksit halinde ödemeyi teklif ederken, taraflar arasında artık diğer prosedürler ve taksitlerin ne zaman ödeneceğine dair detaylar konuşuluyor. İtalyan ekibi son teklifin tüm detaylarını incelerken, banka teminatı konusunda da Galatasaray Yönetimi sorunu çözmüş durumda. Victor Osimhen’in artık kısa zaman içerisinde resmen Aslan olması bekleniyor.

‘KARARIM KESİN’ DEMİŞTİ

Transferin bir an önce bitmesini adına Napoli’ye büyük baskı yapan yıldız forvet, son olarak sezon öncesi kampına ve hatta sağlık kontrollerine de katılmayacağını iletti. Geçtiğimiz hafta kulüpler arasındaki pazarlıklara dahil olan ve görüntülü şekilde toplantıya katılan Osimhen “Galatasaray'da oynayacağım. Başka bir kulübe kesinlikle gitmeyeceğim. Kararım kesin” demişti. İtalyan basını da Osimhen’in Galatasaray’a transferinin bitmek üzere olduğunu yazıyor.

(Fanatik)