Kayserispor 1-5 Galatasaray (Süper Lig maç özeti)

Güncelleme Tarihi:
Kayserispor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. (P) ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 51. dakikada Yunus Akgün, 29. ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 14. dakikada Bahoken'den geldi.
Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 8'e yükseltti. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan ve 15 puanda kalan Kayserispor ise 16. basamakta yer aldı.
Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına çıkacak.
MAÇ SONUCU
Kayserispor 1-5 Galatasaray
GOL: 4' (P), 71' Osimhen, 29', 87 Barış Alper, 51' Yunus Akgün - 14' Bahoken
87. dakikada ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, tıpkı Victor Osimhen gibi kendisinin 2. golünü atarken, takımının 5. golünü kaydetti.
Victor Osimhen, 71. dakikada kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.
Galatasaray, 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı - kırmızılılarda kendi yarı sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaklaşık 60 metre sürdüğü topu rakip ceza yayı önünde şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi.
29. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, hızını kullandı ve çalımlarla meşin yuvarlağı sağ çizgideki Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcunun yerden ortasına dokunan Mertens'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Barış Alper, takımını 2-1 öne geçirdi.
Kayserispor'un 14. dakikada kazandığı kornerde topun başına Kartal Kayra Yılmaz geçti. Kullanılan atışta iyi yükselen Bahoken, skora dengeyi getiren golü attı.
Galatasaray'ın 2. dakikada gelişen atağında Jakobs'un içeriye çevirdiği top, Kayserisporlu futbolcunun eline temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada topun başına geçen Osimhen, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Kayseri'de ilk düdük geldi, maç başladı.
Sinan Kaloğlu: "Zorlu bir maç olacak. Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmeyen bir takım. Bizim de başka bir şeyleri denememiz gerekiyor. Yenilmeyen bir takıma karşı bir şeyler üretmeliyiz. "Cesur olmak lazım. Galatasaray, har alanda etkili, her türlü golü atabiliyor. İyi analiz ediyoruz ama kendi gücümüzü biliyoruz. Her şey önce zihinde başlıyor. Oyuncularımdan bugün isteğim cesur olmaları. Ben oyuncu grubunun iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Galatasaray, uzun zaman sonra tam bir kadro ile çıktı ama fark etmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız sahada."
Okan Buruk: "Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız."
Okan Buruk: "Birincisi tabii ki rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz."
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.
4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)