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İmza töreninde En-Nesyri'den itiraf: Fenerbahçe'yi iki yıldır takip ediyordum | Acun Ilıcalı: Kafayı ciddi derecede taktık

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#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Acun Ilıcalı
İmza töreninde En-Nesyriden itiraf: Fenerbahçeyi iki yıldır takip ediyordum | Acun Ilıcalı: Kafayı ciddi derecede taktık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 13:11

Fenerbahçe'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı golcü oyuncu Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende asbaşkan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco da bulundu.

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Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenlendi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende Fenerbahçe Başkan Vekili Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

İşte yapılan açıklamalar;

GOL SEVİNCİYLE KAPATTI
GOL SEVİNCİYLE KAPATTI

Youssef En-Nesyri, kendisiyle özdeşleşmiş olan gol sevincini yaparak imza törenini noktaladı.

ILICALI: TEKLİFLERİ KABUL ETSEK TÜM TAKIMI SATABİLİRİZ

Acun Ilıcalı: Bize gelen transfer teklifleri o kadar fazla ki bunları kabul etsek, tüm takımı satabiliriz. Ferdi'nin değeri 30 milyonun üzerine çıktı, çok ciddi teklifler de var.

ILICALI: TAKSİTLİ TRANSFERLERE BEN DE ŞAŞIRIYORUM
ILICALI: TAKSİTLİ TRANSFERLERE BEN DE ŞAŞIRIYORUM

Acun Ilıcalı: "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."

"İKİ SENEDİR TAKİP EDİYORUM"
İKİ SENEDİR TAKİP EDİYORUM

Youssef En-Nesyri: "İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

"PEK ÇOK TAKIM BENİ İSTEDİ"
PEK ÇOK TAKIM BENİ İSTEDİ

Youssef En-Nesyri: "Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."

EN-NESYRI: SÜRE BİRAZ UZADI AMA GELDİM
EN-NESYRI: SÜRE BİRAZ UZADI AMA GELDİM

Youssef En-Nesyri: "Fenerbahçe'de odluğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu. Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."

BRANCO:TRANSFERLERİMİZİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI'
BRANCO:TRANSFERLERİMİZİN YÜZDE 95İ TAMAMLANDI

Mario Branco: "Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz. Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."

"KADRO DEĞERİMİZ 250 MİLYON €"
KADRO DEĞERİMİZ 250 MİLYON €

Acun Ilıcalı: "Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon € oldu, bunun için mutluyuz."

ILICALI: KAFAYI CİDDİ DERECEDE TAKMIŞTIK
ILICALI: KAFAYI CİDDİ DERECEDE TAKMIŞTIK

Acun Ilıcalı: "Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu. Kafayı ciddi derecede takmıştık. Hocamızın 1 numaralı tercihiydi."

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGOL SEVİNCİYLE KAPATTI
timelineILICALI: TEKLİFLERİ KABUL ETSEK TÜM TAKIMI SATABİLİRİZ
timelineILICALI: TAKSİTLİ TRANSFERLERE BEN DE ŞAŞIRIYORUM
timeline"İKİ SENEDİR TAKİP EDİYORUM"
timeline"PEK ÇOK TAKIM BENİ İSTEDİ"
timelineEN-NESYRI: SÜRE BİRAZ UZADI AMA GELDİM
timelineBRANCO:TRANSFERLERİMİZİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI'
timeline"KADRO DEĞERİMİZ 250 MİLYON €"
timelineILICALI: KAFAYI CİDDİ DERECEDE TAKMIŞTIK
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Acun Ilıcalı

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