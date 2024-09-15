Canlı anlatım: Kasımpaşa Fenerbahçe maçı

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 22' Saint-Maximin

İlk yarı oynanıyor...

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! Yeni transfer Saint-Maximin, ceza yayı solundan sağ ayağıyla iyi vurdu ve plaseyle topu ağlara gönderdi. FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM Mert Müldür'ün sağdan ortasında ceza alanında Kasımpaşalı oyuncunun müdahalesine Sarı-lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Halil Umut Meler, bir süre VAR ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. MAÇ BAŞLADI Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. 43. RANDEVU Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Canlı Anlatım Özeti FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM MAÇ BAŞLADI VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA 43. RANDEVU

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports HD1'den yayınlanıyor.

LİG'DE 43. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

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İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

FENERBAHÇE 9 MAÇTA GALİP OLDU

Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8’i lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020’de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0’lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1’lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2’lik skorla Fenerbahçe’nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.