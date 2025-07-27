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Beşiktaş, La Liga'ya veda Real Valladolid'le sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Luis Perez'le ilgileniyor.
Rus ekibi Rubin Kazan da İspanyol savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
(Marca)
Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu söylenen Gianliugi Donnarumma için flaş bir iddia geldi.
L'Equipe'de yer alan habere göre Manchester United ile Manchester City, Donnarumma için transfer yarışına girdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise PSG, Lucas Chevalier ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Juventus, Douglas Luiz'i elden çıkarmak ve bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Juventus'un transfer listesinde yer alıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Igor Tudor, Verona'dan öğrencisi olan Amrabat'ı kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe de Juventus'tan Douglas Luiz'le ilgileniyor.
İki takım ilerleyen günlerde iki oyuncunun takası için anlaşabilir.
(La Gazzetta dello Sport)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile oynanacak mücadele için iki yıldızı yetiştirmeye çalışıyor.
Dün Divan’da konuşan başkan Ali Koç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum. Ama Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertli ekibin uzun uğraşlar verdiği Milan Skriniar'ın sahada olması beklenirken Marco Asensio'dan vazgeçildiği için diğer isim sürpriz niteliği taşıyor.
Normal şartlar altında geçtiğimiz hafta için Türkiye’ye gelmesi beklenen iki oyuncunun ne zaman imzayı atacağı merak konusuydu. Skriniar konusunda bir pürüz kalmadı. Tecrübeli stoperin Feyenoord karşısında Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
(Fanatik)
Beşiktaş, hücum hattına sürat ve teknik beceri kazandırmak için Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny’yi gündemine aldı.
ANLAŞMA YAKIN!
27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması adına Alman kulübüyle masaya oturuldu. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe katedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta 18 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çeken Cerny, Beşiktaş’ın yeni sezon kanat planlamasında önemli bir yer tutuyor.
(Fanatik)
Manchester United dönemi sonrasında da birçok Süper Lig ekibinin gündemine gelen Anthony Martial, AEK'daki başarılı performansının ardından yeniden dikkatleri çekmiş durumda.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Martial, bu kez Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Bordo-Mavililer, Fransız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda teknik heyetin onay verdiği yıldız ismin menajeriyle de ilk görüşme gerçekleşmiş durumda.
SICAK BAKIYOR
Edinilen bilgilere göre Martial cephesi, Türkiye opsiyonuna sıcak bakıyor.
Avrupa’dan da birkaç kulübün radarında olan Fransız futbolcu, önceliğini proje ve garanti süreye verecek. Trabzonspor cephesi ise Martial’e, takımın en önemli hücum silahı olacağı bir rol ve liderlik sorumluluğu vadediyor. Özellikle taraftarın ilgisi ve Trabzonspor’un Avrupa hedefleri, Martial’i ikna etmede önemli faktörler olabilir.
SPONSOR DESTEĞİ DEVREYE SOKULABİLİR
Premier Lig kariyerinde 300’den fazla maça çıkan ve 88 gole imza atan Martial, hızlı oyun tarzı, teknik becerisi ve bitiriciliğiyle biliniyor. Geçen sezonu AEK'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken yıldız isim için Trabzonspor’un ekonomik şartları zorlayabileceği ve gerekirse sponsor desteğiyle paketi güçlendireceği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Martial’in transferi, gerçekleşirse Süper Lig’in en dikkat çekici hamlelerinden biri olacak.
(Fanatik)
Süper Lig ekibinin kaleci transferi adına gündemindeki isim bonservisi Rennes'de bulunan Doğan Alemdar. Transferi adına yoğun mesai harcanan 22 yaşındaki kaleci de Türkiye'ye geri dönmek istiyor.
orta saha kurgusuna savaşçı bir isim eklemek isteyen Beşiktaş, West Ham United’dan Guido Rodriguez’i radarına aldı.
Geçen sezon Premier Lig’de 23 maçta forma giyen ve savunma direnciyle öne çıkan Arjantinli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR
10 milyon euro piyasa değerine sahip 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı, Beşiktaş’ın teklifine de olumlu yaklaştığı konuşuluyor.
Rodriguez’in adı geçtiğimiz sezon uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.
(Fanatik)
Galatasaray, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Milan van Ewijk’in kulübü Coventry City, Hollandalı sağ bekin bonservis ücretini belirledi.