Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu iddialarına son noktayı koydu

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ve Başkan Marotta, ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşacak olan Inter'de teknik direktörü Cristian Chivu maçtan önce "Transfer söylentilerine gelince kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan ekibin Başkanı Marotta, bu konuya dair açıklamalar yaptı. Başkan Marotta, "Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Burada olduğu için bir rahatsızlık ya da memnuniyetsizlik hissetmiyorum. Dolaşan söylentiler transfer dönemine özgü şeyler, bu resmi turnuva nedeniyle biraz da büyütülüyor. Bazı yorumlar da art niyetli." sözlerini sarf etti.





Kendisine yöneltilen "Hakan Çalhanoğlu Inter'in parçası olmaya devam ediyor mu?" sorusuna ise Başkan Marotta şöyle yanıt verdi:





"Kesinlikle evet. Tabii oyuncu gelip açıkça ayrılmak istediğini belirtmediği sürece. Ama şu an için böyle bir durum yaşanmadı."