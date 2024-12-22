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Kayserispor 1-5 Galatasaray (Süper Lig maç özeti)

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#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig
Kayserispor 1-5 Galatasaray (Süper Lig maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 18:02

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı maçta kazanan taraf konuk ekip Galatasaray oldu. Bu galibiyetle ligin zirvesindeki puan farkı da açıldı.

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Kayserispor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. (P) ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 51. dakikada Yunus Akgün, 29. ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 14. dakikada Bahoken'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 8'e yükseltti. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan ve 15 puanda kalan Kayserispor ise 16. basamakta yer aldı.

Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

MAÇ SONUCU

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Kayserispor 1-5 Galatasaray

GOL: 4' (P), 71' Osimhen, 29', 87 Barış Alper, 51' Yunus Akgün - 14' Bahoken

BARIŞ ALPER'DEN DUBLE
BARIŞ ALPERDEN DUBLE

87. dakikada ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, tıpkı Victor Osimhen gibi kendisinin 2. golünü atarken, takımının 5. golünü kaydetti.

OSIMHEN YİNE FİLELERİ SARSTI
OSIMHEN YİNE FİLELERİ SARSTI

Victor Osimhen, 71. dakikada kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.

YUNUS'TAN ENFES GOL
YUNUSTAN ENFES GOL

Galatasaray, 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı - kırmızılılarda kendi yarı sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaklaşık 60 metre sürdüğü topu rakip ceza yayı önünde şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜYLE G.SARAY YENİDEN ÖNDE
BARIŞ ALPERİN GOLÜYLE G.SARAY YENİDEN ÖNDE

29. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, hızını kullandı ve çalımlarla meşin yuvarlağı sağ çizgideki Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcunun yerden ortasına dokunan Mertens'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Barış Alper, takımını 2-1 öne geçirdi. 

BAHOKEN ATTI, SKOR EŞİTLENDİ

Kayserispor'un 14. dakikada kazandığı kornerde topun başına Kartal Kayra Yılmaz geçti. Kullanılan atışta iyi yükselen Bahoken, skora dengeyi getiren golü attı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray'ın 2. dakikada gelişen atağında Jakobs'un içeriye çevirdiği top, Kayserisporlu futbolcunun eline temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada topun başına geçen Osimhen, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Kayseri'de ilk düdük geldi, maç başladı.

KALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM
KALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM

Sinan Kaloğlu: "Zorlu bir maç olacak. Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmeyen bir takım. Bizim de başka bir şeyleri denememiz gerekiyor. Yenilmeyen bir takıma karşı bir şeyler üretmeliyiz. "Cesur olmak lazım. Galatasaray, har alanda etkili, her türlü golü atabiliyor. İyi analiz ediyoruz ama kendi gücümüzü biliyoruz. Her şey önce zihinde başlıyor. Oyuncularımdan bugün isteğim cesur olmaları. Ben oyuncu grubunun iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Galatasaray, uzun zaman sonra tam bir kadro ile çıktı ama fark etmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız sahada."

BURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ
BURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Okan Buruk: "Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız."

BURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ
BURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ

Okan Buruk: "Birincisi tabii ki rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineBARIŞ ALPER'DEN DUBLE
timelineOSIMHEN YİNE FİLELERİ SARSTI
timelineYUNUS'TAN ENFES GOL
timelineBARIŞ ALPER'İN GOLÜYLE G.SARAY YENİDEN ÖNDE
timelineBAHOKEN ATTI, SKOR EŞİTLENDİ
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineKALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM
timelineBURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ
timelineBURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ

 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.

4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

 

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#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig

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