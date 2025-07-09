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Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi için yapılan görüşmelerde, bir yıllık kiralama ve sonrasında yaklaşık 30 milyon euro tutarında zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül üzerinde görüşmeler hala devam ediyor. Transfer henüz kesinleşmedi.
Benfica 30M€'nun altındaki hiçbir teklifle ilgilenmiyor.
Kesin olan şey; Suudi Arabistan, İtalya ve başka yerlerden birçok kulübün talip olduğu Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta oynama ısrarı.
(ABOLA)
Fenerbahçe'nin nabız yokladığı Gyökeres'in Arsenal transferi, zora girdi.
İngiliz ekibi, Gyökeres'in kulübü Sporting'e 65 milyon Euro + 5 milyon Euro + 10 milyon Euro'luk paket sundu.
Sporting, net 70 milyon Euro talep ediyor.
Pazar günü başlayan görüşmeler, Salı günü tıkanma aşamasına geldi. Arsenal yetkilileri, İngiltere'ye döndü.
(Record)
Theo Hernandez'i 25 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e satmaya hazırlanan Milan'da sol bek arayışları hız kazandı.
Bu bölge için yüksek bonservis ödemek istemeyen Milan, Galatasaray'dan Ismail Jakobs'u gündemine aldı.
Senegalli oyuncunun listedeki diğer isimlere göre tecrübesi ve daha düşük maliyetli olması nedeniyle bir adım öne çıktığı belirtildi.
Milan'ın sol bek adayları arasında Jakobs'un dışında Oleksandr Zinchenko, Sergi Cardona ve Archie Brown yer alıyor.
(La Gazzetta dello Sport)
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi'yi gündemine aldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter'den ayrılması beklenen Mehdi Taremi'ye en çok ilgi gösteren kulüpler Fenerbahçe ve Fulham.
İranlı forvetin ismi Nottingham Forest ile de anılıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Mehdi Taremi, Inter formasıyla 43 maçta görev yaptı ve sahada bulunduğu 1887 dakikaya 3 gol - 9 asist sığdırdı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz satılırsa Bayern Münih'in yıldızı için adım atılacak.
Galatasaray, Leroy Sane’nin takıma katılmasının ardından Bayern Münih’in bir diğer yıldızı Kingsley Coman’ı da gündemine alırken bu transferin gerçekleşmesi Barış Alper Yılmaz’ın geleceğine bağlı.
Yabancı kuralındaki değişiklik Trabzonspor'da iki isme yaradı.
Türkiye Futbol Federasyonu 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaparken bu hamle en çok Trabzonspor’un işini yarayacak.
TFF’nin en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellemesinin ardından bordo mavililerin 2002 doğumlu oyuncuları Batagov ve yeni transfer Wagner Pina, +2 kontenjanından kadroda yer alabilecekler.
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve Beşiktaş'ın da renklerine bağlamak istediği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'a en iyi resmi teklifi yapan takım oldu.
İtalyan devi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gitmesi durumunda alternatifini belirledi.
Galatasaray'da yönetim Victor Osimhen transferine kilitlenmiş olsa da Hakan Çalhanoğlu da gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, İnter’in milli futbolcunun takımdan ayrılması durumunda yerini Atalanta’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ederson ile doldurmak istediğini yazdı.
Gazete “İnter, Ederson transferini artık Çalhanoglu’nun parasıyla yapabilir” başlığıyla duyurduğu haberde “Hakan Çalhanoğlu, tatilde olmasına rağmen Galatasaray’ın ilgisine sıcak bakıyor ve Türkiye’ye dönme fikrine açık. İnter, milli yıldız için Galatasaray’dan 30 milyon Euro talep ediyor. Henüz resmi bir teklif gelmese de transferin kısa sürede hız kazanabileceği belirtiliyor. Çalhanoğlu’nun olası gidişi, İnter’in Ederson transferini hızlandırmasının önünü açabilir” ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Kulübü 2024-25 sezonuna damga vuran ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldızın kazanılmasında büyük rol oynayan Victor Osimhen’in takımda kalması konusunda umutlarını her geçen gün biraz daha artırırken Napoli ile yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında tribünlerin “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları yaptığı, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşlarının yanı sıra bizzat teknik direktör Okan Buruk’un da “Bizimle kal” dediği Nijeryalı yıldız yaklaşık 1.5 aylık bir bekleyişin ardından bu çağrılara kayıtsız kalmadı.
Napoli’ye kulübe geri dönmeyeceğini iletti
Geçen sezonun başından bu yana kendisini isteyen, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde presini sürdüren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yıllık 40 milyon Euro’dan 3+1 yıllık teklifini geri çeviren, İtalyan devi Juventus’un girişimlerine yanıt vermeyen yıldız futbolcu Galatasaray’ı seçti. Napoli’ye geri dönmeyeceğini net olarak ifade eden Osimhen “Kulübümle anlaşın” diyerek topu sarı kırmızılı yönetime attı. Cimbom ilk olarak 50 milyon Euro ve 5 milyon Euro’luk bonus içeren bir öneride bulundu. Ancak bu rakam Napoli yönetimi tarafından reddedildi. G.Saray sonra 60 milyon Euro önerdi ancak yanıt yine olumsuz oldu.
Pazarlıklar adeta satranç maçına döndü
Napoli 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken transfer pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. G.Saray nihayetinde 75 milyon Euro’yu kabul etti ancak 5 taksitli bir ödeme planı sundu ve İtalyanların cevabını beklemeye başladı.