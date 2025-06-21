Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu iddialarına son noktayı koydu

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Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ve Başkan Marotta, ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
TRANSFER İDDİALARINA YANIT
Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşacak olan Inter'de teknik direktörü Cristian Chivu maçtan önce "Transfer söylentilerine gelince kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan ekibin Başkanı Marotta, bu konuya dair açıklamalar yaptı. Başkan Marotta, "Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Burada olduğu için bir rahatsızlık ya da memnuniyetsizlik hissetmiyorum. Dolaşan söylentiler transfer dönemine özgü şeyler, bu resmi turnuva nedeniyle biraz da büyütülüyor. Bazı yorumlar da art niyetli." sözlerini sarf etti.
Kendisine yöneltilen "Hakan Çalhanoğlu Inter'in parçası olmaya devam ediyor mu?" sorusuna ise Başkan Marotta şöyle yanıt verdi:
"Kesinlikle evet. Tabii oyuncu gelip açıkça ayrılmak istediğini belirtmediği sürece. Ama şu an için böyle bir durum yaşanmadı."
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA TAMAM
Sportske'nin haberine göre; Yunan devi Olympiakos, Tadic ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberin detaylarında ise Sırp yıldıza 4 milyon Euro'dan 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği yazıldı.
F.BAHÇE KARİYERİ
2 sezon terlettiği Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 109 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol, 32 asiste imza attı.
Galatasaray'da geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Alvaro Morata için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol golcünün, Galatasaray'dan ayrılarak La Liga'da oynamak istediği belirtildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Morata için aralarında Sevilla'nın da bulunduğu birkaç kulüp nabız yokladı.
Gelen son haberlere göre Trabzonspor, yapılan görüşmelerde büyük mesafe katetti. Fırtına, Onuachu’yu renklerine bağlamak için 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
Ada temsilcisi de bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki ufak pürüzler kaldırıldıktan sonra resmi imzaların atılması bekleniyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euro’luk bir resmi teklifte bulundu.
Takımdan ayrılmak isteyen ve Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çeken Jhon Duran'ın teklifi değerlendirip kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.
6 AY ÖNCE 77 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ!
21 yaşındaki golcü futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Al-Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetmişti.
(Haber Global)
La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Başakşehir, Shomurodov için Roma’ya 8 ile 10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödeyecek.
Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak.
Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu için siyah-beyazlı kulübe 9 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.
Ancak teklifin taksitli ödeme planı içermesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, bu öneriyi geri çevirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği ve bu nedenle transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
(Beinsports)
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Zaniolo, satın alma opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a geri döndü.
Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen İtalyan futbolcuya 3 kulüp ilgi gösteriyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Zaniolo'yu yakından takip eden Suudi devi Al-Nassr, Villarreal ve Sunderland kulüpleri İtalyan oyuncu için teklif hazırlığı yapıyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2022-23 sezonunun devre arasında 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen İtalyan on numaranın Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Joao Mario’ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor.
Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.
(TRT Spor)
Bordo mavililer, sağ bek transferinin ardından diğer bölgeler için de çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Trabzonspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen sol kanat Jeremie Boga ve Rennes'in savunma oyuncusu Christopher Wooh için harekete geçti.
Fransız ekibine teklifini ileten Trabzonspor, transferleri en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
(TRT Spor)
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, bir süredir ülkesi Brezilya'ya dönmenin sinyallerini veriyor.
31 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 10 gün önce Brezilya'da verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." ifadelerini kullanmıştı.
Corinthians ve Flamengo kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Talisca için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Gerson'u 25 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Flamengo, doğan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor.
TALISCA KULÜP HAKKINDA FLAMENGOLU OYUNCULARDAN BİLGİ ALDI
Talisca'nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı; bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerde aksaklık yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgiler aldığı iddia edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Talisca, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 23 maça çıkarken 12 gol atıp 2 de asist üretti.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Kanarya ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Amrabat'a ilgilinin arttığı biliniyor. Suudi Arabistan kulüplerinin peşine düştüğü Faslı orta sahayı son olarak Serie A'da çok başarılı bir sezonu geride bırakan Bologna'nın istediği iddia edildi.
Youssef En Nesyri'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen Faslı yıldıza iyi bir teklif gelmesi için geri sayıma geçildi.
Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı konuşuluyor.
(Fanatik)
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.
Haberin devamında Vlahovic'in, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.
PSV Eindhoven ile kontratında son yıla giren ve sözleşmesini uzatmak istemeyen Johan Bakayoko, transferin gözdesi haline geldi.
Walfoot'un haberine göre; Bundesliga ekipleri Leverkusen ve Leipzig'in ilgilendiği Belçikalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.
Sarı-lacivertli kulübün kısa süre önce oyuncu cephesiyle temasa geçerek ilgilerini belirttiği, Bakayoko'nun Türkiye'de oynamaya istekli olup olmadığı konusunda henüz bir karara varamadığı ifade edildi.
PSV EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Hollanda medyasında PSV'nin, Bakayo için 20 ila 25 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
22 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu, PSV formasıyla geçen sezon 47 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna, Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile ile temasa geçti.
35 yaşındaki İtalyan golcü, ülkesine dönmeye sıcak baktığını ve Bologna'da oynayabileceğini söyledi.
MAAŞ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile ile Bologna arasında henüz rakamsal anlamda anlaşma sağlanamadı.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.