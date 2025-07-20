DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A OSIMHEN MÜJDESİ: 'HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA!'

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük ses getiren Galatasaray-Osimhen flörtü artık resmiyete kavuşuyor. Günlerdir Napoli ile kıran kırana pazarlıklarda bulunan ve İtalyan kulübünün patronu De Laurentiis’in sürekli değişen talepleri nedeniyle zaman zaman gerilen görüşmelerde artık son noktaya gelindi.

Taraflar 40 milyon Euro peşin ve kalan 35 milyon Euro’nun da 2 taksit halinde 2026 yılı bitmeden ödenmesi karşılığında el sıkıştı. Banka teminatları noktasında Napoli’nin talebi karşılanırken yıldız forvetin önümüzdeki 2 yıl herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacağı da sözleşmeye eklendi. Osimhen’in sonraki satışından yüzde 10’luk bir pay da Napoli’ye teklif edildi.

ÖZBEK NOKTAYI KOYDU

İki kulübün yetkilileri arasında artık son prosedürler konuşulurken sözleşme masada ve ıslak imzaların atılması bekleniyor. Hem İtalyan basını hem de Osimhen’e yakın kaynaklar transferin saatler içerisinde bitebileceğini söylerken, başkan Dursun Özbek de müjdeli haberi teknik direktör Okan Buruk’a verdi.

HAFTA İÇİ GELİYOR!

Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü sürece dahil olan ve son noktayı koyan başkan Özbek, Galatasaray’ın hocasına “Osimhen’i hafta içinde İstanbul’a getiriyoruz” dedi. 75 milyon Euro’luk rekor bonservisle gerçekleşecek tarihi operasyon için Galatasaray’ın medya ekibi eşi benzeri görülmemiş bir duyuru hazırlığı yapıyor.

(Fanatik)