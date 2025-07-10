TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF BOGA!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin haftalardır en çok istediği isim Jeremie Boga.

KAPI 17 MİLYON EURODAN AÇILDI, 12 MİLYON EUROYA KADAR İNİLDİ

Transfer, mali detaylar nedeniyle zor. Fakat yönetim şartları sonuna kadar zorluyor. İlk etapta 16-17 milyon euro seviyelerinden kapıyı açan Nice, sonrasında 15’e, devamında 12 milyon euroya indi. Rakamın daha da aşağıya çekilme şansı yüksek.

Başkan Ertuğrul Doğan, hocanın 1 numarası olan Fildişili yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kiralık artı zorunlu satın alma şeklinde Fırtına’nın gözden çıkardığı rakam 8-9 milyon euro civarında. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, oyuncuya ise cazip bir teklif sunuldu.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Jeremie Boga için son günlerde İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.

Sunderland ve Leeds United’la adı anılan Boga konusunda Trabzonspor sonuna kadar zorlayacak. Fatih Tekke ve yönetim, oyuncunun durumu kesinleşene dek sol kenarda listede bulunan alternatifler için ciddi bir temas kurmayı düşünmüyor.

(Fanatik)