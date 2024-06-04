Canlı: İtalya Türkiye maçı

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Avrupa Şampiyonasında 18 Haziran'da Gürcistan karşısında sınav verecek olan Türkiye, son Avrupa şampiyonu İtalya ile özel maçta kozlarını paylaşıyor.
İtalya - Türkiye maçının ilk yarım saatlik bölümünde net bir gol pozisyonu olmazken golsüz geçildi.
Hamit Altıntop: "7 maç derken bunu inanarak söylüyorum. Tabii ki hedeflerimiz çok büyük. Birlikte çalışarak bunu yapabiliriz. Ayrılacak oyuncular için de şunu söyleyebilirim ki maalesef bu işin bir parçası bu. Bunun zorlukları var ama futbolun cilvesidir bu, rekabeti artırır. Burada olayı olduğundan büyük görmemek lazım. İmkanlar ve kurallar net."
Maçta ilk devre oynanıyor
İtalya 0-0 Türkiye
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İtalya'nın 11'i: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.
A Milli Takım'ın 11'i: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya Türkiye maçı, saat 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.
İTALYA İSTATİSTİKLERİ
İngiltere'nin arkasında, Ukrayna'nın averajla önünde yer alarak EURO 2024'e gitme hakkı kazanan İtalya, Luciano Spaletti yönetiminde çıktığı 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Mart ayındaki milli takım penceresinde, ABD'de yaptıkları kampta Venezuela ve Ekvador'u yendiler.
Spaletti'nin geniş kadrosunda yer alan Francesco Acerbi ve Giorgio Scalvini, sakatlıkları nedeniyle dışarıda bırakıldılar.
Al-Arabi'de oynayan Marco Verratti ve Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, kadroda yer almayan yüksek profilli isimlerden...
TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ
Hırvatistan ve Galler'i geride bırakıp EURO 2024 vizesi alan Bizim Çocuklar'da ise Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Bertuğ Yıldırım, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan aday kadroya çağrı alıp Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.
İtalya ile oynayacağımız hazırlık maçının İstanbul'daki son hazırlıklarında Ferdi Kadıoğlu yer almadı.