Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı. Benfica'nın Fenerbahçe'den istediği şartlar da belli oldu.
GELİRSE BENFİCA'YA KARŞI OYNAYAMAYACAK
Kerem'in Benfica’nın bu akşam Nice ile oynayacağı maçta çok kısa da olsa süre alması bekleniyor. Böylece olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde Kerem, UEFA kuralları gereği oynayamayacak. Benfica, bu konuda geri adım atmıyor.
GÖZTEPE MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK
Haber Global'de yer alan habere göre, planlarda bir değişiklik olmazsa Kerem transferi Avrupa maçlarından sonra bitecek ve milli oyuncu İstanbul’a getirilecek. Kerem’in Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun maaş beklentisi. Fransız sağ bek, Bayern Münih’e transfer olurken brüt 3 milyon euro maaş almıştı. Galatasaray’a dönüş için ise net 5 milyon euro talebinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuya, Bayern’deki brüt maaşını net ödemeyi öneriyor. Taraflar arasındaki bu pürüz henüz aşılamazken, Boey’in şu aşamada Türkiye’ye dönme isteğinin düşük olduğu ifade ediliyor. 24 yaşındaki futbolcunun önceliği Bayern Münih’te kalarak forma şansı bulmak. Eğer bu gerçekleşmezse, sonraki planı ise ülkesine dönmek. Kariyer hedefleri arasında Fransa Milli Takımı forması giymek olan Boey, bu nedenle Ligue 1’de göz önünde olacak bir kulüpte oynamaya daha sıcak bakıyor. Oyuncu, geçmişte Marsilya ile prensip anlaşmasına varmış ancak Bayern ile Marsilya, bonservis bedeli konusunda uzlaşamamıştı. Galatasaray cephesi ise Boey’in transferinde ısrarcı olsa da, maaş konusundaki farkın kapanması transferin kaderini belirleyecek. (HTSpor)
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyet ile başlayan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mauro Icardi'nin geleceği için kararını verdi.
Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Haberin detaylarında ise sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi ile 2 yıllık yeni bir anlaşma için teklif yapacağı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 87 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı sağladı.
Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferi, kiralık olarak kadroya katılan forvet Jhon Duran oldu. Ancak yönetim, çok daha büyük ses getirecek, tüm dünyada konuşulacak bir hamlenin peşinde.
RODRYGO RADARDA
Yönetimin, daha önce gündeme gelen Rodrygo’dan vazgeçmediği ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsiz. Teknik patron Xabi Alonso, Sambacı’yı kadroda, özellikle de ilk 11’de düşünmüyor. Rodrygo, bu nedenle ayrılmak istiyordu. Ancak Tottenham dışında beklediği teklifi alamayınca bu kararından geri adım attı.
İSTEYEN TAKIMLAR AZALDI
Buna rağmen Real Madrid, bu sezon oynamasının zor olacağını oyuncuya iletti. Sarı-Lacivertliler’in, yaklaşık 1 aydır İspanyol deviyle temasları devam ettirdiği kaydedildi. Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğinin farkında. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray’ın Avrupa’da transferin bitmesinin ardından Victor Osimhen’i kiralaması senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde. Rodrygo ile adı anılan kulüplerden Bayern Münih, Luis Diaz’ı; Arsenal, Noni Madueke’yi kadrosuna kattı. Liverpool’da ise gündem Alexander Isak.
SON HAFTA KRİTİK
Kanarya, bu nedenle ciddi bir girişimde bulunmadan durumu takip ediyor. Rodrygo her ne kadar kalmak istese de Dünya Kupası sezonunda forma şansı bulamaması, Brezilya Milli Takımı’nın dışında kalmasına neden olabilir. Fenerbahçe’nin bu ayın son haftasında Sambacı’yı kiralamak için atağa kalkması muhtemel görünüyor.
Galatasaray, gözden çıkarılan iki savunma oyuncusu Cuesta ve Nelsson’un satılması için de görüşmeler devam ediyor. Her iki oyuncu için de yakında transfer resmiyet kazanacak.
Daha önce Bayern Münih forması da giyen Benjamin Pavard, 25 milyon Euro’luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Daha önce Inter’le hem Hakan Çalhanoğlu hem de kaleci Sommer için masaya oturan Galatasaray Yönetimi, Pavard’ı da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere bir teklif paketi hazırladı.
Sağ bek ve stopere takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih’ten eski oyuncusu Sacha Boey ile Manchester City’nin yıldızı Manuel Akanji’yi renklerine bağlamayı hedefliyor.
Ancak oldukça zorlu görünen bu transfer operasyonunda olumsuz bir tablo ortaya çıkması ihtimaline karşı alternatifler de belirlenmiş durumda. Sarı-Kırmızılı kulübün radarına hem sağ bek hem de stoper oynayabilen iki oyuncu takıldı. Bunlardan biri Monaco’da oynayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo. 24 yaşındaki 1.90’lık futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sarı-Lacivertliler’de son günlerde transfer gündeminin ilk sırasını Kerem Aktürkoğlu meşgul etse de sürpriz bir isim için çalışmalar başladı: Oleksandr Zinchenko... Jose Mourinho, tam bir joker olan Ukraynalı yıldızın transferini özellikle istedi. Sportif direktör Devin Özek, soluğu Londra’da aldı. Özek, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile yaptığı ilk görüşmede 10 milyon Euro teklif ederken, Kırmızı-Beyazlılar kapıyı 15 milyon Euro’dan açtı. Ancak İngiliz basınında çıkan haberlerde, SarıLacivertliler’in 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşması halinde Arsenal’ın zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü.
TAM BİR JOKER AMA...
Zinchenko, kariyerinin son yıllarında genelde sol bekte görev yaptı. Ancak adını 10 numara pozisyonunda duyurduktan sonra zaman zaman defansif orta saha olarak da görev yaptı. Ukraynalı futbolcu, geçen sezon sol bek ve savunmanın önünde forma giydi. Mourinho’nun, tam bir joker olan yıldız futbolcuyu daha çok orta sahada değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, işi bitirmek için girişimlere başlasa da bu transferle ilgili çekinceler de var. Zinchenko’nun sakatlık geçmişi, endişe yaratıyor. 28 yaşındaki futbolcu için son 3 sezondur alt baldırından yaşadığı sıkıntı adeta kronik hale geldi. Ukraynalı oyuncu 2022-23’te 20, 2023-24’te 8 ve geçen sezon 13 karşılaşmada forma giyemedi. Yönetim bu nedenle anlaşma zemini oluşması halinde detaylı sağlık raporlarını talep edecek.
