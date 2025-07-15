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Inter Başkanı Giuseppe Moratta, Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamada bulundu.
INTER'DE KALIYOR
Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.
Basın mensuplarının sorularını Lega Serie A toplantısının hemen ardından cevaplayan Marotta, "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" dedi.
GEÇEN SEZON HAKAN ÇALHANOĞLU
Geride kalan sezonda Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Çalhanoğlu, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik skor katkısı sergiledi.
Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre; Fenerbahçe, Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile transfer görüşmelerinde bulunuyor.
Katar ekibi Al-Sadd da 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Wendel'in Zenit ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz için kulübü Rangers'a kiralama teklifi sundu.
24 yaşındaki sol bek ile de görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, "Kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz" cevabını aldı.
İskoç ekibinin teklife olumlu yanıt vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.
(Fanatik)
Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un şartlarını sordu.
Brezilyalı kaleci, maaş beklentisi karşılanırsa Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
İtalya Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya varan Alvaro Morata'ya Galatasaray'dan onay çıkmamıştı. Sarı-kırmızılılar kiralık sözleşmesi Ocak 2026'ya dek devam eden İspanyol golcünün ayrılığı için tazminat talebinde bulunmuş ve transfer gerçekleşmemişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kampa katılmayı reddeden Alvaro Morata’ya tanınan ek süre doldu. Oyuncu bugün İstanbul’a, kampa katılmak için geliyor.
Ama İspanyol forvetin fikrinde hiçbir değişiklik olmadı. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemiyor ve Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi.
Cim Bom, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek olan Victor Osimhen transferinde son düzlükte... Napoli tarafıyla geçtiğimiz haftadan beri sıkı pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, bu hafta işi bitirecek.
BAŞKANDAN NET TALİMAT
Hafta sonunda başkan Dursun Özbek, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk üçlü zirve gerçekleştirirken, Özbek “İşi buraya getirdikten sonra artık geri dönüşü yok. Osimhen’i alıyoruz. Artık olumsuzluk duymak istemiyorum” sözleriyle talimatı verdi.
TAKSİT ZAMANI KONUŞULUYOR
Galatasaray, Napoli’nin istediği gibi 40 milyon Euro peşin olmak üzere kalan 35 milyon Euro’yu 2 eşit taksit halinde ödemeyi teklif ederken, taraflar arasında artık diğer prosedürler ve taksitlerin ne zaman ödeneceğine dair detaylar konuşuluyor. İtalyan ekibi son teklifin tüm detaylarını incelerken, banka teminatı konusunda da Galatasaray Yönetimi sorunu çözmüş durumda. Victor Osimhen’in artık kısa zaman içerisinde resmen Aslan olması bekleniyor.
‘KARARIM KESİN’ DEMİŞTİ
Transferin bir an önce bitmesini adına Napoli’ye büyük baskı yapan yıldız forvet, son olarak sezon öncesi kampına ve hatta sağlık kontrollerine de katılmayacağını iletti. Geçtiğimiz hafta kulüpler arasındaki pazarlıklara dahil olan ve görüntülü şekilde toplantıya katılan Osimhen “Galatasaray'da oynayacağım. Başka bir kulübe kesinlikle gitmeyeceğim. Kararım kesin” demişti. İtalyan basını da Osimhen’in Galatasaray’a transferinin bitmek üzere olduğunu yazıyor.
(Fanatik)
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Marco Asensio'dan kötü haber geldi.
TEKLİFİ REDDETTİ!
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti. İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor.
OYUNCUYA İTALYA'DAN VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor. İspanya'dan da Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Konyaspor, transfer çalışmalarında rotasını Beşiktaş’a çevirdi.
Yeşil-Beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirdi ve 16 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
(Fanatik)
Victor Osimhen’in yerini Udinese santrforu Lorenzo Lucca ile doldurmayı planlayan Napoli’ye bu transferde sürpriz bir rakip çıktı. İtalyan basını, Nijeryalı oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray’ın da alternatif olarak Lucca için devreye girdiğini öne sürdü.
David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş'ta rota, sol kanat transferine döndü.
Yönetim İngiltere Premier ekibi Manchester United'la yol ayrımında bulunan Jadon Sancho'nun peşine düştü.
Galatasaray'da yeni sezon kadrosu adına planlama sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da birçok isimle yollar ayrılırken bu durumun devam etmesi de bekleniyor. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun da takımdan ayrılacağı söylentileri vardı.
Sezonun ilk hazırlık mücadelesinde Ümraniyespor’u farklı mağlup eden Galatasaray’da, Berkan Kutlu performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelmişti.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Takımdan ayrılmak istediğine dair haberler çıkan ve pek çok talibi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun mutlaka kadroda tutulması planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, birkaç farklı bölgede oynayabilen Berkan’ı yerli rotasyonunda mutlaka kullanacağını belirtti.
(Fanatik)
Galatasaray yönetimi Victor Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından diğer bölgelerde görüştüğü oyuncular için hemen harekete geçecek. Kaleci transferiyle birlikte orta sahaya takviye isteyen Cimbom’un temas kuracağı ilk isimlerin başında Manchester City’li İlkay Gündoğan geliyor.