Lucas Torreira için transfer iddiası Galatasaray’dan resmen istemeye geliyolar

SÜPER LİG'İN DEVLERİ MAGUIRE'I İSTİYOR!

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Maguire'a Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu, bu takımların da üçünün Süper Lig'den olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; 32 yaşındaki oyuncuyu Manchester United'a kazandıran Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da yakından takip ediyor.

FRANSIZLAR DA DEVREDE

Sözleşmesinin son yılına giren Maguire ile Fransa'dan Monaco ve Marsilya'nın da ilgilendiği belirtilirken, 32 yaşındaki savunmacının Ocak ayında ismi geçen kulüplerden biriyle ön sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

2019 yazında 87 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve 'dünyanın en pahalı savunma oyuncusu' unvanını kazanan Harry Maguire, Manchester United'da geçirdiği 6 sezonda 246 maça çıktı ve 15 gol - 8 asist üretti.