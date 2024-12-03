Icardi'den olay açıklamalar: Wanda Nara bana şiddet uyguluyordu | İş arkadaşlarıma mesajlar yazdı

"İFTİRA ATIYOR, KARALIYORSUN"

"Eleştirdiğiniz gazetecilere beni ve kızlarımızı üç yıl boyunca aldattığınızı söyleyerek övündükten sonra kendinizi mağdur ettiniz. Sadakatsiz olduğunu söyledin, bunu onayladın. Ben kızlarıma ve kardeşlerine bakarken, sen çalıştığını söyleyip ikili bir hayat yaşadın. Bir hata yaptım, sana da söyledim. Bir seçeneğin vardı, sana bir şans vermiştim. Delirmiş gibi davranmayı ve devam etmeyi seçtin. Kalmana ve ikili bir hayat sürmene neyin sebep olduğunu bilmiyorum. Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün."