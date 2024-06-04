Canlı: İtalya Türkiye maçı

"HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Hamit Altıntop: "7 maç derken bunu inanarak söylüyorum. Tabii ki hedeflerimiz çok büyük. Birlikte çalışarak bunu yapabiliriz. Ayrılacak oyuncular için de şunu söyleyebilirim ki maalesef bu işin bir parçası bu. Bunun zorlukları var ama futbolun cilvesidir bu, rekabeti artırır. Burada olayı olduğundan büyük görmemek lazım. İmkanlar ve kurallar net."