İmza töreninde En-Nesyri'den itiraf: Fenerbahçe'yi iki yıldır takip ediyordum | Acun Ilıcalı: Kafayı ciddi derecede taktık

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Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenlendi.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende Fenerbahçe Başkan Vekili Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.
İşte yapılan açıklamalar;
Youssef En-Nesyri, kendisiyle özdeşleşmiş olan gol sevincini yaparak imza törenini noktaladı.
Acun Ilıcalı: Bize gelen transfer teklifleri o kadar fazla ki bunları kabul etsek, tüm takımı satabiliriz. Ferdi'nin değeri 30 milyonun üzerine çıktı, çok ciddi teklifler de var.
Acun Ilıcalı: "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."
Youssef En-Nesyri: "İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."
Youssef En-Nesyri: "Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."
Youssef En-Nesyri: "Fenerbahçe'de odluğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu. Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."
Mario Branco: "Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz. Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."
Acun Ilıcalı: "Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon € oldu, bunun için mutluyuz."
Acun Ilıcalı: "Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu. Kafayı ciddi derecede takmıştık. Hocamızın 1 numaralı tercihiydi."