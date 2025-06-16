OSIMHEN OLMAZSA NICOLAS JACKSON

Osimhen transferinde yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun dev taliplerinin olması süreci zora sokarken, Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi. Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından “B planı” olarak değerlendiriliyor.

NABIZ YOKLANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Sarı- Kırmızılılar, oyuncunun hızı, bitiriciliği ve genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar nedeniyle Jackson’ı önemli bir fırsat olarak görüyor. Galatasaray cephesinden sızan bilgilere göre, Jackson için nabız yoklanmaya başlandı.

SICAK BAKIYOR

Eğer Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak. Nicolas Jackson’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Avrupa kupalarında yer almasının bu transferde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Transfer gelişmeleri önümüzdeki günlerde Osimhen’in durumuna göre netleşecek.