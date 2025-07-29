BEŞİKTAŞ'TA ROTA TAHA ŞAHİN

Yabancı sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Onur Bulut’un ayrılığının ardından yerli sağ bek için de hamle yapacak.

Beşiktaş Yönetimi, defansın sağına yerli takviye için Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin’i radarına aldı. Henüz resmi temaslar başlamazken oyuncunun Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, sol kanat başta olmak üzere öncelikli mevkiler için çalışmalarını sürdürürken ilerleyen günlerde yerli sağ bek için de hamle yapacak.

Çaykur Rizespor cephesi ise Taha Şahin için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını aktardı. (Fanatik)