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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye transfer oluyor! 2 isim takas olacak

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Transferleri#Galatasaray#Beşiktaş
Kerem Aktürkoğlu, Türkiyeye transfer oluyor 2 isim takas olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 08:48

Süper Lig’in 2025-26 sezonunun başlamasına günler kala, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, transfer sezonunun başında Leroy Sane’yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown ile beraber Tarık Çetin’e imza attırdı. Beşiktaş, Avrupa’nın ve A Milli Futbol Takımı’mızın yıldızı Orkun Kökçü’yü transfer ederek adından sıkça söz etmişti. Kara Kartal; Tammy Abraham, Jurasek ile beraber Kyle Walker-Peters’a imza attırdı. Trabzonspor ise, eski golcüsü Onuachu’yu renklerine bağladı. Süper Lig’de günün transfer haberlerini haberimizde bulabilirsiniz…

F.BAHÇE'NİN XHAKA TRANSFERİNDE SON DURUM
F.BAHÇENİN XHAKA TRANSFERİNDE SON DURUM

Suudi Arabistan ekibi Neom’dan iyi bir teklif almasına rağmen onları bekleten Xhaka’nın transferiyle bizzat sportif direktör Devin Özek ilgileniyor. Fenerbahçe’ye gelmeden önce Bayer Leverkusen’de çalışan Özek’in hem Alman ekibiyle hem de Xhaka ile iyi bir ilişkisi var.

 

Xhaka’nın Fenerbahçe ve Neom dışında bir başka ciddi talibinin ise Sunderland olduğu öne sürüldü. Premier Lig’e yükselen Sunderland’in, bonservis bedeli olarak Leverkusen’e 10 milyon Euro önerdiği ve futbolcuya da 3 senelik kontrat teklif ettiği İngiliz basınında yazıldı. SarıLacivertli yönetim, orta saha transferini 10 gün içerisinde mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Jose Mourinho’yla da süreçle ilgili sürekli fikir alışverişi yapılıyor.

(Fanatik)

BISSOUMA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
BISSOUMA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Amrabat’ı satmayı planlayan Fenerbahçe’de orta sahanın merkezinde Fred’in yanına nokta atışı bir isim düşünülüyor.

 

Teknik direktör Jose Mourinho’nun buradaki önceliği uzun zamandır Yves Bissouma. Fakat Tottenham’ın 25 milyon Euro’nun da üzerinde bonservis beklentisi var.

 

Görüşmeler yoğunlaştı

Sarı-Lacivertliler bonservis işini çözse dahi oyuncu tarafını ikna etmek de o kadar kolay değil. Çünkü İngiliz basını, Bissouma’nın önceliğinin İngiltere’de kalmak olduğunu yazıyor. Her iki cepheyle yoğun şekilde görüşmeler devam ediyor.

 

(Fanatik)

BEŞİKTAŞ RESMİ TEMASLARA BAŞLADI
BEŞİKTAŞ RESMİ TEMASLARA BAŞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için İskoç devi Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande’yi istiyor. Siyah-Beyazlılar, genç yıldız için resmi temaslara başladı.

Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş Yönetimi, Diomande’nin bonservisi için ilk etapta 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklifi Rangers’a sundu. Ancak İskoç ekibi, 22 yaşındaki oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak istiyor.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. İsviçre doğumlu Fildişi Sahilli orta saha, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

MENDY'YE TEKLİF VAR
MENDYYE TEKLİF VAR

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mendy'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren hatta 11 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus teklif eden Rennes, transferi bitirememişti.

Fransız kulübü, Mendy konusunda yeniden devrede. Fransız basını, orta sahaya transfer yapacak olan Rennes’nin yakın zamanda Trabzonspor'a teklif sunabileceğini yazdı.

12 MİLYONLUK BEKLENTİ

Fırtına’nın bonservis olarak beklentisi 12 milyon Euro civarında.

Sezonun ardından L’Epuipe’e röportaj veren Mendy “2 senelik bir proje için Trazonspor’a gelmiştim. Kulübüm izin verirse ayrılmak istiyorum” demişti.

 (Fanatik)

BEŞİKTAŞ, KEREM İÇİN TEKLİF YAPTI!
BEŞİKTAŞ, KEREM İÇİN TEKLİF YAPTI

Siyah-Beyazlılar, transferde hız kesmiyor. Sol kanat transferi için gözler yine Benfica’ya çevrildi.

Benfica’dan Beşiktaş’a sadece birkaç gün önce transfer olan Kökçü’nün, yakın arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu’nu Beşiktaş’a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

A Milli takımda birlikte oynayan ikilinin bu yakınlığı, transferin seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GÖZLER BENFICA’DA

Beşiktaş’ın teklifinin ardından gözler şimdi Benfica’nın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar, kanatsüper hattına doğrudan katkı yapacak, tecrübeli ve Milli Takım düzeyinde oynayan bir yıldızı kadrosuna katmaya çok hevesli. Yönetim, bu büyük transferle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TAKAS TEKLİF EDİLECEK

Yönetim, Kerem Aktürkoğlu karşılığında Benfica’ya Jean Onana ve Al Musrati’yi takasta önerdi. Beşiktaş cephesi, her iki kanatta da görev alabilen 26 yaşındaki Milli futbolcunun transferini bu takasla bitirmeyi hedefliyor.

Portekiz kulübünün bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, sürecin kilit isimlerinden biri de oyuncunun Benfica’dan eski takım arkadaşı Orkun Kökçü oldu.

(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineF.BAHÇE'NİN XHAKA TRANSFERİNDE SON DURUM
timelineBISSOUMA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
timelineBEŞİKTAŞ RESMİ TEMASLARA BAŞLADI
timelineMENDY'YE TEKLİF VAR
timelineBEŞİKTAŞ, KEREM İÇİN TEKLİF YAPTI!
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#Süper Lig Transferleri#Galatasaray#Beşiktaş

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