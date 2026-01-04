İtalyanlar duyurmuştu, Okan Buruk açıkladı: Transferde ters köşe!

OKAN BURUK: 'GİRİŞİMİMİZ OLMADI!'

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adı son zamanlarda sarı-kırmızılılarla anılan ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Inter'in orta sahası Frattesi ile ilgili Buruk, herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

Okan Buruk, bu konuyla ilgili kendine sorulan soruya "Frattesi ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Girişimimiz olmadı. O profilde oyuncu birinci hedefimiz değil." yanıtını verdi.