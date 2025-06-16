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Kartal’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, yuvadan uçabilir. İtalya’dan Genoa, Rashica’ya resmen talip oldu. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor.
İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi.
(Fanatik)
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.
'MENAJERİ GELECEK' İDDİASI
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunacak.
BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Çalhanoğlu'nun paylaşımında "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." ifadeleri yer aldı.
Osimhen transferinde yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun dev taliplerinin olması süreci zora sokarken, Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi. Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından “B planı” olarak değerlendiriliyor.
NABIZ YOKLANIYOR
Fanatik'in haberine göre; Sarı- Kırmızılılar, oyuncunun hızı, bitiriciliği ve genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar nedeniyle Jackson’ı önemli bir fırsat olarak görüyor. Galatasaray cephesinden sızan bilgilere göre, Jackson için nabız yoklanmaya başlandı.
SICAK BAKIYOR
Eğer Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak. Nicolas Jackson’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Avrupa kupalarında yer almasının bu transferde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.
Transfer gelişmeleri önümüzdeki günlerde Osimhen’in durumuna göre netleşecek.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için transfer çalışmalarına erkenden başladı.
STOPERE SALISU İDDİASI
L'Equipe'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Monaco'dan ayrılma kararı alan Ganalı stoper Mohammed Salisu için harekete geçti.
Haberin detaylarında ise Mohammed Salisu transferinde en büyük adayın Galatasaray olduğu ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı fakat sözlü girişimler olduğu vurgulandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 resmi maça çıkan Mohammed Salisu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı. (Fanatik)
Manchester City ve Almanya Milli Takımı'ndan sonra sarı - kırmızılı kulüpte de birlikte forma giymelerine kesin gözüyle bakılıyor.
Bayern Münih’in dünyaca yıldızı Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yılın ilk transfer bombasını patlatan Galatasaray, şimdi gözünü Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’a dikti. Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirme yolunda önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz günlerde eşi Sara ile İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileri ile görüşen İlkay’ın, prensipte anlaşma sağladığı ve hatta oturacak ev bile baktığı öğrenildi. Halen Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele eden Manchester City ile ABD’de bulunan oyuncunun, turnuva dönüşünde İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'de forvet arayışları tam hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Fildişi Sahilli yıldıza talip oldu.
Sözleşmesi biten Edin Dzeko’nun ayrılmasının ardından Arap kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri’nin satılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet arayışına giren Fenerbahçe’nin Nice’te forma giyen Evann Guessand’a resmi teklif yaptığı iddia edildi.