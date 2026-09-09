×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
Akışı Yenilereload

Icardi, Benzema, Pogba ve daha niceleri... Dünya yıldızları takımsız kaldı!

Güncelleme Tarihi:
#Transfer haberleri#Mauro Icardi#Zaha
Icardi, Benzema, Pogba ve daha niceleri... Dünya yıldızları takımsız kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 16:08

Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere futbolda transfer sezonunun sona ermesinin ardından dünyaca ünlü yıldızlar boşta kaldı. Icardi, Zaha gibi Türkiye'de de daha önce forma giyen yıldızların olduğu listede, sürprizler de bulunuyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
timeline
MAHMOUD DAHOUD
MAHMOUD DAHOUD

Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Eintracht Frankfurt

Haberin Devamı
timeline
RENATO SANCHEZ
RENATO SANCHEZ

Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Paris Saint-Germain

timeline
PHILIPPE COUTINHO
PHILIPPE COUTINHO

Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Pozisyonu: On numara
Son takımı: Vasco da Gama

timeline
PAUL POGBA
PAUL POGBA

Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Monaco

timeline
DAVID ALABA
DAVID ALABA

Piyasa değeri: 3 milyon Euro
Pozisyonu: Stoper
Son takımı: Real Madrid

timeline
RAHEEM STERLING
RAHEEM STERLING

Piyasa değeri: 3 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ kanat
Son takımı: Feyenoord

timeline
WILFRIED ZAHA
WILFRIED ZAHA

Piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Pozisyonu: Sol kanat
Son takımı: Charlotte FC

timeline
ANTHONY MARTIAL
ANTHONY MARTIAL

Piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Pozisyonu: Forvet
Son takımı: Monterrey

timeline
MAURO ICARDI
MAURO ICARDI

Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Pozisyonu: Forvet
Son takımı: Galatasaray

timeline
DANI CARVAJAL
DANI CARVAJAL

Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ bek
Son takımı: Real Madrid

timeline
KARIM BENZEMA
KARIM BENZEMA

Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Stoper
Son takımı: Al Hilal

timeline
RAPHAEL GUERREIRO
RAPHAEL GUERREIRO

Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Sol bek
Son takımı: Bayern Münih

timeline
RIYAD MAHREZ
RIYAD MAHREZ

Piyasa değeri: 5 milyon Euro
Pozisyonu: Sağ kanat
Son takımı: Al Ahli

timeline
MARCELO BROZOVIC
MARCELO BROZOVIC

Piyasa değeri: 8 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Al Nassr

timeline
OLEKSANDR ZINCHENKO
OLEKSANDR ZINCHENKO

Piyasa değeri: 8 milyon Euro
Pozisyonu: Sol bek
Son takımı: Ajax

timeline
YVES BISSOUMA
YVES BISSOUMA

Piyasa değeri: 10 milyon Euro
Pozisyonu: Orta saha
Son takımı: Tottenham

timeline
JADON SANCHO
JADON SANCHO

Piyasa değeri: 18 milyon Euro
Pozisyonu: Sol kanat
Son takımı: Aston Villa (Manchester United'dan kiralık)

BAKMADAN GEÇME!