Jose Mourinho basın toplantısına neden katılmadığını açıkladı: 70 dakika bekledim, saygısızlık | Hiçbir zaman kaçmadım

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Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçına çevrildi. Yarın akşam saat 19:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kuşkusuz derbi gecesinin en çok konuşulan konularından biri Mourinho’nun basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılmasıydı.

'KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM' Buraya geleli çok zaman olmadı. Her futbolcu için yeni bir takıma gittiğinde zamana ihtiyaç vardır. Daha önce İtalya ve İngiltere'de oynadım ama burası farklı bir yer. Çok fazla zamanım var diyemem. Hoca bana ihtiyaç duyduğunda en iyisini vermeliyim. Fiorentina'da sezon başını geçirdim, oynayarak geldim. Kendimi hazır hissediyorum ve sabırsızlıkla oynayacağım maçları bekliyorum. AMRABAT: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK Selamunaleyküm herkese, yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Reaksiyon verme imkanımız olacak. Çok önemli bir maçı kaybettik sahamızda. Ben stada girdiğimde, sahaya çıktığımda müthiş bir atmosfer vardı. Bize büyük destek verdiler, bizim de onlara yeni bir şeyler sunabilmemiz gerekiyor. Elbette aldığımız neticeden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarın elde edeceğimiz bir galibiyetle onları mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki hocamız da büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Bu durumun üstesinden gelebileceğimizi söyledi. Bizim de reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Tabii ki çok şey söylemek istemiyorum konuşulan şeylerle ilgili. Elimizden geleni yapacağız, güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak da bizim için önemli. 'BAŞKANIN GÖREVİ SAHANIN ÇOK ÖTESİNDE' Ali Koç'a istifa çağrısı hakkında bir şey söylemek istemiyorum, söylemeye de hakkım yok. Taraftarlara saygı duymam gerekiyor. Biz bir maç kaybettik ve bu maçın normal bir maç olmadığını anlıyorum. Oyuncular o maçı sahada oynuyorlar. Benim de bir etkim oluyor değişikliklerle. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi ve rolü sahanın çok daha ötesindedir. Taraftarlara sorulması gereken soru şu; çalışabilmemiz, kazanmamız, huzur duygusunu, birlikteliği vermek için kondisyonu sağlıyorlar mı? Yoksa kötü bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar? Bizler profesyoneller olarak onlara saygı duyacağız ve her gün ne yapıyorsak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 'İRFAN CAN OYNAYACAK' Taraftarlara katılıyorum, İrfan Can Kahveci yarın oynayacak. Ben maçı kazanabilmek için elimdeki en iyi koşuldaki oyuncularla oynayacağım. Rakibimizi iyi analiz ettik ve harika bir taktik antrenman geçirdik. Hangi oyuncuların oynayacağına bakacağım. İrfan Can oynayacak ama rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor, kulübeden geldiğinde bize hep katkı veriyor. Normalde 3'lü oynuyorlar, yarın 5'liye de dönebilirler. İrfan'ın özelliklerinin yarın bizim için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Önceki maç kulübede olup, bu maç 11'de oynayacak 2-3 isim olacak. 'SORUMLULUK BEN VE OYUNCULARIMDA' Yarıştığımız bütün kulvarlarda şansımız olduğunu düşünüyorum. Bizlerin taraftarlara saygı duyması gerekiyor. Aslında modern dünyada birazcık sosyal medya tarafından manipüle edildiğini düşünüyorum taraftarların. İnfluencerların etkisi altındalar. Onlar sadece modada değil futbolda da varlar. Ortaya bir düşünce yaratıyorlar, bunlar başarılı kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Bizler dengeliyiz. Bizim aramızda bir denge var. Kendi aramızda tartışmalarımızı yapıyoruz, iyi şeyleri de adaletsiz şeyleri de görüyoruz. Kendi içimizde pozitif anlamda eleştirilerimizi yapıyoruz. Gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılabiliyor. Futbol dünyası güzel ama garip bir dünya. O maç oynandı ve bitti. O maç için hocanın etkisi var, hakemlerin etkisi var diyebilirsiniz ama maç saha içinde oynanır. Maç içinde oynanan sonucun başkan ya da ikinci başkanla herhangi bir bağlantısını göremiyorum. Tabii ki birlik olarak kaybettik, birlik olarak bakmamız gerekiyor. Eğer ayrıştırarak bakmalıysanız dürüst olmalısınız, sorumluluk hoca ve oyuncularda demeniz gerekir. 'BAZI DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRECEĞİM' Farklı maçlar, farklı rakipler... Aklımda zaten maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştireceğim. Biz kimseyi cezalandırmıyoruz. Sadece oynamayan ya da oynamayı hak eden oyunculara karşılık vermek diyebiliriz. 'ACI ÇEKTİK, REAKSİYON GÖSTERMELİYİZ' Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz, maç önemliyse iki kat eğer ki derbiyse 3 kat acı çekersiniz. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem, acı çekmedik diyemem. Ancak bizler profesyoneliz. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme düşürmez. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncularımız motiveler. Bu mutsuz durumdan çıkmamız gerektiğini biliyorlar. O gün basın toplantısına çıksaydım sabaha karşı stattan çıkacaktım. Ertesi gün 10'da toplandık ve analizlerimizi yaptık. Dünkü idmanımız da uzun bir idmandı. Canımızı yakan derbi mağlubiyeti bizim için motivasyon olabilir. BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI? Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorun ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem. 70 dakika beklemek saygısızlık. Size saygısızlık olarak düşünüyorsanız asıl saygısızlığın yapıldığı kişi benim. JOSE MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI ANBEAN SPOR ARENA'DA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları saat 12:00 itibarıyla bu sayfada olacak.





Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Union SG maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



Jose Mourinho'nun Galatasaray maçındaki basın toplantısı krizine dair de konuşması bekleniyor.





Canlı Anlatım Özeti 'KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM' AMRABAT: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK 'BAŞKANIN GÖREVİ SAHANIN ÇOK ÖTESİNDE' 'İRFAN CAN OYNAYACAK' 'SORUMLULUK BEN VE OYUNCULARIMDA' 'BAZI DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRECEĞİM' 'ACI ÇEKTİK, REAKSİYON GÖSTERMELİYİZ' BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI? JOSE MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI ANBEAN SPOR ARENA'DA

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk'un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, "Ben bu kadar bekleyemem" diyerek stadyumu terk ettiği iddia edilmişti.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe’nin başına geçtiği ilk günlerden beri Türkiye’de basın toplantılarının çok uzun sürmesinden şikayetçi olduğu biliniyor. Hatta tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde de bu konuya dokunarak “20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısı” demişti.

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Bu nedenle sürenin uzamasının Portekizli teknik adamı patlama noktasına getirdiği ve bu nedenle stadı terk ettiği öne sürüldü.

Tartışmaların hedefi olan Portekizli teknik adamın bu konuyla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.