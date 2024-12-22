Kayserispor 1-5 Galatasaray (Süper Lig maç özeti)

KALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM

Sinan Kaloğlu: "Zorlu bir maç olacak. Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmeyen bir takım. Bizim de başka bir şeyleri denememiz gerekiyor. Yenilmeyen bir takıma karşı bir şeyler üretmeliyiz. "Cesur olmak lazım. Galatasaray, har alanda etkili, her türlü golü atabiliyor. İyi analiz ediyoruz ama kendi gücümüzü biliyoruz. Her şey önce zihinde başlıyor. Oyuncularımdan bugün isteğim cesur olmaları. Ben oyuncu grubunun iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Galatasaray, uzun zaman sonra tam bir kadro ile çıktı ama fark etmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız sahada."