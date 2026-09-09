Icardi, Benzema, Pogba ve daha niceleri... Dünya yıldızları takımsız kaldı!

Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Eintracht Frankfurt
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Paris Saint-Germain
Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Pozisyonu: On numara
Son takımı: Vasco da Gama
Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Monaco
Piyasa değeri: 3 milyon Euro
Pozisyonu: Stoper
Son takımı: Real Madrid
Piyasa değeri: 3 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ kanat
Son takımı: Feyenoord
Piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Pozisyonu: Sol kanat
Son takımı: Charlotte FC
Piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Pozisyonu: Forvet
Son takımı: Monterrey
Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Pozisyonu: Forvet
Son takımı: Galatasaray
Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ bek
Son takımı: Real Madrid
Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Stoper
Son takımı: Al Hilal
Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Sol bek
Son takımı: Bayern Münih
Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ kanat
Son takımı: Al Ahli
Piyasa değeri: 8 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Al Nassr
Piyasa değeri: 8 milyon Euro
Pozisyonu: Sol bek
Son takımı: Ajax
Piyasa değeri: 10 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Tottenham
Piyasa değeri: 18 milyon Euro
Pozisyonu: Sol kanat
Son takımı: Aston Villa (Manchester United'dan kiralık)