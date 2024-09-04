Güne damga vuran transfer iddiaları! Kostic, Trippier, Casemiro, Medina... | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Haberleri

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Milli arayla birlikte Süper Lig'e bir hafta ara verildi. Bu süreçte transfer pazarı da hareketlendi. Galatasaray'ın Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat bölgesi için arayışları sürüyor.
Fenerbahçe'de sol bek ve 8 numara pozisyonları için transfer iddiaları ortaya atılıyor. Sezona çok iyi başlangıç yapan Beşiktaş ise eksik bölgelere takviye planlamalarını yapıyor.
Şenol Güneş'i kadrosuna katan Trabzonspor'da da hareketlilik yaşanması bekleniyor. İşte güne damga vuran transfer iddiaları...
Göztepe, 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu’yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı ekip ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton’ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan Göztepe'nin, hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.
Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo mavililer Serdar’ın bonservisi için Sporting Braga’ya 2.5 milyon Euro ödeyecek.
Kadrosuna kiralık olarak Victor Osimhen'i katan ve futbol dünyasında büyük ses getiren Galatasaray'da transferlerin devam etmesi beklenirken İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
TBR Football'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için İngiliz devi ile görüşmelere başladı.
1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTENİYOR
Haberde, Galatasaray'ın Casemiro'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Manchester United ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 4 maçta skor katkısı veremedi.
Bir süredir Boca Juniors’un orta saha oyuncusu Cristian Medina’yla ilgilenen Fenerbahçe’nin, Arjantin kulübüne yeni bir teklif yaptığı ileri sürüldü. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin Boca Juniors’a 10+5 milyon dolar bonservis ücreti şeklinde yeni teklif sunarken Arjantin kulübünün yanıtı bekleniyor.
TNT Sports Argentina’nın haberine göre ise Boca oyuncusu sezon bitmeden bırakmak istemiyor.
İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United ile yollarını ayırması beklenen Kieran Trippier'in transferi için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eyüpspor'un devrede olduğu iddia edilirken bir Süper Lig ekibi daha devreye girdi.
Başakşehir, Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için devreye girdi!
İngiliz futbolcu için Al Ittihad'ın da devrede olduğu ancak Suudi Arabistan'da transfer döneminin bu gece sona erecek olması nedeniyle Trippier'in ortaya gitmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor.
Victor Osimhen transferiyle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
SDNA'nın haberine göre Olympiakos, Portekizli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'la görüşmelerin de olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.
Oliveira'nın yakın zamanda Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.
Sarı - kırmızılılara 9 Temmuz 2022 tarihinde transfer olan Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
Son olarak Victor Osimhen transferiyle ses getiren Galatasaray'da sıradaki hedeflerden biri de Filip Kostic.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Galatasaray, Filip Kostic'in menajeriyle bu sabah bir görüşme gerçekleştirdi.
Buna karşın 31 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunun Juventus'tan ayrılarak Türkiye'ye transfer olmaya henüz ikna edilemediği bildirildi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Juventus, UEFA'ya bildirdiği kadroda Filip Kostic'e yer vermedi.