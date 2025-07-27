SKRINIAR, FEYENOORD MAÇINDA SAHADA!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile oynanacak mücadele için iki yıldızı yetiştirmeye çalışıyor.

Dün Divan’da konuşan başkan Ali Koç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum. Ama Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertli ekibin uzun uğraşlar verdiği Milan Skriniar'ın sahada olması beklenirken Marco Asensio'dan vazgeçildiği için diğer isim sürpriz niteliği taşıyor.

Normal şartlar altında geçtiğimiz hafta için Türkiye’ye gelmesi beklenen iki oyuncunun ne zaman imzayı atacağı merak konusuydu. Skriniar konusunda bir pürüz kalmadı. Tecrübeli stoperin Feyenoord karşısında Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)