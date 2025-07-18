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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray'dan Manchester City'e resmi teklif! İki yıldız için görüşme...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Galatasaraydan Manchester Citye resmi teklif İki yıldız için görüşme...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 22:47

Türkiye'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemiyle birlikte Süper Lig devleri bombaları arka arkaya patlatıyor. Önümüzdeki sezon taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe Jhon Duran'ı, Beşiktaş Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü, Trabzonspor ise Paul Onuachu'yu açıkladı. Üst üste 4. kez zafere ulaşmak isteyen Galatasaray ise Leroy Sane'yi duyururken Osimhen ve Muslera'nın yerini doldurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Süper Lig'de günün kritik transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz.

INTER'DEN HAKAN VE SOMMER AÇIKLAMASI
INTERDEN HAKAN VE SOMMER AÇIKLAMASI

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu hakkında "Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.


Ausilio, Sommer için ise "Yann Sommer, Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum" dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
GALATASARAYIN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Ederson için Manchester City'e 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

ADALI'DAN GEDSON AÇIKLAMASI
ADALIDAN GEDSON AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için çalışmalarını sürdürürken; görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak istedi.

Ancak şu ana kadar Benfica ile anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

GALATASARAY AKANJI'Yİ SORDU! EDERSON İÇİN TEKLİF
GALATASARAY AKANJIYİ SORDU EDERSON İÇİN TEKLİF

Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji'nin şartlarını sordu. Oyuncu maaşında indirime giderse; resmi teklif yapılacak.

Öte yandan Muslera'nın yerini Ederson'la doldurmak isteyen Sarı-kırmızılı yönetim Manchester City'e yıldız kaleci için resmi teklif yaptı. (Yağız Sabuncuoğlu)

F.BAHÇE'DE ONYEDIKA GÜNDEME GELDİ
F.BAHÇEDE ONYEDIKA GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika’yı gündemine aldı. Teknik direktör Mourinho’nun Nijeryalı ön liberoyu kadrosunda görmek istediği öğrenilirken, Fenerbahçe Yönetimi de 23 yaşındaki oyuncunun maliyetini araştırmaya başladı. Fizik gücü, dinamizmi ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Onyedika, geçen sezon Club Brugge formasıyla Belçika Ligi ve Avrupa kupalarında 40’tan fazla maça çıktı. Orta sahada hem savunma katkısı hem de topu yönlendirme konusunda etkili bir performans ortaya koyan genç yıldız, Jose Mourinho’nun oyun planında Fred ile birlikte merkezde görev alabilecek potansiyele sahip.

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun kulübüyle olan sözleşme detaylarını incelerken, transferin mali boyutunu da değerlendiriyor. Club Brugge, Onyedika için yaklaşık 12-15 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep edebilir. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor. Takas veya bonuslarla dolu teklif hazırlıkları sürüyor. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan ilk temaslarda olumlu geri dönüşler alınırken, Onyedika’nın da Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Nijeryalı yıldız, Avrupa vitrininde kendisini gösterebileceği ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamaya istekli. Fenerbahçe’nin bu transferde önümüzdeki günlerde resmi adım atması bekleniyor. Mourinho’nun da süreci yakından takip ettiği ve yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki enerji ve tempo problemini çözmek için bu transferi kilit hamle olarak görüyor.


(Fanatik)

BEŞİKTAŞ, BRYAN GIL İLE İLGİLENİYOR!
BEŞİKTAŞ, BRYAN GIL İLE İLGİLENİYOR

Türkiye’den Beşiktaş da dahil olmak üzere bazı kulüpler geçtiğimiz sezon Girona'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Tottenham'da bulunan 24 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Bryan Gil ile ilgileniyor.

(Ben Jacobs)

RECORD DUYURDU: KEREM AYRILMAK İSTİYOR
RECORD DUYURDU: KEREM AYRILMAK İSTİYOR

Süper Lig devlerinin istediği iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Portekiz'de bomba bir haber gündeme düştü.

Record'un haberine göre Kerem Aktürkoglu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı kabul etti. Luz kulübünde sadece bir sezon geçirdikten sonra, Türk milli takım oyuncusu teklifleri dinlemeye ve geleceğini değerlendirmeye hazır.

Geçen sezon Bruno Lage'nin en çok kullandığı oyunculardan biri olmasına rağmen, kanat oyuncusu kartallarda geçirdiği sürenin beklentilerini karşılamadığını düşünüyor.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER WİLFRED NDİDİ'DE!
FENERBAHÇEDE GÖZLER WİLFRED NDİDİDE

 

Fenerbahçe, ön libero adayları arasında yer alan Leicester City’li Wilfred Ndidi’nin transferi için yaptığı çalışmalara hız verdi.

Güncel değeri 15 milyon Euro olan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Leicester Premier Lig’den düştüğü için 10 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödendiği takdirde transfer edilebilecek.

Oyuncuyla görüşmeleri sportif direktör Devin Özek’in yürüttüğü öğrenildi.

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OKAN BURUK'UN 1 NUMARASI EDERSON!
OKAN BURUKUN 1 NUMARASI EDERSON

 

Fernando Muslera’nın boşluğunu dolduracak kalitede bir kaleci arayan Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un transfer listesindeki 1 numaralı ismin Ederson olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, Barcelona’dan Alman Marc-Andre Ter Stegen, Milan’dan Fransız Mike Maignan ve Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır isimlerini de önerirken, tecrübeli hoca Manchester City’nin dünyaca ünlü Brezilyalı file bekçisinde karar kıldı.

AVRUPA'DAN BAŞKA KULÜPLER DE İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için İngiliz kulübü 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ederson’un ise yıllık 10 milyon Euro net ücret beklentisi içinde olduğu öğrenildi. İki rakamı da yüksek bulan Galatasaray, hem Manchester City hem de futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa’dan başka kulüplerin de ilgilendiği Ederson’un transferi gerçekleşmezse listedeki diğer isimlere yönelecek.

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 FENERBAHÇE'YE FAYED PİYANGOSU!
FENERBAHÇEYE FAYED PİYANGOSU

Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed’e Al-Ahli Kulübü talip oldu.

Suudi Arabistan ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin Euro’ya aldığı 22 yaşındaki defans oyuncusu için 5-6 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

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TRABZONSPOR, NİGUEZ VE PUERTAS'TA MUTLU SONA YAKIN!
TRABZONSPOR, NİGUEZ VE PUERTASTA MUTLU SONA YAKIN

 

Trabzonspor, Saul Niguez ve Puertas ile anlaşırken kulüplerinden yanıt bekleniyor.

Trabzonspor, Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde oyuncularla prensipte anlaşırken ikilinin kulüpleriyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi

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Canlı Anlatım Özeti

timelineINTER'DEN HAKAN VE SOMMER AÇIKLAMASI
timelineGALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
timelineADALI'DAN GEDSON AÇIKLAMASI
timelineGALATASARAY AKANJI'Yİ SORDU! EDERSON İÇİN TEKLİF
timelineF.BAHÇE'DE ONYEDIKA GÜNDEME GELDİ
timelineBEŞİKTAŞ, BRYAN GIL İLE İLGİLENİYOR!
timelineRECORD DUYURDU: KEREM AYRILMAK İSTİYOR
timelineFENERBAHÇE'DE GÖZLER WİLFRED NDİDİ'DE!
timelineOKAN BURUK'UN 1 NUMARASI EDERSON!
timeline FENERBAHÇE'YE FAYED PİYANGOSU!
timelineTRABZONSPOR, NİGUEZ VE PUERTAS'TA MUTLU SONA YAKIN!
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#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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