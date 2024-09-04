Güne damga vuran transfer iddiaları! Kostic, Trippier, Casemiro, Medina... | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Haberleri

TRIPPER İÇİN ŞİMDİ DE BAŞAKŞEHİR İDDİASI

İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United ile yollarını ayırması beklenen Kieran Trippier'in transferi için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eyüpspor'un devrede olduğu iddia edilirken bir Süper Lig ekibi daha devreye girdi.



Başakşehir, Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için devreye girdi!





İngiliz futbolcu için Al Ittihad'ın da devrede olduğu ancak Suudi Arabistan'da transfer döneminin bu gece sona erecek olması nedeniyle Trippier'in ortaya gitmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor.