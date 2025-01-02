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Havalar soğuk, transfer gündemi sıcak: Süper Lig'i sarsacak 60 milyon euroluk hamle! Son, Icardi, Immobile, Rey Manaj | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

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#TRANSFER#Süper Lig#GALATASARAY
Havalar soğuk, transfer gündemi sıcak: Süper Ligi sarsacak 60 milyon euroluk hamle Son, Icardi, Immobile, Rey Manaj | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 09:12

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kalmasının yanı sıra ocak ayı transfer dönemi için de geri sayıma geçildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ikinci devrede performansını artırmayı hedeflerken, transfer çalışmaları için de kolları sıvadı.

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Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak'ta açılacak. İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve kötü süreçten çıkmak isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor transfer çalışmalarına start verdi.

İkinci devrede bambaşka bir performans sergilemek isteyen kulüplerin kurmayları takviye için kolları sıvadı.

İşte günün öne çıkan transfer haberleri:

G.SARAY'DA SKRINIAR PAZARLIĞI
G.SARAYDA SKRINIAR PAZARLIĞI

Galatasaray'da, Milan Skriniar için Paris Saint-Germain ile kiralık transfer görüşmelerine başladı. Fabrizio Romano’nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair kararını vermesini bekliyor. İtalyan Tuttosport da Skriniar’ın sezon sonuna kadar alacağı 4.5 milyon Euro maaşını G.Saray’ın ödeyeceğini yazdı.

YUSUF BARASI'DE SON KARAR YALÇIN'IN
YUSUF BARASIDE SON KARAR YALÇININ

Popülist transfer yerine genç, gelecek vadeden oyuncu arayan Serdal Adalı ve ekibi golcüyü belirledi. Beşiktaş bu sezon özellikle Ciro İmmobile’nin sakatlandığı süreçte sıkıntı yaşarken gündemdeki Yusuf Barasi ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek.

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FENERBAHÇE'NİN 'SON' PLANI
FENERBAHÇENİN SON PLANI

Fenerbahçe, gündemine Tottenham'da forma giyen dünya yıldızı Heung-min Son'u aldı. 9 yıldır Tottenham forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibindeki son sezonunu yaşıyor gibi görünüyor. İngiliz basınına göre Son, takımdan ayrılacak. Çıkan haberlerde bu ayrılığın ocak ayında gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Tottenham’ın ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için bütçe yaratma arayışında olduğu ve Son’u haziranda bedelsiz kaybetmektense şimdi satıp para kazanmayı değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe, bu konuda şansını kullanmak istiyor.

G.SARAY'A YENİ RAKİP: 60 MİLYON EURO
G.SARAYA YENİ RAKİP: 60 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre, Aston Villa da Galatasaray'ın hedefinde yer alan Kolo-Muani için transfer yarışına dahil oldu. Muani'ye ayrıca İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı. Paris Saint-Germain'in 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini de kabul edebileceği öne sürüldü.

INTER'DEN IMMOBILE SÜRPRİZİ
INTERDEN IMMOBILE SÜRPRİZİ

Hücuma takviye arayan Inter’de Inzaghi’nin Ciro Immobile’yi istediği iddia edildi. Interlive. it, İmmobile’nin gol atma alışkanlığının sürdüğünü ancak maaşı ve yaşı sebebiyle transferin düşük bir olaslık olarak görüldüğünü yazdı.

ICARDI'YE BEŞ TALİP BİRDEN
ICARDIYE BEŞ TALİP BİRDEN

Yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapattığı tahmin edilen Mauro cardi’ye beş takım birden talip oldu. Fichajes’te yer alan habere göre Real Betis, Villarreal ve Real Sociedad takımları Arjantinli forvetle yakından ilgileniyor. Gol üretimi konusunda bu sezon zorluklar yaşayan Juventus ve Milan’ın da Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmakla ilgilendiği öne sürüldü.

KRUNIC'TEN F.BAHÇE İTİRAFI
KRUNICTEN F.BAHÇE İTİRAFI

Rade Krunic: "Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım. Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Ayrılma nedenimin Mourinho olduğunu söyleyemem. Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye’de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim."

REY MANAJ İÇİN AÇIKLAMA
REY MANAJ İÇİN AÇIKLAMA

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken: "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya’da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda Trabzonspor kulübünden hiç bir teklif almadık."

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Canlı Anlatım Özeti

timelineG.SARAY'DA SKRINIAR PAZARLIĞI
timelineYUSUF BARASI'DE SON KARAR YALÇIN'IN
timelineFENERBAHÇE'NİN 'SON' PLANI
timelineG.SARAY'A YENİ RAKİP: 60 MİLYON EURO
timelineINTER'DEN IMMOBILE SÜRPRİZİ
timelineICARDI'YE BEŞ TALİP BİRDEN
timelineKRUNIC'TEN F.BAHÇE İTİRAFI
timelineREY MANAJ İÇİN AÇIKLAMA
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#TRANSFER#Süper Lig#GALATASARAY

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