F.BAHÇE'NİN XHAKA TRANSFERİNDE SON DURUM

Suudi Arabistan ekibi Neom’dan iyi bir teklif almasına rağmen onları bekleten Xhaka’nın transferiyle bizzat sportif direktör Devin Özek ilgileniyor. Fenerbahçe’ye gelmeden önce Bayer Leverkusen’de çalışan Özek’in hem Alman ekibiyle hem de Xhaka ile iyi bir ilişkisi var.

Xhaka’nın Fenerbahçe ve Neom dışında bir başka ciddi talibinin ise Sunderland olduğu öne sürüldü. Premier Lig’e yükselen Sunderland’in, bonservis bedeli olarak Leverkusen’e 10 milyon Euro önerdiği ve futbolcuya da 3 senelik kontrat teklif ettiği İngiliz basınında yazıldı. SarıLacivertli yönetim, orta saha transferini 10 gün içerisinde mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Jose Mourinho’yla da süreçle ilgili sürekli fikir alışverişi yapılıyor.

(Fanatik)