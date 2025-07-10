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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ İtalyanlar duyurdu: Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyecek!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray
İtalyanlar duyurdu: Yıldız futbolcunun Galatasaraya transferi gerçekleşmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 09:36

Süper Lig'de yaklaşan 2025-26 sezonu öncesi kulüpler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray, Leroy Sane ile transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bu hamlesine Jhon Duran ile karşılık verdi. Kadroda revizyon planlayan Beşiktaş ise gol yollarını Tammy Abraham ile güçlendirdi. Trabzonspor ise eski golcü Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz...

FENERBAHÇE, GYÖKERES İÇİN PUSUDA!
FENERBAHÇE, GYÖKERES İÇİN PUSUDA

Sporting Lizbon forması giyen yıldız golcü Viktor Gyökeres'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Birçok dev takımı peşine takan futbolcunun yeni sezondaki adresi Türkiye olabilir.

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GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ RAFA KALKTI!
GALATASARAYDA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ RAFA KALKTI

Galatasaray, bir süredir Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyordu.

Sarı-kırmızılılar dün ilk resmi teması Milano'da gerçekleştirdi.


ANLAŞMA ZEMİNİ BULUNAMADI!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından anlaşma zemini bulunamadı. Inter, oyuncusunu bırakmak için ikna olmadı ve taraflar masadan olumsuz sonuçla ayrıldı.


HAKAN ÇALHANOĞLU YENİ SEZONDA DA INTER FORMASI GİYECEK!

Bu gelişme sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalması kesinlik kazandı. 30 yaşındaki yıldız orta saha, önümüzdeki sezon da Inter forması giymeye devam edecek.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF BOGA!
TRABZONSPORDA TEK HEDEF BOGA

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin haftalardır en çok istediği isim Jeremie Boga.

 

KAPI 17 MİLYON EURODAN AÇILDI, 12 MİLYON EUROYA KADAR İNİLDİ

Transfer, mali detaylar nedeniyle zor. Fakat yönetim şartları sonuna kadar zorluyor. İlk etapta 16-17 milyon euro seviyelerinden kapıyı açan Nice, sonrasında 15’e, devamında 12 milyon euroya indi. Rakamın daha da aşağıya çekilme şansı yüksek.

Başkan Ertuğrul Doğan, hocanın 1 numarası olan Fildişili yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kiralık artı zorunlu satın alma şeklinde Fırtına’nın gözden çıkardığı rakam 8-9 milyon euro civarında. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, oyuncuya ise cazip bir teklif sunuldu.

 

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Jeremie Boga için son günlerde İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.

Sunderland ve Leeds United’la adı anılan Boga konusunda Trabzonspor sonuna kadar zorlayacak. Fatih Tekke ve yönetim, oyuncunun durumu kesinleşene dek sol kenarda listede bulunan alternatifler için ciddi bir temas kurmayı düşünmüyor.

(Fanatik)

OSIMHEN GELİYOR, MORATA GİDİYOR
OSIMHEN GELİYOR, MORATA GİDİYOR

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini tamamlamasıyla birlikte, İspanyol golcü Alvaro Morata'ya Serie A ekibi Coma'ya gitmesi için izin çıkacak.

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TAREMI İÇİN BÜYÜK YARIŞ
TAREMI İÇİN BÜYÜK YARIŞ

Yeni sezonda hücum hattını Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Fulham'ın, Inter'in İranlı forveti Mehdi Tarem için yarış halinde olduğu iddia edildi.

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OSIMHEN KOPTU GELİYOR!
OSIMHEN KOPTU GELİYOR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı Abdullah Kavukcu İtalya'da yaptığı görüşmelerde Napoli kulübü ile el sıkıştı.

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde artık geri sayıma geçti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE, GYÖKERES İÇİN PUSUDA!
timelineGALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ RAFA KALKTI!
timelineTRABZONSPOR'DA TEK HEDEF BOGA!
timelineOSIMHEN GELİYOR, MORATA GİDİYOR
timelineTAREMI İÇİN BÜYÜK YARIŞ
timelineOSIMHEN KOPTU GELİYOR!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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