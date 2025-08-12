FENERBAHÇE'DEN RODRYGO HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferi, kiralık olarak kadroya katılan forvet Jhon Duran oldu. Ancak yönetim, çok daha büyük ses getirecek, tüm dünyada konuşulacak bir hamlenin peşinde.

RODRYGO RADARDA

Yönetimin, daha önce gündeme gelen Rodrygo’dan vazgeçmediği ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsiz. Teknik patron Xabi Alonso, Sambacı’yı kadroda, özellikle de ilk 11’de düşünmüyor. Rodrygo, bu nedenle ayrılmak istiyordu. Ancak Tottenham dışında beklediği teklifi alamayınca bu kararından geri adım attı.

İSTEYEN TAKIMLAR AZALDI

Buna rağmen Real Madrid, bu sezon oynamasının zor olacağını oyuncuya iletti. Sarı-Lacivertliler’in, yaklaşık 1 aydır İspanyol deviyle temasları devam ettirdiği kaydedildi. Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğinin farkında. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray’ın Avrupa’da transferin bitmesinin ardından Victor Osimhen’i kiralaması senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde. Rodrygo ile adı anılan kulüplerden Bayern Münih, Luis Diaz’ı; Arsenal, Noni Madueke’yi kadrosuna kattı. Liverpool’da ise gündem Alexander Isak.

SON HAFTA KRİTİK

Kanarya, bu nedenle ciddi bir girişimde bulunmadan durumu takip ediyor. Rodrygo her ne kadar kalmak istese de Dünya Kupası sezonunda forma şansı bulamaması, Brezilya Milli Takımı’nın dışında kalmasına neden olabilir. Fenerbahçe’nin bu ayın son haftasında Sambacı’yı kiralamak için atağa kalkması muhtemel görünüyor.

