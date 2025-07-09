OSİMHEN'DE EURO'LAR HAVADA UÇUŞUYOR!

Galatasaray Kulübü 2024-25 sezonuna damga vuran ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldızın kazanılmasında büyük rol oynayan Victor Osimhen’in takımda kalması konusunda umutlarını her geçen gün biraz daha artırırken Napoli ile yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında tribünlerin “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları yaptığı, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşlarının yanı sıra bizzat teknik direktör Okan Buruk’un da “Bizimle kal” dediği Nijeryalı yıldız yaklaşık 1.5 aylık bir bekleyişin ardından bu çağrılara kayıtsız kalmadı.

Napoli’ye kulübe geri dönmeyeceğini iletti

Geçen sezonun başından bu yana kendisini isteyen, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde presini sürdüren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yıllık 40 milyon Euro’dan 3+1 yıllık teklifini geri çeviren, İtalyan devi Juventus’un girişimlerine yanıt vermeyen yıldız futbolcu Galatasaray’ı seçti. Napoli’ye geri dönmeyeceğini net olarak ifade eden Osimhen “Kulübümle anlaşın” diyerek topu sarı kırmızılı yönetime attı. Cimbom ilk olarak 50 milyon Euro ve 5 milyon Euro’luk bonus içeren bir öneride bulundu. Ancak bu rakam Napoli yönetimi tarafından reddedildi. G.Saray sonra 60 milyon Euro önerdi ancak yanıt yine olumsuz oldu.

Pazarlıklar adeta satranç maçına döndü

Napoli 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken transfer pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. G.Saray nihayetinde 75 milyon Euro’yu kabul etti ancak 5 taksitli bir ödeme planı sundu ve İtalyanların cevabını beklemeye başladı.