İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! İşte ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme detayları...Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Fransız forvet Mathys Tel'in transferi için çalışmalara başladı.
Torreira’nın Galatasaray’a transferinde kilit rol oynayan Sarı-kırmızılıların eski kalecisi Muslera, şimdi de bir başka vatandaşı Manuel Ugarte için devrede. Üstelik Muslera’nın Galatasaray’a getirdiği Torreira da Ugarte’yi ikna etme yolunda büyük çaba sarf etti. Gelinen nokta itibarıyla 24 yaşındaki Uruguaylı ön libero Ugarte, Galatasaray’ın teklifini prensipte kabul etmiş durumda. Artık top Galatasaray ile Manchester United arasında.
MANCHESTER UNITED 'ZORUNLU SATIN ALMA' İSTİYOR
Sarı-Kırmızılı kulüp, Ugarte’yi şimdilik kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sözleşmede bir zorunlu satın alma maddesi konuşuluyordu. Ancak Galatasaray cephesi bu maddenin zorunlu olmasına karşı çıkıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uygun bir bedelle, mecburi olmayan bir satın alma opsiyonuna sahip olmak istiyor. United’la görüşmeler devam ediyor, ancak Galatasaray cephesi bu süreçte alternatif isimleri de zorlamayı sürdürecek.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio'ya 25 milyon euro bonservis ve 2 milyon euroluk bonus içeren resmi teklifte bulundu.
5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna da senelik 4 milyon eurodan 5 yıllık kontrat önerdi.
SON KEZ FORMA GİYECEK
Taraflar arasında anlaşma çok yakın. Guendouzi muhtemelen bugün Napoli ile oynanacak maçta son kez Lazio formasını giyecek.
(La Gazzetta dello Sport)
Galatasaray yönetimi, Osimhen'in eski kulübünden bir yıldız daha transfer etmek için harekete geçti.
Kanat transferinde yerli oyunculara yönelen Trabzonspor’da, Oğuz Aydın’ın ardından Aral Şimşir için de resmi teklif yapıldı. Bordo-mavililer, A Milli Takım havuzunda yer alan Aral için kulübü Midtjylland'a 7+1 milyon euroluk teklifte bulundu.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
23 yaşındaki gurbetçi yıldızla ilgili kulübünün beklentisi daha yüksek. Danimarka temsilcisinin, Trabzonspor’un toplamda 8 milyon euroyu bulan teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Fırtına’nın rakamı bir miktar daha artırıp, yeni bir öneriyle kapıyı çalması bekleniyor.
(Fanatik)
Stoper bölgesinde Milan Skriniar’ın yanına güçlü bir savunma oyuncusu arayan Fenerbahçe, gözünü Fransa ligine çevirdi.
Scout ekibinin raporları doğrultusunda teknik direktör Tedesco ile yapılan değerlendirme sonrası PSG forması giyen Beraldo transfer listesine yazıldı.
ASENSIO VE SKRINIAR DEVREYE GİRECEK
Yönetici Ertan Torunoğulları’nın önümüzdeki hafta PSG yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha önce Skriniar ve Asensio transferlerinde kurulan olumlu ilişkilerine güvenen Fenerbahçe, bu avantajı Beraldo dosyasında da kullanmak istiyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ DENENECEK
Luis Enrique döneminde rotasyonda kalan 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Dünya Kupası için düzenli forma giyebileceği bir kulübe sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
ROMA DA İLGİLENİYOR
Beraldo transferinin gerçekleşmesi halinde Oosterwolde ile yolların ayrılması da gündemde. Hollandalı oyuncunun menajerinin Roma ile temas halinde olduğu öğrenilirken, sürecin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
(Fanatik)
Trabzonspor; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Karşıyaka'nın genç futbolcusu ile söz kesti.
Orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Inter’le yollarını ayırma ihtimali ortaya çıkan Davide Frattesi’ni renklerine bağlamak üzere harekete geçti.
İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euroya yakın bir teklifle Inter’in kapısını çalacak.
Bu süreçte oyuncunun Galatasaray’a yeşil ışık yakması, Sarı-Kırmızılılar açısından ciddi bir avantaj olarak görülüyor. Futbolcu cephesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı düşünülüyor.
ÇIKARMA YAPILACAK
Bir süredir Juventus’la temas halinde olan Frattesi, Torino ekibiyle bir türlü anlaşma sağlayamadı. Bunda Juve’nin başka seçenekler üzerinde durup yıldız futbolcuyu bekletmesi ve bütçeyi başka pozisyonlara kaydırması da etkin rol oynuyor. Frattesi ise Inter’den ayrılıp geleceğini kesinleştirmek ve Dünya Kupası’nda forma giymek için aceleci davranıyor. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde olan Frattesi için Galatasaraylı yöneticilerin İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
(Fanatik)