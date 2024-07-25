İmza töreninde En-Nesyri'den itiraf: Fenerbahçe'yi iki yıldır takip ediyordum | Acun Ilıcalı: Kafayı ciddi derecede taktık

ILICALI: TAKSİTLİ TRANSFERLERE BEN DE ŞAŞIRIYORUM

Acun Ilıcalı: "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."