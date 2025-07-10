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Sporting Lizbon forması giyen yıldız golcü Viktor Gyökeres'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Birçok dev takımı peşine takan futbolcunun yeni sezondaki adresi Türkiye olabilir.
Galatasaray, bir süredir Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyordu.
Sarı-kırmızılılar dün ilk resmi teması Milano'da gerçekleştirdi.
ANLAŞMA ZEMİNİ BULUNAMADI!
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından anlaşma zemini bulunamadı. Inter, oyuncusunu bırakmak için ikna olmadı ve taraflar masadan olumsuz sonuçla ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YENİ SEZONDA DA INTER FORMASI GİYECEK!
Bu gelişme sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalması kesinlik kazandı. 30 yaşındaki yıldız orta saha, önümüzdeki sezon da Inter forması giymeye devam edecek.
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin haftalardır en çok istediği isim Jeremie Boga.
KAPI 17 MİLYON EURODAN AÇILDI, 12 MİLYON EUROYA KADAR İNİLDİ
Transfer, mali detaylar nedeniyle zor. Fakat yönetim şartları sonuna kadar zorluyor. İlk etapta 16-17 milyon euro seviyelerinden kapıyı açan Nice, sonrasında 15’e, devamında 12 milyon euroya indi. Rakamın daha da aşağıya çekilme şansı yüksek.
Başkan Ertuğrul Doğan, hocanın 1 numarası olan Fildişili yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kiralık artı zorunlu satın alma şeklinde Fırtına’nın gözden çıkardığı rakam 8-9 milyon euro civarında. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, oyuncuya ise cazip bir teklif sunuldu.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Jeremie Boga için son günlerde İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.
Sunderland ve Leeds United’la adı anılan Boga konusunda Trabzonspor sonuna kadar zorlayacak. Fatih Tekke ve yönetim, oyuncunun durumu kesinleşene dek sol kenarda listede bulunan alternatifler için ciddi bir temas kurmayı düşünmüyor.
(Fanatik)
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini tamamlamasıyla birlikte, İspanyol golcü Alvaro Morata'ya Serie A ekibi Coma'ya gitmesi için izin çıkacak.
Yeni sezonda hücum hattını Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Fulham'ın, Inter'in İranlı forveti Mehdi Tarem için yarış halinde olduğu iddia edildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı Abdullah Kavukcu İtalya'da yaptığı görüşmelerde Napoli kulübü ile el sıkıştı.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde artık geri sayıma geçti.