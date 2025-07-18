INTER'DEN HAKAN VE SOMMER AÇIKLAMASI

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu hakkında "Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.





Ausilio, Sommer için ise "Yann Sommer, Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum" dedi.