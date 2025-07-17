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Suudi Arabistan ekibi Neom’dan iyi bir teklif almasına rağmen onları bekleten Xhaka’nın transferiyle bizzat sportif direktör Devin Özek ilgileniyor. Fenerbahçe’ye gelmeden önce Bayer Leverkusen’de çalışan Özek’in hem Alman ekibiyle hem de Xhaka ile iyi bir ilişkisi var.
Xhaka’nın Fenerbahçe ve Neom dışında bir başka ciddi talibinin ise Sunderland olduğu öne sürüldü. Premier Lig’e yükselen Sunderland’in, bonservis bedeli olarak Leverkusen’e 10 milyon Euro önerdiği ve futbolcuya da 3 senelik kontrat teklif ettiği İngiliz basınında yazıldı. SarıLacivertli yönetim, orta saha transferini 10 gün içerisinde mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Jose Mourinho’yla da süreçle ilgili sürekli fikir alışverişi yapılıyor.
(Fanatik)
Amrabat’ı satmayı planlayan Fenerbahçe’de orta sahanın merkezinde Fred’in yanına nokta atışı bir isim düşünülüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun buradaki önceliği uzun zamandır Yves Bissouma. Fakat Tottenham’ın 25 milyon Euro’nun da üzerinde bonservis beklentisi var.
Görüşmeler yoğunlaştı
Sarı-Lacivertliler bonservis işini çözse dahi oyuncu tarafını ikna etmek de o kadar kolay değil. Çünkü İngiliz basını, Bissouma’nın önceliğinin İngiltere’de kalmak olduğunu yazıyor. Her iki cepheyle yoğun şekilde görüşmeler devam ediyor.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için İskoç devi Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande’yi istiyor. Siyah-Beyazlılar, genç yıldız için resmi temaslara başladı.
Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş Yönetimi, Diomande’nin bonservisi için ilk etapta 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklifi Rangers’a sundu. Ancak İskoç ekibi, 22 yaşındaki oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak istiyor.
Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. İsviçre doğumlu Fildişi Sahilli orta saha, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mendy'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren hatta 11 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus teklif eden Rennes, transferi bitirememişti.
Fransız kulübü, Mendy konusunda yeniden devrede. Fransız basını, orta sahaya transfer yapacak olan Rennes’nin yakın zamanda Trabzonspor'a teklif sunabileceğini yazdı.
12 MİLYONLUK BEKLENTİ
Fırtına’nın bonservis olarak beklentisi 12 milyon Euro civarında.
Sezonun ardından L’Epuipe’e röportaj veren Mendy “2 senelik bir proje için Trazonspor’a gelmiştim. Kulübüm izin verirse ayrılmak istiyorum” demişti.
(Fanatik)
Siyah-Beyazlılar, transferde hız kesmiyor. Sol kanat transferi için gözler yine Benfica’ya çevrildi.
Benfica’dan Beşiktaş’a sadece birkaç gün önce transfer olan Kökçü’nün, yakın arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu’nu Beşiktaş’a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.
A Milli takımda birlikte oynayan ikilinin bu yakınlığı, transferin seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
GÖZLER BENFICA’DA
Beşiktaş’ın teklifinin ardından gözler şimdi Benfica’nın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar, kanatsüper hattına doğrudan katkı yapacak, tecrübeli ve Milli Takım düzeyinde oynayan bir yıldızı kadrosuna katmaya çok hevesli. Yönetim, bu büyük transferle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
TAKAS TEKLİF EDİLECEK
Yönetim, Kerem Aktürkoğlu karşılığında Benfica’ya Jean Onana ve Al Musrati’yi takasta önerdi. Beşiktaş cephesi, her iki kanatta da görev alabilen 26 yaşındaki Milli futbolcunun transferini bu takasla bitirmeyi hedefliyor.
Portekiz kulübünün bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, sürecin kilit isimlerinden biri de oyuncunun Benfica’dan eski takım arkadaşı Orkun Kökçü oldu.
(Fanatik)