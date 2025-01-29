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CANLI | İtalyan gazetesi, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi açıkladı! '65 milyon euro teklif edildi ama...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
İtalyan gazetesi, Galatasarayın Osimhen için yaptığı teklifi açıkladı 65 milyon euro teklif edildi ama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:46

Süper Lig'de ara transfer dönemi son derece hareketli geçiyor. Özellikle Fenerbahçe, iki stoper transferinin yanı sıra uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferini de bitirdi. Bu dönemde Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan lider Galatasaray ise yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Süper Lig'de gündeme gelen son transfer gelişmelerini haberimizde derledik.

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Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak da Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna katan Fenerbahçe'nin üst üste imzalarıyla alev alan transfer döneminde gelişmeler durmuyor. Galatasaray ise kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun yanı sıra yeni imzalar için görüşmelerini sürdürüyor. 

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile kadrosuna yeni takviyeler için uğraş verirken Ukraynalı futbolcu Sikan'ı açıklayan Trabzonspor da hareketli günler geçiriyor. Tüm bunlar yaşanırken Süper Lig'de yaşanan son transfer gelişmelerini haberimizde derledik.

GALATASARAY İÇİN EMBOLO İDDİASI
GALATASARAY İÇİN EMBOLO İDDİASI

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

 

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Monaco'dan ayrılması beklenen İsviçreli santrfor Breel Embolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

 

Embolo'yla sarı-kırmızılı takımın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan' kulüplerinin de ilgilendiği, 1.5 yıl sözleşmesi kalan golcü futbolcunun bonservisinin 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

KARA KARTAL'DA GOLCÜ HEDEFİ MOUKOKO
KARA KARTALDA GOLCÜ HEDEFİ MOUKOKO

Yeni sezonda lig şampiyonluğuna oynayacak bir kadro oluşturmak için şimdiden düğmeye basan Kara Kartal, hücum hattını da güçlendirmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, bu doğrultuda gündeme, Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund’un formasını giyen Youssoufa Moukoko’nun geldiği ortaya çıktı. Şu anda Fransa Ligue 1 ekibi Nice’de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman futbolcuyu takibe alan idareciler, genç yetenek için sezon sonunda girişimlere başlama kararı aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1,79’luk oyuncu, eğer Nice’de yoluna devam etmezse teklif yapılacak.

GALATASARAY'IN ASTRONOMİK OSIMHEN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
GALATASARAYIN ASTRONOMİK OSIMHEN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sezonda başında kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli'nin kapısını astronomik bir teklifle çaldı.

 

Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye 65 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis bu teklifi reddederek, Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği ifade edildi.

 

Osimhen'in de sezonu Türkiye'de tamamlamayı, geleceği hakkındaki kararını da yaz aylarında vermeyi düşündüğü belirtildi.

'NAPOLİ, NELSSON'U İSTİYOR'
NAPOLİ, NELSSONU İSTİYOR

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve geleceği belirsizliğini koruyan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sıcak bir gelişme yaşandı. 


Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine ek yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İtalyan devi Napoli'nin Nelsson'u istediğini belirtti.


Romano ayrıca Napoli'nin listesinde iki isim daha bulunduğunu açıkladı. 


TRABZONSPOR'DA ZUBKOV İÇİN GERİ SAYIM
TRABZONSPORDA ZUBKOV İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in kanat transferindeki 1 numaralı hedefi olan Oleksandr Zubkov için şartları zorluyor. Shakhtar Donetsk ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda aradaki makas 1 milyon Euro seviyelerine indi.

Ukrayna basını da kulüplerin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu yazıyor. Shakhtar’ın bugün Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı son maçın ardından süreç hızlanacak.

ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Trabzonspor Yönetimi’nin planı; hafta sonuna kadar Zubkov transferini bitirmek. Bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Zubkov, Şampiyonlar Ligi arenasındaki 7 karşılaşmada da forma giydi ve 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Real Madrid’e de golü bulunan Ukraynalı yıldız ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde ise herhangi bir problem bulunmuyor. Fırtına’nın teklifini oldukça cazip bulan Zubkov, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN SOL KANAT İÇİN HEDEFİ ANSU FATİ
BEŞİKTAŞIN SOL KANAT İÇİN HEDEFİ ANSU FATİ

Kara Kartal, sol kanat transferinde gözünü, dünya futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona’ya dikti! Beşiktaş’ta hedef isim, genç yıldız Ansu Fati...

Barcelona altyapısından yetişen yetenekli futbolcu, beklenen çıkışı yapamayınca geçen sezon İngiltere Premier Lig takımı Brighton’a kiralanmıştı. Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Fenerbahçe de genç yıldızı takipte... Siyah-Beyazlılar’ın, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalışmalarda bulunduğu kaydedildi. (Fanatik)

FENERBAHÇE'DE MALACIA ÖNERİSİ
FENERBAHÇEDE MALACIA ÖNERİSİ

Çalışmalarına devam eden ve son olarak Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre savunmanın solu için birçok ismi listesine alan ve çalışmaları yürüten Fenerbahçe’ye Manchester United’ın Hollandalı futbolcusu Malacia önerildi. Manchester United, Hollandalı oyuncuyu 2022’de Feyenoord’dan 15 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Ancak Malacia, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki sol bek bu sezon sahalara döndü ve 8 maçta görev yapıp 315 dakika süre aldı.

MOURINHO KARAR VERECEK
Manchester United, Lecce’nin sol beki Patrick Dorgu’yu kadrosuna katmaya hazırlandığı için Malacia’yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor. Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe’ye önerildiği kaydedildi. Teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho’dan gelecek rapora göre hareket edeceği kaydedildi.

GALATASARAY'DA SAĞ BEKE İKİ ADAY
GALATASARAYDA SAĞ BEKE İKİ ADAY

Sacha Boey'in yerini dolduramayan Cimbom'da yönetimin sağ bek arayışları sürüyor.

İtalyan medyasından Nicolo Schira, Galatasaray’ın sağ bek transferi için Romalı Zeki Çelik’i yeniden gündemine aldığını iddia etti. Başkent ekibinin Ajax’tan Devyne Rensch’i transfer etmesinden sonra Cimbom, milli oyuncuyu opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.

Teklifin resmileşmesi bekleniyor

İsveç basınından Sportbladet’in haberine göre de sarı kırmızılılar Hammarby forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Hampus Skoglund’a talip oldu. Gazete, Galatasaray’ın Hammarby’ye 50 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.4 milyon Euro) teklif etmeye hazır olduğunu öne sürerken teklifin resmileşmesi halinde kulübün 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceğini ifade etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY İÇİN EMBOLO İDDİASI
timelineKARA KARTAL'DA GOLCÜ HEDEFİ MOUKOKO
timelineGALATASARAY'IN ASTRONOMİK OSIMHEN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
timeline'NAPOLİ, NELSSON'U İSTİYOR'
timelineTRABZONSPOR'DA ZUBKOV İÇİN GERİ SAYIM
timelineBEŞİKTAŞ'IN SOL KANAT İÇİN HEDEFİ ANSU FATİ
timelineFENERBAHÇE'DE MALACIA ÖNERİSİ
timelineGALATASARAY'DA SAĞ BEKE İKİ ADAY
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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