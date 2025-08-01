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West Ham, Botafogo’nun kalecisi John Victor için 8 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Galatasaray ve Everton da oyuncuyla ilgileniyor.
(Fabrizio Romano)
Galatasaray, Gianluigi Donnarumma'nın transferi için uğraşırken, İtalyan file bekçisine sürpriz bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, PSG ile görüşmelere başladı.
MANCHESTER UNITED İÇİN KOLAY DEĞİL
Bu transfer Manchester United için şu an kolay görünmüyor. Çünkü takımın birinci kalecisi Andre Onana'nın gönderilmesi gerekecek ve oyuncuya talip olan herhangi bir takım yok. Öte yandan Alejandro Garnacho ve Jadon Sancho gibi yüksek maaşlı oyuncuların da satılması gerekiyor.
Öte yandan Manchester United'ın yanı sıra Chelsea de Gianluigi Donnarumma'ya talip olmuştu. İtalyan kaleci bu ayın ilk haftasında PSG ile son kez masaya oturacak ve ardından kararını verecek. (Fanatik)
Siyah-Beyazlılar, bir an önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in istekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere gereken transferleri yapmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre, birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, kanatlarda oynayabilen ve geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Wolfsburg’dan kiralık olarak İskoç devi Rangers’ta oynayan Vaclav Cerny’yi ısrarla kadrosunda görmek istiyor.
OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ
Yeni sezonda Wolfsburg kadrosunda olması beklenmeyen Cerny’nin menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanmıştı. Beşiktaş, Alman kulübüyle sıkı pazarlıklara başladı. Wolfsburg’la kontratı 2027’de bitecek Çek yıldız için kiralama teklifi yapıldı. Tarafların bu konuda son detaylar üzerinde görüştüğü bildirildi. Kartal’ın, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, bir an önce bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da Alvaro Morata belirsizliği sürüyor. İspanyol oyuncunun transferi için Sarı - kırmızılıların talepleri nedeniyle transfer çıkmaza girdi.
Victor Osimhen ve Alexander İsak’ı tüm çabalarına rağmen ikna edemeyen Al-Hilal Kulübü, rotayı yeniden Youssef En-Nesyri’ye çevirdi.
Suudi Arabistan ekibi, 26 yaşındaki Faslı santrfor için Fenerbahçe’ye 35 milyon Euro teklif etti.
Ancak oyuncunun performansından memnun olan sarı lacivertli yönetim 40 milyon Euro istedi ve bu rakamda indirim yapmayı düşünmediğini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bir hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, sezon başından bu yana gündeminde olan yıldız kanat oyuncusu Jeremy Boga için yeni ve güçlü bir hamlede bulundu.
DEV TEKLİF
Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi en çok arzuladığı isimlerden biri olan Boga için Karadeniz ekibi tüm şartlarını zorluyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice forması giyen Fildişili yıldız, geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu için Trabzonspor’un teklifinin cazibesi oldukça yüksek.
Fransız kulübünde yıllık 1.5 milyon Euro net ücret kazanan Jeremy Boga’ya, Bordo-Mavililer yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren kapsamlı bir kontrat önerdi. Bu teklif sonrası transferde önemli bir aşamaya gelindi. Hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Nice Kulübü’yle görüşmeler sürüyor. Boga cephesinden kısa süre içinde yanıt bekleniyor. (Fanatik)
Yeni sezonda hem Süper Lig’deki şampiyonluk unvanını korumak hem de Devler Ligi’nde büyük başarılar kazanmak isteyen Galatasaray, transferde ayağını gazdan çekmiyor.
Fanatik'in haberine göre; Victor Osimhen transferiyle futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, yıldız yağmuruna devam etmek için tüm imkanlarını seferber etmek konusunda kararlı... Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından kaleyi tartışılmayacak bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, şimdi de tüm konsantrasyonunu Ederson’a yoğunlaştırdı. Manchester City ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Brezilyalı file bekçisi ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı.
Guardiola da ikna edemedi
Ederson’un da Türkiye’ye gelmek istemesi sonrası Aslan, kulübü City ile sıkı pazarlıkları yoğunlaştırdı. İngiliz devi ile masaya oturan Cim Bom’un, bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. City’nin bu teklife yanıtı beklenirken, menajer Pep Guardiola’nın da 31 yaşındaki eldiveni kalması için ikna edemediği konuşuluyor. Galatasaray’a gelerek kariyerinde yeni bir heyecana adım atmak isteyen Ederson’a yıllık verilmesi planlanan maaşın ise 8 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Trabzonspor orta saha transferinde bir hayal kırıklığı daha yaşamaya çok yakın.
Bordo-Mavililer’in, Saul Niguez ve Cameron Puertas girişimlerinden sonuç alamamasının ardından rotayı çevirdiği Tomas Rigo için de işler istenildiği gibi gitmiyor. Slovak futbolunun yeni yıldız adaylarından biri olarak gösterilen ve Marek Hamsik tarafından önerilen Rigo konusunda Stoke City devreye girdi. İngiliz kulübü, Rigo’nun kulübü Banik Ostrava’ya 3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu.
Bu gelişme, Trabzonspor’un transferde geri planda kalmasına neden oldu. BordoMavililer'in 2 milyon Euro seviyesinde düşündüğü bonservis planı, İngilizlerin agresif girişiyle bozulmuş durumda. Oyuncunun da İngiltere’ye sıcak baktığı ve Championship’te düzenli forma şansı bulabileceği için Stoke City’ye yakın olduğu belirtiliyor. (Fanatik)