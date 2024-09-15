Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Saint-Maximin ve 39'da penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 0-2 FENERBAHÇE

GOL: 22' Saint-Maximin, 39' Tadic

İlk yarı sonucu: 0-2

FENERBAHÇE KAZANDI, REKORU KIRDI İkinci yarının temposuz geçtiği maçta Fenerbahçe 2-0 kazanmasını bildi. Yenilmezlik serisini 32 maça çıkaran Sarı-lacivertliler, kulüp rekorunu kırdı. İLK YARI SONA ERDİ Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. PENALTI KARARI VE GOL! Fenerbahçe, Saint-Maximin'in içinde bulunduğu pozisyonda VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic, skoru 2-0'a getirdi. FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! Yeni transfer Saint-Maximin, ceza yayı solundan sağ ayağıyla iyi vurdu ve plaseyle topu ağlara gönderdi. FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM Mert Müldür'ün sağdan ortasında ceza alanında Kasımpaşalı oyuncunun müdahalesine Sarı-lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Halil Umut Meler, bir süre VAR ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. MAÇ BAŞLADI Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. 43. RANDEVU Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Canlı Anlatım Özeti FENERBAHÇE KAZANDI, REKORU KIRDI İLK YARI SONA ERDİ PENALTI KARARI VE GOL! FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM MAÇ BAŞLADI VAR'DA SARPER BARIŞ SAKA 43. RANDEVU

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic, pasını sol kanatta bulunan Saint-Maximin’e aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında pası alan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Da Costa’nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Saint-Maximin ceza sahası içinde rakibini geçerek son çizgiden pasını aktardıktan sonra savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakika Winck sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Burada pozisyonu takip eden Brekalo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı attı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.

89. dakikada Fall’ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek’in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.